Adiós al intérprete de “Mi viejo”: Piero De Benedictis fallece a los 81 años

La noticia del deceso de Piero De Benedectis ha entristecido el panorama musical latinoamericano. El cantante argentino italiano deja una huella tanto por su muy reconocida interpretación del tema Mi viejo, como por su trabajo en la llamada canción social latinoamericana.

La muerte del artista, quien había sido internado en un hospital apenas el martes luego de presentar síntomas agravados de neumonía, fue confirmada por sus familiares, a través de las redes sociales. Inmediatamente, admiradores y amigos se manifestaron con pesar.

A través de un comunicado, sus allegados expresaron el profundo pesar que embarga a la familia y a sus seguidores en toda la región. Además, destacaron que su voz, sus composiciones y su prédica constante por la paz permanecerán vigentes en la memoria colectiva del continente.

Una vida de entrega

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, en la región italiana de Apulia. A los tres años, su familia emigró a Banfield, una provincia de Buenos Aires, Argentina. Luego llegaron a Allen, en Río Negro. Ahí empezaron a manifestarse las inclinaciones de Piero por la música. Durante su juventud también pasó por seminarios religiosos en Viedma y Villa Devoto, donde según dicen sus allegados, se despertó su profunda conciencia social.

Durante las décadas de 1960 a 1980 se convirtió en uno de los principales referentes del movimiento de la canción de protesta y del folclor urbano en la región. Su carrera artística comenzó a tomar fuerza durante la década de 1960 y se alió al escritor y periodista José Tcherkaski junto a quien crearon grandes éxitos. Sin duda, el más famoso de ellos es Mi viejo, escrita por Tcherkaski, que una canción que lo convirtió en referente.

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En la trayectoria de Piero también se incluyen temas como Para el pueblo lo que es del pueblo, Que se vayan ellos, Las cosas que pasan y Pedro Nadie con las que manifestaba su preocupación por la desigualdad, la pobreza y los sectores más vulnerables. Su compromiso con las causas sociales llegó a tal punto que, durante la última dictadura militar argentina, tuvo que exiliarse entre 1976 y 1981, según refiere el medio Perú 21.

El talento y la lucha social de Piero fue también reconocida en otros países, especialmente en Colombia. De acuerdo con el diario El Tiempo de Colombia, elcantante desarrolló durante años una intensa actividad artística y social en ese país, lo que lo llevó a declarar en numerosas ocasiones que se sentía tan colombiano como argentino.

En reconocimiento a esa cercanía, en 1994 el Estado colombiano, encabezado por el entonces presidente Ernesto Samper, le otorgó la ciudadanía. También fue designado como Embajador de la Paz por las Naciones Unidas y el Gobierno por su compromiso con las víctimas y su constante pedagogía social.