Adam Driver interpretará a Mister Sinister en la nueva película de X-Men de Marvel

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Adam Driver interpretará a Mister Sinister en la nueva película de X-Men de Marvel

El actor estadounidense revela por qué aceptó sumarse a Marvel en el reinicio de X-Men. Esto dijo.

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Adam Driver interpretará a Mister Sinister en la nueva película de X-Men de Marvel

Adam Driver se une a Marvel después de declararse "gran fan" de las películas de X-Men. (Foto Prensa Libre: EFE)

Su afición por los X-Men desde la infancia y la propuesta del director Jake Schreier fueron razones suficientes para que Adam Driver aceptara incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor interpretará a Mister Sinister en la próxima producción de la franquicia.

Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Driver explicó que su vínculo con estos personajes se remonta a los juegos que compartía con su primo.

“Yo era un gran fan de X-Men cuando era niño. Mi primo Tony y yo jugábamos a que él era Sabretooth y yo Wolverine. Es algo importante para mí”, comentó.

El conductor Jimmy Kimmel le recordó que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, había intentado incorporarlo a otras producciones del UCM. Driver respondió que esta nueva oportunidad llegó en el momento adecuado y reunió los elementos que buscaba para dar el paso.

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“Era un gran fan. También me gustaban las otras cosas, pero esta vez sentí que era el momento adecuado y, además, se trata de X-Men. Realmente fue X-Men, y Jake Schreier, el director, con su idea para el proyecto, y que estuviera Kevin Feige. Todo terminó encajando. El guion es realmente interesante”, señaló.

Driver también reconoció que participar en una película de este tipo implica exponerse a las expectativas de un público numeroso: “Mucha gente va a ver la película y, si es mala, mucha gente te verá haciendo un mal trabajo. Además, no quiero arruinarla. Soy un gran fan de X-Men”, dijo.

La nueva película fue anunciada durante la convención D23, celebrada en agosto del 2026 en Anaheim, California, donde Feige presentó parte del reparto. El estreno está previsto para el 5 de mayo del 2028.

El elenco también incluye a Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abbott como el profesor Xavier, Maya Boyd como Storm e Inde Navarrette como Rogue.

Mister Sinister, el personaje que encarnará Driver, es uno de los antagonistas asociados a los X-Men en los cómics de Marvel. Su identidad está vinculada con Nathaniel Essex, aunque también ha utilizado otros nombres y alias, entre ellos Nathaniel Milbury. Sus historias están relacionadas con la genética, la manipulación del ADN y el uso de tecnología para clonar y modificar material genético.

El anuncio de la incorporación del actor incluyó un mensaje en video dirigido a los seguidores de la franquicia. En esa intervención, Driver afirmó que interpretaría a Magneto, antes de revelar que su verdadero personaje sería Mister Sinister.

La producción abrirá una nueva etapa tras las películas de los mutantes desarrolladas por 20th Century Fox, entre ellas X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019).

Para Driver, la oportunidad de participar reúne su interés por estos personajes y una propuesta creativa que lo convenció de sumarse a Marvel.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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