Fátima Bosch se convierte en la primera Miss Universo en visitar Quiché: así fue su recibimiento

Como parte de su visita a Guatemala, Fátima Bosch, Miss Universo 2025-2026, llegó este jueves 6 de agosto del 2026 a la ciudad de Santa Cruz del Quiché, donde tenía planificada una gira benéfica.

A su llegada a la Calle Centenario, en el centro de la cabecera departamental, Bosch descendió del vehículo acompañada de Raschel Paz, Miss Universo Guatemala 2025.

Ambas fueron recibidas por decenas de quichelenses, entre ellos dos niñas que portaban el traje tradicional del lugar y entregaron a las reinas dos ramos de flores como gesto de bienvenida.

Las representantes de la belleza de Guatemala y del Universo visitaron las instalaciones de la Fundación Francisco Batres Mérida, ubicada en el mismo sector, donde compartieron con niños y personas de la tercera edad beneficiarias de la institución.

“Las causas más vulnerables necesitan manos, necesitan apoyo, y ese es el verdadero propósito de la corona”, expresó Fátima Bosch, Miss Universo 2025-2026, durante una conferencia de prensa en la que explicó el motivo de su visita, que además es histórica, pues es la primera vez que una Miss Universo visita el departamento.

Por su parte, Raschel Paz, Miss Universo Guatemala 2025, resaltó las características de Bosch como reina y recordó el propósito del reinado.

“El propósito de un reinado es conectar con las personas, utilizarlo para un bien mayor y ayudar al prójimo; como siempre lo he dicho, en el prójimo está Jesús y esa es nuestra misión en la tierra”, expresó.

Las reinas fueron invitadas a escribir un mensaje en el "Libro de Honor" de la fundación y recibieron un reconocimiento de manos del alcalde municipal, Nery Ramírez,

“Esta visita engalana nuestro municipio y hace que los ojos del mundo y del país se vuelquen hacia Santa Cruz del Quiché, la ciudad de los eternos celajes, en vísperas de las Fiestas Elenas, en su 90 aniversario”, dijo el jefe edil.

Al salir, las esperaba el Convite Centenario, que este año cumple 113 años de existencia, para ofrecer una presentación especial que permitiera a las reinas de belleza conocer parte de la cultura de Quiché, departamento conocido como "la cuna de los convites".

La visita de Fátima Bosch a Quiché marcó un precedente, pues es la primera vez en la historia que una Miss Universo visita ese departamento.

Además, su llegada coincidió con la celebración de la fiesta titular del municipio, conocida como las Fiestas Elenas, en honor a Santa Elena de la Cruz.