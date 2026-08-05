Carlos Rivera en Guatemala 2026: fecha, lugar y precio de las entradas

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Carlos Rivera en Guatemala 2026: fecha, lugar y precio de las entradas

Como parte de su gira “Vida México Tour”, Carlos Rivera ofrecerá un concierto en Guatemala. Conozca los detalles.

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Carlos Rivera en Guatemala 2026: fecha, lugar y precio de las entradas

Carlos Rivera se encuentra en plena gira "¡Vida México! Tour", que incluye conciertos en España y Latinoamérica. (Foto Prensa Libre: EFE/Villar López)

El cantante mexicano Carlos Rivera ofrecerá un concierto en Guatemala como parte de su ¡Vida México Tour!, gira que comenzó en su país natal a inicios del 2026 y continúa por otros países de Latinoamérica y el mundo.

"¡La espera terminó! Vida México Tour llega a Latinoamérica y Guatemala será parte de esta increíble gira", publicó la empresa de entretenimiento ASA Promotions en sus redes sociales para anunciar el concierto.

Carlos Rivera se presentará en Guatemala el próximo 9 de octubre, a las 20 horas, en Fórum Majadas, Anillo Periférico, 27 avenida 6-40, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas estarán a la venta en el sitio Ticketasa.gt, con precios desde Q590 hasta Q1,090. Este miércoles 5 de agosto estarán disponibles en exclusiva para los clientes de uno de los bancos del sistema, mientras que el público en general podrá adquirirlas a partir del jueves 6 de agosto.

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"Prepárate para vivir una noche llena de emociones, grandes éxitos y una de las voces más queridas de la música en español", continuó la productora en su publicación.

El artista mexicano recorre los escenarios de España, Colombia, Ecuador y Guatemala para promover su más reciente disco, Vida México, lanzado en marzo del 2026. El álbum contiene 16 canciones, 14 inéditas de su autoría, grabadas con mariachi.

El material incluye un bonus track con colaboraciones de artistas como Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade. La canción "Sin Despedida", grabada junto al "Potrillo", figura entre las nominadas a los Premios Juventud 2026, en la categoría Mejor Canción Pop Balada.

En abril del 2024, Carlos Rivera se presentó en Guatemala con un concierto romántico que quedó marcado por su voz, sus pasos de baile y el compromiso de una pareja guatemalteca, del que el artista terminó siendo cómplice.

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Fecha

Viernes 9 de octubre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Fórum Majadas, Anillo Periférico, 27 avenida 6-40, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Entradas

  • Mesas Platinum: Q590
  • Mesas Black: Q790
  • Mesas Amex: Q1,090

Disponibles en Ticketasa.gt

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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