María Adelina Castillo lleva su vocación de servicio a Miss Universo Guatemala 2026: conozca a la mujer detrás de la corona

La representante del departamento de Sacatepéquez se consolidó como la nueva Miss Universo Guatemala y representará al país en el concurso internacional Miss Universo. Se trata de María Adelina Castillo, de 30 años, quien viajará a Puerto Rico en los próximos meses.

Nombrada la reina de belleza número 55 en la historia del certamen nacional, María Adelina Castillo es médica con una especialidad en Pediatría.

De padre guatemalteco y madre griega, María Adelina Castillo se acercó a los certámenes de belleza con el propósito de inspirar a las mujeres. En una entrevista con Prensa Libre compartió parte de la historia de su vida, su amor por su profesión y cómo ha vivido el proceso de convertirse en la nueva Miss Universo Guatemala.

En la entrevista compartió que considera que la vida le regaló lo mejor de dos mundos, ya que proviene de una combinación de dos culturas gracias a sus padres, quienes formaron una familia junto a ella y sus dos hermanos.

Castillo cuenta que desde niña obtenía buenas notas, trataba de portarse bien y buscaba cumplir todas sus metas. Esa disciplina también se reflejó en la universidad, donde se graduó con honores en Medicina, carrera que la ha apasionado por la posibilidad de ayudar a los niños. Esa misma voluntad busca mantener como Miss Universo Guatemala mediante su proyecto social.

Esto fue lo que reveló María Adelina Castillo en una entrevista con Prensa Libre luego de su coronación como Miss Universo Guatemala 2026.

¿Cómo vivió el ser coronada como Miss Universo Guatemala 2026?

Es algo que realmente, hasta la fecha, aún no me lo creo y pienso que estoy viviendo un sueño, porque es una oportunidad que pocas mujeres tienen y que ha venido a cambiar mi vida 180 grados.

Creo que Dios me puso este propósito en el camino, que me cambió la vida, pues no vengo del mundo de los certámenes, pero lo recibo con mucha alegría. También entiendo que es una responsabilidad el cargo que yo tengo, que quiero llevarlo con el respeto, la dignidad y con lo que se merece Guatemala.

Por un lado, es demasiado emocionante, pero, por otro lado, tengo muy presente la responsabilidad que tengo en mis manos ahora.

María Adelina Castillo actual Miss Universo Guatemala 2026 (Foto Prensa Libre: Cortesía Organización Miss Universe Guatemala / Eduardo Ramírez)

¿Cómo vivió el proceso del concurso?

Realmente fue duro, porque fue como un mes y medio que tuve que balancear mi vida con el certamen. Yo estaba trabajando en el hospital y venía de estar turnando por más de 35 horas y debía salir del hospital e ir a los compromisos del certamen, ir a probar los vestidos y ver los preparativos.

En ocasiones, saliendo del hospital, me tocaba arreglarme para ir a las actividades, en medio del desvelo ver preparativos. Realmente hubo momentos durante el certamen en los que decía: “Es que siento que ya no puedo, siento que ya no puedo”, pero, gracias a Dios, lo logré sobrellevar y al final todo valió la pena.

En la noche final, pensé en solo disfrutar del momento y me decía: “Bueno, lo voy a dejar todo en el escenario, me lo voy a disfrutar y, sea cual sea el resultado, sé que lo di todo, yo sé que estuve feliz”.

María Adelina Castillo actual Miss Universo Guatemala 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Organización Miss Universe Guatemala / Eduardo Ramírez)

¿Cuándo llegó su interés por los certámenes de belleza?

Realmente, a lo largo de mi vida me han preguntado si me gustaría ser modelo al cumplir algunos prototipos, pero realmente no es que no me hubiese gustado esto, sino que nunca le había puesto tanta atención.

Además, vengo de Medicina, donde está el concepto de que si estudias para médico, a eso te vas a dedicar y no vas a poder hacer nada más, llegando incluso a encasillarte por el sacrificio que se hace a lo largo de la carrera. Sin embargo, conforme iba pasando en mis años de escuela decía: “Es que sí, soy médico, pero es que Adelina no es igual a ser médico. Ser médico es parte de mí, no es todo lo que yo soy”.

Con el tiempo, un amigo me cuenta sobre las inscripciones para el certamen de Miss Universo Guatemala y me dice: “Mira, yo creo que serías buena candidata”, y me incentiva a ingresar. Con esa espinita, lo que hice fue investigar y me di cuenta de la plataforma y el propósito detrás del brillo y la pasarela, por lo que decidí intentarlo.

Me dije: “Yo quiero ser esa persona, esa mujer que de verdad se salga de esta casilla y le demuestre a las demás personas: tú sos médico, tienes tu vocación, pero también puedes hacer, puedes sobresalir en otras cosas si así te lo propones”, buscando inspirar a las personas.

Otro de los motivos por los que lo hago es por mis niños, pues trabajo en el área de intensivo en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), donde estoy haciendo mi subespecialidad. La atención se basa en recaudaciones, por lo que ganar esto me ayuda a tener visibilidad y la oportunidad de llegar a más personas que quieran ayudar.

Siempre lo he dicho: “Mis niños siempre van primero, entonces es por ellos, realmente”. Eso fue lo que a mí me inspiró a llegar a esta plataforma.

María Adelina Castillo actual Miss Universo Guatemala 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Organización Miss Universe Guatemala / Eduardo Ramírez)

¿Se mantendrá en el apoyo médico infantil su proyecto social dentro de Miss Universo?

Quiero trabajar en dos áreas específicamente, siempre enfocada en el área de pediatría. La primera es ayudar a la institución que me formó a mí, pero, por otro lado, quiero abordar la desnutrición infantil en Guatemala.

Quiero hacer conciencia no solo de que el niño está bajo de peso, sino de todas las complicaciones que vienen detrás, como el neurodesarrollo, la inmunodeficiencia u otros efectos. Entonces, poder trabajar para impactar en estos asuntos es en lo que me voy a enfocar.

¿Cómo ha iniciado el proceso de preparación?

Se ha iniciado a trabajar en conjunto con el equipo de Miss Universo Guatemala. Ahora estamos viendo temas estéticos, de oratoria y pasarela. Seguiré trabajando con el coach de oratoria Hugo de Almeida.

Hemos iniciado el proceso de preparación en pasarela, tanto nacional como internacionalmente. También se ha comenzado con la preparación del traje nacional y pronto viajaremos para revisar el tema de los vestuarios que usaré en el certamen en Puerto Rico.

¿Qué legado espera dejar como Miss Universo Guatemala?

El legado que me gustaría dejar es uno que trascienda a mi nombre. Me encantaría poder ser esa persona que inspire a otros y digan: “Si ella pudo, yo también”. Quiero ser esa persona que la gente diga: “Okay, es que esto no es imposible”.

Quiero que vean mi historia, la de una persona ajena al mundo de los certámenes a quien algunos le dijeron “pensalo bien” o “es que no vas a poder”, y que pudo lograr ganar Miss Universo Guatemala. Quiero que, desde mi historia, las personas piensen: “Pero si ella pudo, yo también puedo”.

María Adelina Castillo actual Miss Universo Guatemala 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Organización Miss Universe Guatemala / Eduardo Ramírez)