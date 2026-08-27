Del concurso de Miss Universo a los tribunales: así escaló el enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

A meses de que la actual Miss Universo, Fátima Bosch, termine su reinado, y cuando parecía que la polémica que ocupó titulares en medios internacionales durante Miss Universo 2025 se disipaba, se dio a conocer que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil busca que se emita una orden de arresto contra la reina de belleza.

Mientras Fátima Bosch continúa con su trabajo como representante de Miss Universo, la polémica resurgió luego de que el anfitrión del concurso celebrado en Tailandia en el 2025 informara que busca una orden de arresto contra la reina de belleza por señalamientos de difamación.

Mediante un comunicado, Nawat Itsaragrisil, empresario relacionado con Miss Universo Tailandia y Miss Grand International, informó que busca agilizar el proceso para obtener una orden de arresto contra Miss Universo.

“Actualmente estamos agilizando el proceso para emitir una orden de arresto contra Fatima Bosz por difamación, calumnia y difusión de información falsa, con pruebas contundentes”, recoge el diario tailandés Daily News sobre las declaraciones de Itsaragrisil.

El pasado 23 de agosto, durante Miss Universo Tailandia 2026, Itsaragrisil concedió una entrevista a medios locales y afirmó que el caso avanza hacia una orden de arresto. Incluso manifestó su intención de revelar detalles del proceso interno de selección del jurado del certamen en el que Bosch se coronó Miss Universo.

Daily News destaca que Nawat Itsaragrisil alegó tener pruebas “contundentes” de que más de la mitad de los jueces no votaron por Fátima Bosch como ganadora de la edición. Asimismo, el medio tailandés afirma que el empresario la acusa de “socavar el empoderamiento femenino y aprovecharse de las demás concursantes”.

Itsaragrisil señaló que una denuncia lleva entre siete y ocho meses bajo investigación y que fue presentada porque, según él, la reina de belleza lo difamó. “Después de que se fue de la sala, les contó a otras personas que yo usé la palabra ‘cabeza hueca’, que es un insulto. Implica que la llamé con una palabra grosera y ofensiva. Se lo comenté e intenté comunicarme con ella de todas las maneras posibles y ser amable”, agrega el testimonio de Nawat publicado por Daily News.

El empresario asegura que, incluso después del concurso, intentó resolver el conflicto, pero que Bosch, a su llegada a Estados Unidos, repitió los mismos argumentos en un programa de televisión.

¿Cronología del conflicto?

El conflicto comenzó durante la concentración de Miss Universo 2025, cuando las candidatas, reunidas en Tailandia, participaban en diversas actividades. El 4 de noviembre, durante una de ellas, Nawat Itsaragrisil, encargado de la organización, cuestionó frente a las demás concursantes a Bosch sobre su participación en actividades de promoción en redes sociales.

Al ser cuestionada, la mexicana intentó explicar su postura; sin embargo, el empresario llamó a seguridad para que la retirara. Bosch, respaldada por otras candidatas, abandonó la sala y denunció ante los medios que Nawat Itsaragrisil la habría llamado “dumb head” (cabeza hueca).

El hecho se difundió mediante un video que, en pocas horas, circuló en redes sociales. En este se observa al empresario cuestionar a la entonces concursante y señalar que, si seguía las órdenes del director nacional ante el concurso, “era una tonta”, lo que llevó a Bosch a responder y explicar que no se trataba solo de ella, sino de las personas a quienes representaba.

Cuando Bosch habló, Nawat Itsaragrisil señaló que no le había dado permiso para hacerlo. Ella se levantó de su lugar y, posteriormente, el empresario llamó a seguridad para que la retirara del salón.

Fátima Bosch Fernández, representante de México, gana el Miss Universo 2025



La originaria de Tabasco le dio a México su cuarta corona en este certamen de belleza. pic.twitter.com/MGMTImTtwN — Vivo Noticias (@VivoNoticiasMX) November 21, 2025

La mexicana habló con los periodistas que se encontraban en el lugar y pidió respeto tanto para ella como para las demás concursantes.

Un día después, el 5 de noviembre, Miss Universo, a través de Raúl Rocha, señaló que el empresario había sido apartado de las actividades. Mientras la polémica continuaba, el 12 de noviembre Nawat habría presentado una denuncia contra Bosch por difamación, la cual quedó bajo investigación en ese país.

El giro llegó el 21 de noviembre, cuando Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025. El triunfo estuvo rodeado de cuestionamientos, señalamientos de fraude, renuncias de jueces e incluso críticas de reinas de belleza.

Uno de esos casos fue el del pianista francés Omar Harfouch, quien sería jurado en el certamen, pero renunció un día antes y señaló que se les había notificado que Fátima Bosch sería la ganadora. Posteriormente, surgieron señalamientos sobre supuestos negocios entre Raúl Rocha y el padre de Miss México, Bernardo Bosch.

Con el tiempo, la polémica se disipó. No fue hasta este mes cuando el conflicto volvió a resonar, en medio de Miss Universo Tailandia, donde se dieron a conocer las intenciones de Nawat Itsaragrisil de solicitar una orden de arresto contra Bosch para que enfrente el proceso en Tailandia.

En su pronunciamiento, recogido por el diario tailandés Daily News, Itsaragrisil señaló que aquel episodio dejó una huella digital en su imagen. Por ello, destacó: “Quiero que el mundo entienda que no quiero ser su víctima. Tengo que defenderme y luchar por lo que es justo, y eso implica obtener una orden de arresto, que es el procedimiento correcto”.