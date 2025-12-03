Escenario
Abrakadabra 2.5: espectáculo de magia en Guatemala este 6 de diciembre
La magia regresa con el ingenio del Teatro Mágico y Magos del Gran Jaguar, que presentan Abrakadabra 2.5, un espectáculo pensado para sorprender a públicos de todas las edades.
Sorpréndase de las propuestas del grupo del Teatro Mágico y los Magos del Gran Jaguar. (Foto Prensa LIbre: Freepik)
El Teatro Mágico y Magos del Gran Jaguar invitan a Abrakadabra 2.5, un espectáculo que ofrece una noche llena de magia auténtica: ilusionismo, mentalismo, apariciones, desapariciones y momentos capaces de desafiar todo lo que se cree posible.
Este montaje reúne a un equipo de artistas que combinan técnicas para crear una experiencia inolvidable. Cada acto ha sido concebido para cautivar los sentidos y provocar asombro en el público.
Con un formato moderno, dinámico y emocionante, Abrakadabra 2.5 busca sorprender a espectadores de todas las edades. Prepárese para ver lo inesperado y dejarse llevar por una velada en la que lo imposible cobra vida. La cita es el sábado 6 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatro Mágico, ubicado en la zona 2. Vea los detalles:
Fecha
Sábado 6 de diciembre
Hora
19 horas
Lugar
8 avenida 0-49 zona 2, Teatro Mágico
Precios
- Preventa Q100
- Taquilla Q125
- Parqueo Q20, tarifa única
Venta de entradas
Adquiera sus entradas aquí: https://viveloonline.com/shows/6925c6e5533275c6feea7e0f
