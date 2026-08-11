“Tienen un país hermoso”: Fátima Bosch recorre el Palacio Nacional de la Cultura y participa en una serenata en La Merced

Durante la segunda visita oficial de la Miss Universo Fátima Bosch a Guatemala, recorrió el Palacio Nacional de la Cultura, donde conoció parte de su riqueza histórica, cultural y arquitectónica.

La visita formó parte de la agenda social que la reina de belleza cumple en el país desde su llegada, el pasado 5 de agosto. En esta ocasión, se reunió con la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, con el objetivo de trabajar en un programa de bienestar infantil.

Este 11 de agosto, Fátima Bosch llegó al Palacio Nacional de la Cultura, donde sostuvo una reunión con la vicepresidenta. En el evento participó María Adelina Castillo, la nueva Miss Universo Guatemala; autoridades nacionales y representantes de la organización Miss Universo. Durante el encuentro conversaron sobre el programa “Nutrir es Avanzar”.

La reina de belleza recibió una visita guiada por personal del Palacio Nacional de la Cultura. Durante sus declaraciones, destacó: “¡Me encantó! El Palacio está divino, la arquitectura, las pinturas, el mural. De verdad, qué obra tan preciosa tienen aquí”.

Fátima Bosch también destacó: “Tienen un país hermoso y de verdad ha sido increíble”, y señaló que desea regresar a la tierra del quetzal. Asimismo, comentó que durante el recorrido quedó maravillada con los murales y el Palacio.

La reina de belleza consultó a los periodistas qué museos le recomendarían visitar, ya que detalló que le gustan mucho. Entre las sugerencias estuvieron el Museo del Ferrocarril y el Museo Nacional de Arte de Guatemala.

Durante la conversación, también resaltó “Esto está divino, y justo el cuadro del pintor que dicen que se llevaba con Diego Rivera, igual es pintor mexicano. Eso está cañón”, mostrando su sorpresa antes de retirarse del Palacio.

Según lo reportado por la vicepresidenta Karin Herrera, la visita coincidió con un mismo propósito: “articular acciones por el bienestar de la primera infancia, la niñez y el combate a la desnutrición”.

En declaraciones a medios nacionales, Herrera destacó que la reunión busca apoyar un proyecto para combatir la desnutrición aguda, al que se sumaron Fátima Bosch, María Adelina Castillo y las organizaciones Miss Universo y Miss Universo Guatemala, con el objetivo de desarrollar una estrategia contra la desnutrición.

Miss Universo Fátima Bosch recorrió el Palacio Nacional de la Cultura este 11 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Luego, Fátima Bosch continuó su recorrido por la iglesia de La Merced, en la Ciudad de Guatemala, donde compartió con un grupo de niñas que le dedicaron la serenata “María Mírame” a la Virgen.

Con información de Paula Carranza.