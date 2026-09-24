Amaia Montero queda a media salida del escenario en concierto de La Oreja de Van Gogh: “¿Conseguiré verlos?”

Amaia Montero pasó un momento incómodo durante uno de sus conciertos con La Oreja de Van Gogh en Madrid, España, cuando un desperfecto mecánico afectó su presentación en el escenario.

La banda se presentó el martes 22 y miércoles 23 de septiembre del 2026 en el Movistar Arena de Madrid. Sin embargo, durante el segundo concierto, la plataforma elevadora que llevaría a Montero al escenario se atascó.

Justo cuando interpretaba su icónico 20 de enero, la artista quedó a media salida, lo que causó confusión entre los fanáticos que la escuchaban cantar, pero solo alcanzaban a ver parte de su cabeza que se asomaba en el escenario.

“No sube, no sube”, decían algunos de los espectadores que estaban atentos a grabar la aparición de la artista. Sin embargo, al ver que no salía, optaron por bajar los celulares mientras intentaban comprender qué pasaba.

Al ver lo que ocurría, los músicos se miraban entre sí mientras seguían tocando. Por su parte, Montero, lejos de perder la calma o detenerse, siguió cantando bajo el escenario.

El inconveniente duró solo unos segundos, hasta que la plataforma siguió ascendiendo para que Montero pudiera llegar al escenario y terminar de cantar la canción con normalidad.

“Pensaba: ‘¿Conseguiré verlos? ¿Se arreglará esto?’. Yo no he dejado de cantar y al llegar al estribillo, de repente... ¡pum, aparecéis vosotros!”, dijo con humor al terminar el tema.

Amaia Montero regresó como vocalista de La Oreja de Van Gogh después de casi dos décadas separada del grupo.

La banda recorre España como parte de su gira Tantas cosas que contar, que conmemora los 25 años del álbum El viaje de Copperpot y supone el regreso de Montero, su vocalista original.

Además, ya tiene fechas confirmadas para el 2027, con conciertos en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.