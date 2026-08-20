Air Supply en Guatemala 2026: Una velada mágica e inolvidable a lleno total en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

El miércoles 19 de agosto, la banda Air Supply comenzó de forma oficial la gira A Matter of Time Tour con un concierto a lleno total en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Ese emblemático reciento fue testigo de la conexión entre los músicos Graham Russell y Russell Hitchcock con el público local que celebró más de cinco décadas de trayectoria y éxitos de la banda.

Con temas como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Lost in Love y Even the Nights Are Better, entre otros, la banda conectó con la nostalgia y fue ovacionada constantemente.

De acuerdo con los músicos, la conexión con los guatemaltecos fue emotiva y especial, debido a que vivieron momentos deslumbrantes con los que sintieron la energía y el apoyo sincero.

Con el concierto en Guatemala, Air Supply demostró las razones por las que sigue vigente y se mantiene como uno de los referentes románticos más importantes en la historia de la música pop-rock internacional.