Accidente en el set de “The Batman Part II'” detuvo el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor, ¿qué se sabe?

Un gran susto experimentó la producción de la película The Batman: Part II cuando, durante una escena de acción, el batimóvil atropelló a uno de los miembros del elenco de la cinta que tiene como principal protagonista al actor, modelo y productor Robert Pattinson. El accidente, que según señala el sitio Infobae, sucedió a principios de octubre, detuvo momentáneamente la filmación que se realiza en los estudios Leavesden, en el condado de Hertfordshire, Reino Unido.

Los medios internacionales citan a un miembro del equipo de producción que no quiso ser identificado, pero que confirmó el incidente y señaló: "El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”.

Según anota el sitio www.newsdigitales.com, "el accidente ocurrió mientras se llevaba a cabo el rodaje de una secuencia de persecución policial en las calles cubiertas de nieve de Glasgow". Según detalló la fuente anónima de la producción, "la maniobra con el vehículo principal salió terriblemente mal, y provocó el arrollamiento de una de las personas involucradas en el rodaje".

La consecuencia y los retrasos

Aunque el golpe recibido por el actor, de quien se mantiene el nombre en secreto, obligó a llevarlo inmediatamente al hospital. Sin embargo, se dice que fue dado de alta y se encuentra terminando su recuperación en casa.

La filmación se reanudó hace algunos días, pero este no fue el primer contratiempo que ha sufrido la realización de la cinta. Originalmente la segunda parte de esta secuela debía estrenarse en octubre de 2026. Sin embargo, ya en diciembre de 2024, la revista Variety reportaba el primer retraso que hizo que se reprogramara para un año más tarde.

Los problemas volvieron a aparecer a mediados de 2026, cuando el director Matt Reeves tuvo problemas personales que hicieron que se suspendiera la cinta. Al fin, la producción decidió sustituirlo con Steven Soderbergh. Ahora se espera que el estreno sea en 2028.