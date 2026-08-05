“Guatemala es como mi segunda casa”: Miss Universo Fátima Bosch visita el país y recibe las llaves de la ciudad en Quetzaltenango

Con los acordes de la melodía Luna de Xelajú, de Paco Pérez, Miss Universo 2025-2026, la mexicana Fátima Bosch fue recibida en Quetzaltenango este miércoles 5 de agosto del 2026, donde, además, fue nombrada visitante distinguida y recibió las llaves de la ciudad.

La reina de belleza llegó vestida con un traje tradicional del departamento, a bordo de un vehículo desde el cual saludaba a los quetzaltecos que la esperaban con carteles y regalos. De repente, Bosch rompió el protocolo, descendió del vehículo y se integró en la multitud para tomarse fotografías y firmar autógrafos en el Parque Centroamérica.

Posteriormente, Miss Universo 2025-2026 fue nombrada visitante distinguida de Quetzaltenango y recibió las llaves de la ciudad, en un acto protocolario que formó parte de la sesión extraordinaria solemne del Concejo Municipal.

"Le queremos entregar, en nombre de todos los quetzaltecos, la llave de la ciudad. Espero que la pueda tener en un lugar en el que se recuerde de nosotros", dijo el alcalde municipal, Juan Fernando López.

El jefe edil también la felicitó por su labor social, con la que, según dijo, hace honor a su familia, su tierra y su patria. "Que todos los mexicanos se sientan orgullosos de usted, de ese ejemplo de mujer", agregó.

Por su parte, Fátima Bosch agradeció el homenaje y la oportunidad de portar el traje tradicional.

"Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y que me hayan dado la oportunidad de portar este traje. Yo sé lo importante que es porque representa su historia, sus raíces y el amor por su tierra. (…) Gracias por este espacio, por todo su cariño y por hacer esta ceremonia tan bonita. Me siento muy honrada y muy afortunada. Para mí es un privilegio que me hayan entregado esas llaves", dijo la actual Miss Universo.

Además, agradeció la cálida bienvenida y aseguró que siempre que visita Guatemala se siente como en su casa.

"Siempre que vengo a Guatemala es como mi segunda casa, porque tiene muchas similitudes con México, y todas las personas te hacen sentir que estás en tu hogar", expresó.

Durante el acto también se reconoció como visitante distinguido a Oscar Flores, director nacional de Miss Universo Guatemala; Carlos Regil, subdirector de Miss Universo Guatemala; María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de Miss Universo, así como a las 27 candidatas de Miss Universo Guatemala 2026.

"Gracias, Fátima Bosch, por estar aquí por segunda vez. Estamos muy emocionados y contentos de que estés en Guatemala. Eres una gran mujer. Ojalá el mundo pueda ver el corazón que tienes, toda la magia que irradias y el esfuerzo que haces. (…) Te has ganado el cariño de los chapines, de nosotros como organización. Te llevamos en el corazón siempre y estamos orgullosos del trabajo que estás haciendo", expresó Flores.

Fátima Bosch es la segunda Miss Universo que visita la ciudad altense, luego de que Victoria Kjær, de Dinamarca, Miss Universo 2024-2025, también fuera recibida en Quetzaltenango el año pasado.

Su visita tiene lugar en el marco de la celebración de la 55.ª edición de Miss Universo Guatemala, que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto en la Ciudad de Guatemala, donde participará en la elección y coronación de la nueva representante del país.

Como parte de su agenda en Guatemala, también visitará Quiché, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala, donde realizará giras benéficas, visitará hogares y centros de atención para personas de escasos recursos, además de participar en actos protocolarios con autoridades municipales y del Gobierno.