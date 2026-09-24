Miss Jamaica 2025 demanda a organizadores de Miss Universo por caída que la dejó hospitalizada casi un mes: “Alteró permanentemente el curso de mi vida”

A 10 meses de la grave caída de Miss Jamaica 2025, Gabrielle Henry, durante su participación en la competencia preliminar del certamen de Miss Universo en Tailandia, la exreina de belleza presentó una demanda contra los organizadores del evento.

"Me detuve cuando me dijeron que lo hiciera, miré a las cámaras y, cuando me indicaron que siguiera, giré a la izquierda, tal y como me habían indicado", explicó Henry durante una entrevista con Good Morning America.

La demanda fue interpuesta el lunes 21 de septiembre del 2026 ante el Tribunal Superior de Delaware, en Estados Unidos, contra la organización y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.

Henry responsabiliza a los demandados por el accidente ocurrido el 19 de noviembre del 2025, cuando, durante la ronda de vestidos de gala, caminaba en el escenario y cayó aproximadamente 1.5 metros a través de una abertura que no estaba señalizada.

La candidata jamaiquina perdió el conocimiento tras el impacto y sufrió una hemorragia intracraneal, una fractura y lesiones en la cara y la espalda, según detalla en la demanda.

La situación la llevó a permanecer hospitalizada casi un mes en Tailandia. Después requirió varios meses de recuperación, durante los cuales, incluso, tuvo que volver a aprender a caminar y efectuar otras acciones básicas, “como si acabara de nacer”.

“Alteró permanentemente el curso de mi vida”, dijo a la revista People.

Entre las acusaciones contra los organizadores de Miss Universo se encuentran: “negligencia; responsabilidad civil por las instalaciones; contratación, retención y supervisión negligentes; y daño moral, tanto por negligencia como intencionalmente”.

"Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas; era responsabilidad de quienes habían organizado el escenario y habían instalado la iluminación asegurarse de que también estuvieran presentes los mecanismos de protección", enfatizó Henry.

Por su parte, los acusados dijeron a People que, hasta el momento, “no habían recibido ninguna demanda, reclamación, carta de requerimiento o citación” de Henry o de algún representante suyo, por lo que evitaron opinar al respecto.

Además, la organización asegura que cubrió los gastos hospitalarios y el tratamiento posterior de Henry, pese a que la responsabilidad por la producción del certamen en Tailandia correspondía a las entidades anfitrionas y productoras Miss Grand International y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil.

La Organización Miss Universo (MUO) se prepara para celebrar el certamen de su aniversario 75 el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.