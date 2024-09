¡Adiós a los escenarios! Jane’s Addiction cancela gira tras pelea entre Perry Farrell y Dave Navarro

"La banda ha tomado una complicada decisión de tomarse un tiempo como grupo. Como tal, se cancelará el resto de la gira", anunció la banda en un comunicado en sus redes sociales.

La suspensión de la gira se produjo días después de que dos de sus integrantes, Perry Farrell y Dave Navarro, protagonizaran una pelea mientras tocaban en una sala de conciertos el pasado viernes 13 de septiembre en la ciudad de Boston.

En el video, difundido por varios asistentes, puede verse a Farrell, líder del grupo, golpeando al guitarrista, Navarro, mientras varios miembros del equipo y de seguridad tratan de separarlos.

