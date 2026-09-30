Videos muestran a Gloria Trevi en Antigua Guatemala mientras compra artesanías locales

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Videos muestran a Gloria Trevi en Antigua Guatemala mientras compra artesanías locales

Luego de ofrecer un concierto en la capital, Gloria Trevi visitó Antigua Guatemala, donde fue captada mientras elegía qué artesanías comprar.

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Videos muestran a Gloria Trevi en Antigua Guatemala mientras compra artesanías locales

La cantante mexicana Gloria Trevi visitó Guatemala como parte de su "Celebration Tour Centroamérica 2026". (Foto Prensa Libre: EFE/ José Méndez)

Luego de su concierto en la capital, la cantante mexicana Gloria Trevi se quedó unos días más en el país para hacer turismo y conocer lugares emblemáticos como Antigua Guatemala.

La artista fue vista este miércoles 30 de septiembre del 2026 en la ciudad colonial, mientras compraba artesanías a vendedores locales.

Las imágenes muestran a la artista con tenis blancos, lentes oscuros y el cabello recogido, mientras pasea por las calles empedradas. Luego se detiene en una venta instalada a la orilla de la calle, donde observa los collares de una artesana guatemalteca.

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“Estoy decidiéndome entre estos dos”, dice a la vendedora, quien le muestra varios collares que Trevi toma entre sus manos para escoger su favorito.

“Me gusta este”, dice después de unos segundos. La cantante se queda con uno de los collares y devuelve el resto a la vendedora, mientras sonríe.

En otro video se ve a la artista en el mismo lugar, con su nuevo collar en la mano, mientras paga a la artesana con billetes guatemaltecos. Junto a ella también aparece parte de su equipo.

Video Prensa Libre: Cortesía promotora 2 Mundos

Gloria Trevi se encuentra en Guatemala luego de ofrecer un concierto el sábado 26 de septiembre del 2026 en el Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

La artista también se presentó en Nicaragua el 25 de septiembre y continuará su gira este viernes 2 de octubre en Panamá y el sábado 3 y domingo 4 en Costa Rica, como parte de su Celebration Tour Centroamérica 2026.

“Qué onda mi raza de Centroamérica. Estoy súper emocionada porque ya voy para allá… Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, pachanga, como le quieran llamar. Vamos a ponernos nostálgicos, apasionados e intensos”, dijo la cantante mexicana en un video publicado en redes sociales antes de comenzar sus presentaciones.

Video Prensa Libre: Cortesía promotora 2 Mundos

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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