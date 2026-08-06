“Una historia de amor”: el concierto de zarzuela gratuito que ofrecerá el Conservatorio Nacional de Música

El Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" celebra en agosto su 151 aniversario de fundación con diversas actividades culturales, entre ellas, un concierto de gala gratuito.

Este viernes 7 de agosto del 2026, a las 16.30 horas, se presentará Una historia de amor, una antología de zarzuela interpretada por estudiantes del curso de Canto Operático, junto con los coros y la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música.

Bajo la dirección musical de los maestros Gustavo Palomo y Salvador Guillén, y con la participación del estudiante José Pérez como director invitado de la orquesta, la gala tendrá lugar en la Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música, ubicada en la 3.ª avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La entrada será libre y gratuita. Los asistentes solo deberán presentarse en el lugar a la hora indicada.

"Descubre la pasión, el drama y la belleza de la zarzuela en una velada que celebra el legado del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" (…) ¡Acompáñanos a celebrar 151 años de historia a través de la música!", invita la institución por medio de sus redes sociales.

Fecha

Viernes 7 de agosto del 2026

Hora

16.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", 3.ª avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala

Entrada

Libre y gratuita

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