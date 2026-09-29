¿Buscará otra corona? Tras su caída en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry habla de su futuro mientras la organización del certamen reacciona a las acusaciones por negligencia

A casi un año de la caída que sufrió del escenario de Miss Universo 2025, que requirió su hospitalización y varios meses de recuperación, Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el certamen, habló sobre las consecuencias del accidente y su futuro en los concursos de belleza.

Henry, oftalmóloga de profesión y entonces Miss Jamaica, asegura que su vida cambió desde aquel 19 de noviembre del 2025, cuando cayó del escenario desde una altura aproximada de 1.5 metros durante las actividades preliminares del concurso, que se celebraba en Tailandia.

La candidata jamaiquina perdió el conocimiento tras el impacto y sufrió una hemorragia intracraneal, una fractura y lesiones en la cara y la espalda. Permaneció hospitalizada durante más de 20 días y pasó por un proceso de recuperación que duró varios meses.

“Era como si acabara de nacer y estuviera aprendiendo mis funciones corporales básicas por primera vez”, contó a la revista People.

El 21 de septiembre del 2026, Henry presentó una demanda contra la Organización Miss Universe, a la que acusa de negligencia, responsabilidad civil por las instalaciones, contratación, retención y supervisión negligentes, y daño moral.

Según la demanda, las lesiones cerebrales afectaron su capacidad para continuar con su residencia médica y generaron pérdidas relacionadas con sus ingresos y oportunidades profesionales.

En cuanto a su regreso a los certámenes de belleza, Henry dijo a People que aún no puede determinar si volverá a las pasarelas, pues todavía se encuentra en un proceso de recuperación física y emocional.

“Es algo que realmente está en el fondo de mi mente porque todavía estoy atravesando ese proceso continuo de recuperación y de sanar verdaderamente, tanto por fuera como por dentro”, señaló.

Pese a la difícil experiencia que vivió en Miss Universo 2025, la exreina jamaiquina asegura que los certámenes le permitieron desarrollar su confianza, salir de su zona de confort, adquirir nuevas habilidades personales y conocer a otras concursantes con quienes aún mantiene contacto y que han estado pendientes de su recuperación.

Miss Universo defiende su apoyo a Miss Jamaica

Tras conocer la demanda en su contra, la Organización Miss Universe reiteró el apoyo brindado a Gabrielle Henry después del accidente que sufrió la representante jamaiquina en el certamen del 2025.

Según el comunicado emitido el lunes 28 de septiembre del 2026, la organización está al tanto de los reportes de prensa relacionados con supuestas acciones legales vinculadas al incidente y, aunque aún no ha sido formalmente emplazada, permanece abierta al diálogo.

María José Unda, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Miss Universe Organization, explicó que la responsabilidad por la producción de la edición 74 en Tailandia —que incluía el recinto, el escenario y la seguridad en el lugar— recaía sobre los anfitriones y productores locales, Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil.

No obstante, tras el accidente, Miss Universe Organization intervino para asegurarse de que Miss Jamaica recibiera la atención y el apoyo que necesitaba, incluidos médicos especializados y tratamiento.

La organización afirma haber cubierto los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, así como el alojamiento y otros gastos de su familia durante la hospitalización. También coordinó y cubrió el regreso de Henry a Jamaica con escolta médica, según la nota.

La asistencia fue documentada en una declaración conjunta emitida por Miss Universe Organization y la familia de Henry el 8 de diciembre del 2025, en la que se detalló el apoyo médico, financiero y logístico brindado tras el accidente.

“Desde el momento del accidente, nuestra prioridad fue la salud, recuperación y bienestar de Gabrielle. Aunque la responsabilidad operacional del evento recaía sobre los anfitriones y entidades de producción locales, Miss Universe Organization tomó las riendas del asunto para acompañarla a ella y su familia y asegurarse de que recibiera la atención y el apoyo que necesitaba”, expresó Unda.