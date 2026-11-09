La reina guatemalteca María Adelina Castillo llega a Puerto Rico en busca de la corona de Miss Universo 2026

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La reina guatemalteca María Adelina Castillo llega a Puerto Rico en busca de la corona de Miss Universo 2026

Miss Universo Guatemala ya se encuentra en Puerto Rico para participar en la 75.ª edición del certamen mundial.

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La guatemalteca María Adelina Castillo llega a Puerto Rico en busca de la corona de Miss Universo 2026

María Adelina Castillo fue coronada como Miss Universo Guatemala 2026 en agosto pasado. (Foto Prensa Libre: Cortesía Organización Miss Universe Guatemala / Eduardo Ramírez)

Miss Universo Guatemala 2026, María Adelina Castillo, ya se encuentra en Puerto Rico para participar en el certamen que elegirá a la soberana universal el próximo 24 de noviembre del 2026.

La reina guatemalteca llegó a Puerto Rico el domingo 8 de noviembre, donde fue recibida con una flor de maga, símbolo de Puerto Rico, que le colocaron en el cabello. Vestida con un traje blanco y con una sonrisa, modeló en la pasarela de bienvenida, donde se presentó como “Miss Universe Guatemala”.

A su llegada, fue entrevistada y le pidieron que completara la frase: “Llego a Puerto Rico con la corona de Guatemala y…”. “Con todo el amor de mi gente, del bello país de la eterna primavera”, respondió.

María Adelina Castillo, de 30 años, representaba a Sacatepéquez cuando fue elegida Miss Universo Guatemala en el certamen celebrado en agosto del 2026, en el que destacó entre 27 candidatas.

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Hija de padre guatemalteco y madre griega, Castillo domina dos idiomas: inglés y griego. La reina de belleza también es médica, se graduó con distinción cum laude y cuenta con una especialidad en pediatría. Actualmente estudia una subespecialidad en cuidados intensivos pediátricos.

“Yo siempre lo he dicho: medicina me ha preparado para esto toda mi vida, y aunque no lo crean llevo 30 horas sin dormir, pero aquí estoy en la isla del encanto y estoy muy contenta de estar aquí”, contó en la entrevista.

Durante la conversación, Castillo también compartió cómo pasó de atender a niños en un hospital a representar a su país en el certamen de Miss Universo.

“En el momento en que estaba en la medicina y estaba dedicando mi vida a salvar a los niños, me llegué a perder como mujer, me llegué a olvidar quién era Adelina como mujer, no como médico, porque ser médico para mí es parte de quién soy, pero una vez me miré al espejo y no me reconocí, y justamente Miss Universe vino a mi vida como una oportunidad, yo digo que es una respuesta a las oraciones de Dios, porque a veces Dios nos pone esas oportunidades en el camino, y cuando Dios pone eso hay que escuchar”, expresó.

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María Adelina Castillo representa a Guatemala en la 75.ª edición de Miss Universo 2026, cuya final se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a las 18 horas de Guatemala.

Según anunció la organización, este es el programa de las fases más importantes del concurso:

  • 21 de noviembre: Desfile de trajes típicos
  • 22 de noviembre: Fase preliminar del concurso
  • 24 de noviembre: Gran gala final de coronación
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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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