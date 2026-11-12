Miss Universo 2026: María Adelina Castillo representa a Guatemala y conquista a Puerto Rico con baile, carisma y belleza

La gran final del certamen Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico. María Adelina Castillo, la representante de Guatemala en el concurso de belleza, se encuentra en ese país desde hace cuatro días y, a través de sus redes sociales, proyecta una imagen de felicidad y sencillez.

A la reina guatemalteca, que fue seleccionada en agosto pasado durante un concurso local en el que participaron candidatas, no le ha sido difícil encontrar buena compañía entre algunas de las participantes. Así lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un video en el que se le ve bailar junto a las representantes de Serbia, Japón y Polonia.

Castillo, quien es hija de padre guatemalteco y madre griega y domina tres idiomas, anotó para titular ese video: "A little salsa session with the girls" (Una pequeña sesión de salsa con las chicas).

Castillo, quien es hija de padre guatemalteco y madre griega y domina tres idiomas, escribió como título del video: "A little salsa sesion with the girls" (Una pequeña sesión de salsa con las chicas).

En otra publicación, un par de horas antes del video, Adelina se mostró con un vestido celeste que le valió halagos de sus múltiples seguidores. "Combinando con el cielo celeste", comentó sobre su propia imagen. La publicación despertó emoción entre sus admiradores. Cristina Morales de la Cruz anotó: "Colores de la Banda de Guatemala", mientras que raschelpaz declaró: "Otro nivel de bella".

Este 11 de noviembre, Adelina participa junto a sus compañeras en una jornada de orientación en la que se hablará acerca de los reglamentos y las actividades de los siguientes días. Después, participarán en una fiesta de bienvenida para la representante de Bahía de Aguadilla. El 12 de noviembre está prevista una convivencia con Fátima Bosch, actual Miss Universo.

El 13 de noviembre habrá un desfile de trajes de baño, Beauty at the Beach, en el Caribe Hilton Hotel. El 14 de noviembre se celebrará la actividad Light of Hope en el Aloft by Marriott Hotel & Casino, en Ponce, Puerto Rico.

El diario Metro refiere que el 16 de noviembre las candidatas visitarán el Parque Forestal La Marquesa y el 17 participarán en la subasta nacional Regalos del Universo, en las instalaciones de SER de Puerto Rico, en Hato Rey.

La idea, según la organización, es que las reinas de belleza visiten diversas localidades de Puerto Rico, promuevan el turismo en la isla y den al público la oportunidad de conocerlas un poco más.

Las competencias

La Organización Miss Universo (MUO) informó que el concurso incluirá varios eventos previos en los que las representantes de distintos países participarán en actividades culturales, desfiles y competencias. El objetivo es evaluar a cada una de las candidatas en diversos escenarios y situaciones.

Las principales competencias están programadas de la siguiente manera:

21 de noviembre: Competencia en traje nacional

22 de noviembre: Concurso preliminar que incluirá evaluación en traje de gala, traje de baño y entrevistas

24 de noviembre: Gran final y coronación

La gala final de Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.