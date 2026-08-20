Hayden Panettiere: quién podría heredar su patrimonio y qué pasaría con sus padres

Mientras avanza la investigación sobre la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, a la que se sumó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para determinar las circunstancias de su fallecimiento, también surge la duda sobre cómo se repartiría el patrimonio que acumuló durante su carrera.

Hayden Panettiere falleció el domingo 16 de agosto en una vivienda en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años. Ante la falta de información pública sobre la existencia de un testamento, surgen interrogantes sobre el destino de su patrimonio.

El patrimonio, que incluiría ingresos residuales de sus series y franquicias cinematográficas, sería heredado por su hija de 11 años, Kaya, quien vive con su padre, el exboxeador Wladimir Klitschko, en Europa.

Según el análisis de expertos en derecho sucesorio citados por People e Infobae, existen varios escenarios para la distribución del patrimonio. El abogado Jonathan Forster dijo a People que, si existe un fideicomiso, los bienes se repartirían entre los beneficiarios.

Si no hubiese testamento, destaca Forster, se aplicarían las leyes de sucesión intestada de California. Por lo tanto, su hija recibiría todo, ya que la legislación determinaría a quién se destina el patrimonio.

Por su parte, el abogado Marc M. destacó que quienes viven en California tienen el llamado “testamento gratuito”, según el cual “todo el mundo que vive en California tiene un testamento, y tu propiedad va a tus herederos”. En este caso, consideró que lo más probable es que el patrimonio sea heredado por su hija.

Otro de los abogados consultados, Jordan Matthews, destacó que los padres de la actriz probablemente no heredarían, ya que la prioridad sería su hija menor. Sin embargo, la herencia tendría que pasar a un fondo de protección que pudiera ser administrado hasta que ella alcance la mayoría de edad.

En caso de que no exista un fideicomiso, Forster detalló a People que se deberá crear una tutela judicial a la que se destine el dinero y que una persona designada, no necesariamente el tutor de la menor, pueda administrarlo.

¿Qué se sabe del caso?

Hayden Panettiere falleció a los 36 años el domingo 16 de agosto. La actriz fue localizada en una vivienda en Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades informaron inicialmente que no había indicios de un acto delictivo ni circunstancias sospechosas.

La llamada de emergencia se registró a las 13.51 horas (11.51 horas de Guatemala) y reportó a una persona inconsciente que sufría un “paro cardíaco”. Según TMZ, durante la comunicación también se hizo referencia a una posible sobredosis.

Pese a que los paramédicos intentaron reanimar a Hayden Panettiere mediante soporte vital cardíaco avanzado y le practicaron compresiones torácicas, no obtuvieron respuesta y declararon su fallecimiento.

El reporte policial revelado por medios internacionales señala que no se encontraron indicios de delito y que las circunstancias no parecían sospechosas. La autopsia tampoco encontró signos de trauma que hubieran contribuido a su muerte, por lo que la causa y la manera del fallecimiento continúan bajo investigación.