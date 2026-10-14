A un mes del Festival de las Flores, así se prepara la Antigua Guatemala

Queda solo un mes para que se celebre la décima edición del Festival de las Flores en la Antigua Guatemala. En esta ocasión, el lema del encuentro entre productores, distribuidores y artistas de la decoración será Ciudad Floreciente.

De acuerdo con lo que han difundido los organizadores, se busca rendir tributo a la ciudad que siempre ha florecido a través de sus distintas expresiones de arte, cultura e historia.

Aunque la gran celebración final de este 2026 se realizará durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, hay actividades previas y muchos días de preparación. Sobre todo, existe expectativa en quienes se decidirán a participar en los concursos que se organizan y que este año están divididos en las siguientes categorías: barrio con mejor actitud, categoría libre, mejor fachada, bicicletas y monumental.

Desde mediados de octubre se podrán apreciar muestras fotográficas que dan cuenta de las ediciones anteriores, además de exposiciones de pintura y escultura, así como talleres que se enfocan, precisamente en el cuidado de las flores y su uso ornamental.

Como ya es tradición en esos días, la ciudad se llena de colores, formas y aromas que imprime la gran variedad de flores y elementos naturales que se utilizan en los arreglos y ornamentaciones. Pero el deleite que provocan las plantas no se limitará a la vista y al olfato, porque se tienen previstas actividades gastronómicas en las que flores comestibles se mezclarán en deliciosos platillos con otros ingredientes.

Días de interés

El 18 de octubre, en Verde Eventos se celebrará el concurso gastronómico Cocinando con flores, en el que se enfrentarán cocineros, chefs y mixólogos en categorías como plato fuerte, entrada, postre y mixología.

Entre el 7 y el 15 de noviembre, espacios emblemáticos de la ciudad se convertirán en Jardines Conmemorativos, para recordar las experiencias florales más emblemáticas del festival.

El 8 de noviembre se realizará la carrera de montaña por los senderos y paisajes de Carmona Trails, para lo que el 7 de noviembre se entregarán los kits correspondientes a los inscritos en cualquiera de las dos categorías de cinco y de 10 kilómetros.

El 14 y 15 de noviembre la ciudad ya estará cubierta de flores y se celebrarán las principales competencias.