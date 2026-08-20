Air Supply en Guatemala 2026: Una velada mágica e inolvidable a lleno total en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

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Air Supply en Guatemala 2026: Una velada mágica e inolvidable a lleno total en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Con un repertorio lleno de éxitos y la conexión con un público fiel a su estilo, la legendaria agrupación australiana Air Supply ofreció un concierto en Guatemala que catalogó de especial.

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Air Supply

Air Supply ofrece concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía CH Promotions)

El miércoles 19 de agosto, la banda Air Supply comenzó de forma oficial la gira A Matter of Time Tour con un concierto a lleno total en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Ese emblemático reciento fue testigo de la conexión entre los músicos Graham Russell y Russell Hitchcock con el público local que celebró más de cinco décadas de trayectoria y éxitos de la banda.

Con temas como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Lost in Love y Even the Nights Are Better, entre otros, la banda conectó con la nostalgia y fue ovacionada constantemente.

De acuerdo con los músicos, la conexión con los guatemaltecos fue emotiva y especial, debido a que vivieron momentos deslumbrantes con los que sintieron la energía y el apoyo sincero.

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Con el concierto en Guatemala, Air Supply demostró las razones por las que sigue vigente y se mantiene como uno de los referentes románticos más importantes en la historia de la música pop-rock internacional.

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Air Supply durante velada especial en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía CH Promotions)

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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