Fátima Bosch visita Honduras y participa en conversatorio previo a Miss Universe Honduras 2026: “Aquí hay mujeres espectaculares”

En vísperas de la celebración de Miss Universe Honduras 2026, la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, visita el país centroamericano, donde participa en diversas actividades.

La reina de belleza mexicana arribó a Honduras el miércoles 9 de septiembre como invitada de honor de la organización del certamen en ese país.

En su agenda destacan dos actividades. La primera fue el conversatorio titulado Creyendo en ti, que se celebró la misma tarde de su llegada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras, en San Pedro Sula.

El evento reunió a cientos de estudiantes, catedráticos, medios de comunicación y candidatas que aspiran a la corona nacional, con quienes compartió un mensaje centrado en la autoconfianza, el trabajo constante y la resiliencia.

Miss Universo habló de sus vivencias, obstáculos y aprendizajes que han marcado su trayectoria y el camino hasta alcanzar el título universal.

“Una clasificación o un lugar en Miss Universo no te hace ni más ni menos mujer; y yo no creo que ustedes necesiten un título para saber que en Honduras hay mujeres espectaculares”, dijo la reina mexicana.

Además, resaltó la responsabilidad que representa llevar la corona, pues, más allá de la estética, representa liderazgo, voz y gestión de cambio para las mujeres, así como proyección social en las comunidades.

El evento principal y motivo de su visita será este viernes 11 de septiembre, cuando participe en la final de Miss Universe Honduras 2026.

El certamen de belleza se desarrollará en el Centro de Convenciones de San Pedro Sula, donde Bosch integrará la mesa de honor y será la encargada de coronar a la nueva soberana hondureña.

“Me gusta que estamos teniendo la visita de una Miss Universo dos años seguidos, y espero que esto se convierta en una tradición, porque para la organización es una buena exposición, también para el país”, dijo Brayan Espinoza, director de la productora Carimaxx, dueña de la franquicia de Miss Honduras Universo.

Miss Universo Fátima Bosch también visitó Guatemala recientemente. En agosto pasado estuvo en el país, donde realizó actividades benéficas y participó en la elección y coronación de Miss Universo Guatemala 2026.