La reina guatemalteca María Adelina Castillo llega a Puerto Rico en busca de la corona de Miss Universo 2026

Miss Universo Guatemala 2026, María Adelina Castillo, ya se encuentra en Puerto Rico para participar en el certamen que elegirá a la soberana universal el próximo 24 de noviembre del 2026.

La reina guatemalteca llegó a Puerto Rico el domingo 8 de noviembre, donde fue recibida con una flor de maga, símbolo de Puerto Rico, que le colocaron en el cabello. Vestida con un traje blanco y con una sonrisa, modeló en la pasarela de bienvenida, donde se presentó como “Miss Universe Guatemala”.

A su llegada, fue entrevistada y le pidieron que completara la frase: “Llego a Puerto Rico con la corona de Guatemala y…”. “Con todo el amor de mi gente, del bello país de la eterna primavera”, respondió.

María Adelina Castillo, de 30 años, representaba a Sacatepéquez cuando fue elegida Miss Universo Guatemala en el certamen celebrado en agosto del 2026, en el que destacó entre 27 candidatas.

Hija de padre guatemalteco y madre griega, Castillo domina dos idiomas: inglés y griego. La reina de belleza también es médica, se graduó con distinción cum laude y cuenta con una especialidad en pediatría. Actualmente estudia una subespecialidad en cuidados intensivos pediátricos.

“Yo siempre lo he dicho: medicina me ha preparado para esto toda mi vida, y aunque no lo crean llevo 30 horas sin dormir, pero aquí estoy en la isla del encanto y estoy muy contenta de estar aquí”, contó en la entrevista.

Durante la conversación, Castillo también compartió cómo pasó de atender a niños en un hospital a representar a su país en el certamen de Miss Universo.

“En el momento en que estaba en la medicina y estaba dedicando mi vida a salvar a los niños, me llegué a perder como mujer, me llegué a olvidar quién era Adelina como mujer, no como médico, porque ser médico para mí es parte de quién soy, pero una vez me miré al espejo y no me reconocí, y justamente Miss Universe vino a mi vida como una oportunidad, yo digo que es una respuesta a las oraciones de Dios, porque a veces Dios nos pone esas oportunidades en el camino, y cuando Dios pone eso hay que escuchar”, expresó.

María Adelina Castillo representa a Guatemala en la 75.ª edición de Miss Universo 2026, cuya final se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a las 18 horas de Guatemala.

Según anunció la organización, este es el programa de las fases más importantes del concurso: