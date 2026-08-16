Miss Universo 2026: cuándo y dónde será la coronación de la edición 75

La carismática mexicana Fátima Bosh, actual Miss Universo 2025, que recientemente visitó Guatemala­, entregará su corona a finales de este año en Puerto Rico.

Miss Universo se realizará por cuarta vez en esta isla caribeña. Este país ya fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002.

Recientemente se dieron a conocer más detalles. La edición 75 del certamen de Miss Universo se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como Choliseo, según una nota de PhilStar Global.

La coronación será la noche del martes 24 de noviembre.

Según anunció la organización, este es el programa de las fases más importantes del concurso:

21 de noviembre • Desfile de trajes típicos

22 de noviembre • Fase preliminar del concurso

24 de noviembre • 75.ª edición del concurso de Miss Universo

La representante guatemalteca

La guatemalteca María Adelina Castillo Birba ganó el certamen en Guatemala y representará al país en Puerto Rico en noviembre.

La guatemalteca tiene 30 años y es pediatra, domina el inglés y el griego; este último figura como idioma materno en su ficha.