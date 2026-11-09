Adam Driver interpretará a Mister Sinister en la nueva película de X-Men de Marvel

Su afición por los X-Men desde la infancia y la propuesta del director Jake Schreier fueron razones suficientes para que Adam Driver aceptara incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor interpretará a Mister Sinister en la próxima producción de la franquicia.

Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Driver explicó que su vínculo con estos personajes se remonta a los juegos que compartía con su primo.

“Yo era un gran fan de X-Men cuando era niño. Mi primo Tony y yo jugábamos a que él era Sabretooth y yo Wolverine. Es algo importante para mí”, comentó.

El conductor Jimmy Kimmel le recordó que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, había intentado incorporarlo a otras producciones del UCM. Driver respondió que esta nueva oportunidad llegó en el momento adecuado y reunió los elementos que buscaba para dar el paso.

“Era un gran fan. También me gustaban las otras cosas, pero esta vez sentí que era el momento adecuado y, además, se trata de X-Men. Realmente fue X-Men, y Jake Schreier, el director, con su idea para el proyecto, y que estuviera Kevin Feige. Todo terminó encajando. El guion es realmente interesante”, señaló.

Driver también reconoció que participar en una película de este tipo implica exponerse a las expectativas de un público numeroso: “Mucha gente va a ver la película y, si es mala, mucha gente te verá haciendo un mal trabajo. Además, no quiero arruinarla. Soy un gran fan de X-Men”, dijo.

La nueva película fue anunciada durante la convención D23, celebrada en agosto del 2026 en Anaheim, California, donde Feige presentó parte del reparto. El estreno está previsto para el 5 de mayo del 2028.

El elenco también incluye a Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abbott como el profesor Xavier, Maya Boyd como Storm e Inde Navarrette como Rogue.

Mister Sinister, el personaje que encarnará Driver, es uno de los antagonistas asociados a los X-Men en los cómics de Marvel. Su identidad está vinculada con Nathaniel Essex, aunque también ha utilizado otros nombres y alias, entre ellos Nathaniel Milbury. Sus historias están relacionadas con la genética, la manipulación del ADN y el uso de tecnología para clonar y modificar material genético.

El anuncio de la incorporación del actor incluyó un mensaje en video dirigido a los seguidores de la franquicia. En esa intervención, Driver afirmó que interpretaría a Magneto, antes de revelar que su verdadero personaje sería Mister Sinister.

La producción abrirá una nueva etapa tras las películas de los mutantes desarrolladas por 20th Century Fox, entre ellas X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019).

Para Driver, la oportunidad de participar reúne su interés por estos personajes y una propuesta creativa que lo convenció de sumarse a Marvel.