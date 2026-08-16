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Miss Universo 2026: cuándo y dónde será la coronación de la edición 75
Conozca los detalles de la coronación de Miss Universo 2026, que se realizará Puerto Rico, donde Adelina Castillo, la recién electa Miss Universo Guatemala nos representará.
La Miss México Fátima Bosch (fue coronada como Miss Universo 2025 por la Miss Universo 2024 Victoria Kjaer Theilvig (detrás), de Dinamarca, durante la 74.ª edición de Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (Tailandia), el 21 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: FE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
La carismática mexicana Fátima Bosh, actual Miss Universo 2025, que recientemente visitó Guatemala, entregará su corona a finales de este año en Puerto Rico.
Miss Universo se realizará por cuarta vez en esta isla caribeña. Este país ya fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002.
Recientemente se dieron a conocer más detalles. La edición 75 del certamen de Miss Universo se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como Choliseo, según una nota de PhilStar Global.
La coronación será la noche del martes 24 de noviembre.
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Según anunció la organización, este es el programa de las fases más importantes del concurso:
- 21 de noviembre • Desfile de trajes típicos
- 22 de noviembre • Fase preliminar del concurso
- 24 de noviembre • 75.ª edición del concurso de Miss Universo
La representante guatemalteca
La guatemalteca María Adelina Castillo Birba ganó el certamen en Guatemala y representará al país en Puerto Rico en noviembre.
La guatemalteca tiene 30 años y es pediatra, domina el inglés y el griego; este último figura como idioma materno en su ficha.