¿A qué hora se estrena el tráiler 2 de “Spider-Man: No Way Home” en Guatemala?

En agosto último, varias pistas comenzaron a sonar con la llegada del primer tráiler oficial y surgieron varias teorías de los seguidores de la franquicia del arácnido personaje del mundo de los cómics.

Tal como como se sospechaba, las primeras imágenes trajeron varias confirmaciones además de un sin fin de interpretaciones para esta esperada cinta.

Las pistas están por montones. Entre ellas, se visualiza lo que puede ser la llegada de los “seis siniestros”, grupo de villanos que han aparecido en los cómics con la misión de unirse para su malvada misión. El Duende Verde, Doctor Octopus y Electro, con los actores que le dieron vida anteriormente, están confirmados.

Es probable que otros más se confirmen próximamente. Con esto, Peter Parker, interpretado por Tom Holland, necesitará más ayuda de la que cree. Es aquí donde los reflectores apuntan a los anteriores protagonistas de las cintas de Spider-Man quienes cada vez están más cerca de aparecer y crear un Spiderverse sin precedentes.

Además de estas pistas, los seguidores han concluido, a raíz del tráiler, que la llegada de Daredevil estaría por confirmarse. Peter Parker está siendo acusado de la muerte de Misterio, por lo que la sociedad se volcó en su contra. Una batalla legal está por comenzar, y el único que podría ser su aliado es el personaje de Marvel que podría traer de regreso a Charlie Cox.

Y no solo a él, la filtración en el set de grabación de Vincent D’Onofrio confirmaría que el Spiderverse traería a más personajes conocidos de todas las películas y series que se relacionan con la trama de Spider- Man.

Otro de los aspectos que ha sorprendido a los seguidores con el tráiler de Spider-Man: No Way Home, es la actitud de Doctor Strange. En las imágenes se percibe un personaje más relajado e incluso despreocupado de las consecuencias que puede traer un hechizo del que se le advierte no realizar.

Los primeros señalamientos acusan a que el personaje se le está relacionando con Mefisto, incluso que este lo tiene poseído para realizar este hechizo a su conveniencia. Y aunque esto aún no está confirmado, no sería la primera ocasión en que los seguidores se queden con las ganas de ver a este personaje en el Universo Cinematográfico.

En el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, los fanáticos esperan la integración de las tres versiones de Peter Parker en la pantalla grande (Tobey Maguire, Andrew Garfeld y Tom Holland).

T-minus 24 hours until you get to see what they’re watching. 👀 New #SpiderManNoWayHome Trailer Tomorrow. pic.twitter.com/mTQUlQNzxd

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 16, 2021