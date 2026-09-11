Jorge Drexler convirtió “Taracá” en una noche para estar acá y estar ahora en Guatemala, con elogios para Pedro Boche y “Luna de Xelajú” en el repertorio

El músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler regresó a Guatemala y durante la noche del jueves 10 de septiembre ofreció un concierto en el Fórum Majadas, en el que unió a sus admiradores, la calidad de sus músicos y un homenaje a la música nacional.

Durante dos horas, Drexler utilizó ese recinto para fusionar culturas, presentar historias y demostrar su calidad sonora, interpretativa y creativa con el espectáculo que formó parte de la gira Taracá, en la que difunde temas de su reciente producción discográfica y un repertorio de éxitos.

Los guatemaltecos recibieron a Drexler y demostraron que hay conciertos que se observan desde una silla, mesa o butaca, y otros que se viven, se sienten y trascienden debido a la conexión entre los protagonistas que, de alguna manera, terminan caminando entre el público.

La velada de Jorge Drexler en Guatemala tuvo todos esos componentes. La gira Taracá llegó al país y el músico uruguayo hizo el recorrido con el que presenta su más reciente producción discográfica, un trabajo que incluyó el candombe, la percusión, la poesía y una conexión que terminó siendo casi una declaración para la noche guatemalteca: estar acá, estar ahora.

Taracá no es solamente el nombre de un álbum. De acuerdo con Drexler, es una palabra que nace del sonido del tambor chico del candombe y, al mismo tiempo, juega con la expresión “estar acá”. En la obra del músico uruguayo, ambas ideas terminan encontrándose: el ritmo como una forma de regresar al presente y la música como una manera de volver a las raíces, razones por las que el concierto funcionó mejor cuando dejó de parecer un espectáculo convencional.

Antes de Drexler, Guatemala tuvo la palabra

La velada musical comenzó con Pedro Boche, cantautor guatemalteco originario de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, quien, por medio de su guitarra y su voz, proyecta historias que conducen a una atmósfera de ensueño en la que confiesa sus amores y desamores y hace crítica social.

El músico nacional tuvo la responsabilidad de abrir el escenario para Drexler. Su presentación contó con la originalidad de sus letras, su ritmo, su capacidad interpretativa y la complicidad del compositor y cantante uruguayo, quien subió al escenario mientras Boche compartía su obra con sus compatriotas.

Drexler apareció junto a Boche y habló de algo que conoce de primera mano y que estremeció a los asistentes. “Hola, muy buena noche. Hoy está acá Pedro Boche a quien ustedes conocen perfectamente bien. Él renovó la canción de autor de Guatemala de donde él viene y quería contarles que no es una maquinación de la industria y movimiento estratégico. Fuimos nosotros quienes dijimos que estamos super felices de tener a Pedro cantando esta noche y a cargo de la apertura”, dijo Drexler.

Jorge Drexler y Pedro Boche comparte escenario en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Estoy muy impresionado con su voz… de su calidad técnica y por eso lo felicito… Yo fui telonero mucho tiempo en mi vida, así que sé exactamente lo que se siente estar aquí antes del show de otra persona, por lo que quiero agradecerte a ti y agradecerle al público porque está prestando todo su corazón y atención. Así que disfruten del espectáculo. Nos vemos en un ratito. Bienvenido Pedro y muchas gracias”, agregó el cantautor uruguayo que, con ese gesto sencillo, pero poderoso, evidenció que no llegó al país solo a presentar su música. También se tomó un momento para reconocer a quien, desde Guatemala, estaba haciendo el mismo oficio.

El cantautor antigüeño Pedro Boche, durante el concierto de Jorge Drexler en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De noche en la ciudad, Bomba, Nube, El mar que te habita y Florifundia fueron los temas que interpretó Boche, quien agradeció el apoyo del público y los elogios de Drexler. “Hasta hoy por la mañana, esto era un sueño y en este momento ya es una realidad”, concluyó el músico nacional que, de acuerdo con su visión, desde el 2015 ejerce como director general de un proyecto musical, con canciones originales en las que destacan la creatividad y el entretenimiento.

Drexler en el escenario y la explosión cultural

Drexler, fiel a su estilo y ante sus admiradores dispuestos a disfrutar de su propuesta sonora y creativa, subió al escenario e impuso el ritmo de Taracá, la gira que en Guatemala adquirió otra dimensión.

En el nuevo repertorio del cantautor predomina el candombe uruguayo, un género que atraviesa buena parte del álbum que lanzó en marzo pasado y que Drexler utiliza como punto de partida para hablar de raíces, tiempo, movimiento y presente.

Jorge Drexler derrocha talento en Guatemala durante una velada musical inolvidable. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Toco madera, ¿Cómo se ama?, ¿Hay alguien A.I.?, Transporte y Telefonía fueron las canciones con las que el músico uruguayo comenzó la velada musical en Guatemala, durante la cual recibió constantes muestras de cariño de un público que le obsequió rosas y ovaciones.

Drexler continuó con el espectáculo y demostró una de sus virtudes al convertir el recinto en un espacio íntimo y especial. Con su guitarra, poesía y canción de autor, así como percusión y movimiento, interpretó éxitos como Polvo de estrellas, Tamborero, Quimera y Te llevo tatuada, entre otras.

“¡Qué alegría poder regresar acá! Ha sido una visita super especial a Guatemala. Llevamos aquí dos días con una intensidad maravillosa. Hemos aprendido tanto y queremos aprender más. Este es un show diferente a otros que hemos hecho y eso es porque estamos aquí, estar acá, estar en Guatemala”, dijo Drexler, quien plasmó mucho de la cultura de Uruguay en su repertorio. Después llegó el turno de Guatemala.

“Luna de Xelajú” y una canción que unió culturas latinoamericanas

Durante los conciertos existen momentos cercanos e inolvidables y Drexler lo ejemplificó durante la velada. El compositor y cantante uruguayo dejó claro que hay canciones que no necesitan presentación, porque basta con escuchar las primeras notas para que aparezcan lugares, personas y recuerdos.

El músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler, celebra su regreso triunfal a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Me ha ocurrido mucho en Guatemala, tantas cosas maravillosas y conocí esta canción que estuve ensayando con la preciosa versión de Gaby Moreno… La iba a cantar con quienes se la saben bien, pero me dijeron que la tenía que cantar solo, así que disculpen si comento algún error”, dijo Drexler, y se escuchó Luna de Xelajú, canción que compuso Paco Pérez, que ha sido interpretada por diversos artistas y que ha acompañado el recuerdo y la nostalgia de miles de guatemaltecos.

El músico, compositor y cantante uruguayo @drexlerjorge convirtió #Taracá en una noche para estar acá y estar ahora en #Guatemala, con elogios para @pedroboche y “Luna de Xelajú” en el repertorio @prensa_libre https://t.co/hn8jtWdHzQ pic.twitter.com/oGBQ1rJzDr — Keneth Cruz (@KenethCruz_PL) September 11, 2026

Cuando Drexler la interpretó en Guatemala, el concierto cambió por unos minutos de coordenadas. El uruguayo estaba presentando un disco construido alrededor de sus propias raíces y, de pronto, puso en el centro de la noche una canción profundamente vinculada con la identidad musical guatemalteca. El momento, además de simbólico, dejó de ser solamente un encuentro entre un artista y sus seguidores y se transformó en un intercambio cultural, rítmico y melancólico que hizo vibrar el recinto.

Drexler: del escenario al encuentro con su gente

Durante la velada musical, Drexler derrochó talento y energía y demostró su calidad. Sin embargo, hubo una escena que terminó de explicar el espíritu de Taracá, esa cercanía, empatía y conexión que se manifestó cuando abandonó el escenario principal y caminó hacia una tarima situada en el centro del recinto.

Jorge Drexler ofrece concierto íntimo en Guatemala y es ovacionado por sus admiradores. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Esa acción motivó a quienes estaban en las primeras filas a girar la mirada, porque Drexler dejó de estar frente a ellos para ubicarse en medio del público. Ahí, rodeado por la multitud y desde esa tarima, el concierto adquirió otra perspectiva al ritmo de Las palabras, Guitarra y vos, Al otro lado del río, La edad del cielo e Inoportuna.

El público de distintas áreas pudo tener más cerca a Drexler y, por unos minutos, las localidades dejaron de importar tanto, al punto de que el artista uruguayo se apartó de la planificación del repertorio y, por primera vez durante la gira, incluyó Fusión, un tema que le solicitaron sus admiradores locales.

“Esta noche es especial y aunque Fusión es una canción que no está en la lista, la canté especialmente para ustedes: Guatemala”, dijo Drexler y continuó la velada con Soledad, Amar y ser amado y Movimiento. Además, mostró la singularidad de un artista que durante décadas ha trascendido con presentaciones en escenarios cada vez más grandes y que terminó buscando en Guatemala uno más pequeño, situado entre los espectadores. Ahí, Taracá volvió a cobrar sentido con estar acá y estar ahora, no como una frase que adornó el concierto, sino como una manera de entender la proyección de un artista que conecta y evoluciona con las generaciones a través de su obra.

Jorge Drexler cautiva en Guatemala con su gira "Taracá". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Drexler y la noche en Guatemala que encontró puentes

Jorge Drexler llegó a Guatemala con un álbum que propone regresar a las raíces y terminó construyendo un puente entre ellas: entre Uruguay y Guatemala y entre admiradores de otros lugares de Latinoamérica que llegaron al Fórum Majadas y que, durante dos horas, conectaron con las historias, entre amigos, familiares y desconocidos con un mismo sentir: hacer de la noche una unión y una fiesta musical.

De vuelta en el escenario principal, Drexler mostró distintas maneras de disfrutar un concierto, la relación entre quien canta y quien escucha y las formas de entender Taracá.

Jorge Drexler y sus músicos son ovacionados en el Fórum Majadas, en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En su espectáculo incluyó temas como Universos paralelos, Tocarte, Nuestro trabajo, El tambor chico, ¿Qué será que es?, Sea, Ante la duda, baila, Bailar en la cueva y Todo se transforma, y se despidió con otra ovación. Drexler no necesitó convertir la noche en un espectáculo gigantesco para hacerla memorable, porque le bastó con algo más sencillo: estar acá y conseguir que los asistentes se unieran en una voz para corear los temas y conectar con sus raíces.

La respuesta de Pedro Boche y un sueño cumplido

Tras finalizar el concierto, el músico nacional Pedro Boche, conversó con Prensa Libre y compartió sus impresiones.

“Mi perspectiva sobre lo sucedido es que lo que mi corazón busca también me está buscando a mí. En el 2023, lancé una campaña para que Jorge Drexler volteara a ver a mi proyecto, ¿cómo? A través de los admiradores de mi proyecto, para que lo etiquetaran y de esa forma pudiera abrir su concierto en ese momento”, dijo Boche.

“Estábamos a escasos cinco o seis días de la realización de su concierto en el Teatro Nacional, y lo que se consiguió fue que Jorge me siguiera en Instagram. A partir de entonces viera mi trayectoria, que en estos tres años me he presentado tres veces en el Teatro de Cámara, con pura canción original”, agregó Boche.

El cantautor antigüeño también destacó que llegar a Drexler fue debido al apoyo y al cariño de las personas que escuchan y promocionan sus composiciones.

Con más de 10 años de trayectoria y múltiples presentaciones en directo, Boche ha interpretado sus canciones en escenarios culturales de 15 países, entre América Latina y Europa. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Por eso destaco esta perspectiva, de que lo que mi corazón busca, también me está buscando a mí. A manera de cierre, también destaco la frase que Drexler dijo al inicio, que he renovado la canción de autor en Guatemala desde la década de 2010, lo cual a mí me da un sentido profundo de haberme metido en un tremendísimo problema, que es el de no dejar de cantar y el de escribir más y mejores canciones”, explicó el artista nacional.

“Creo que hoy por hoy, el disco Taracá coloca a Jorge Drexler como el capitán de los cantautores y cantautoras a nivel de habla en español, y recibir esta descarga energética tremenda por parte de un compositor de este calibre que es monumental. Solamente invita a seguir componiendo, porque hay muchas melodías todavía por descubrir, muchos lugares por donde cantar y, sobre todo, que este concierto fue un regalo para muchos, no solamente para mí, sino para todos los bochefans que en aquel momento hicieron viable que Jorge volteara a ver estas canciones. Así la victoria es de todos… Y, como siempre digo, cuando un artista o un deportista llega a cierta posición en su disciplina, llegamos todos juntos con él o con ella. Así que lo sucedido durante este concierto es un sueño cumplido, no solamente para mí, sino un sueño cumplido de los que gustamos de la canción de autor, de la canción con la letra, que nos invita a imaginar otros mundos y con unas melodías que nos alegran el corazón con sus ritmos y armonías”, concluyó Boche.