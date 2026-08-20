“IT: Bienvenidos a Derry” tendrá segunda temporada en HBO: esto se conoce de la trama y el primer vistazo

Uno de los personajes más emblemáticos del terror, Pennywise, volverá a aterrorizar al pueblo de Derry con la segunda temporada de “IT: Bienvenidos a Derry”, que continuará retrocediendo en el tiempo para descubrir más sobre este personaje.

Esta nueva temporada explorará otro ciclo de terror vivido en Derry ante el acecho de Pennywise y esta vez se situará en 1935. La segunda temporada dará seguimiento al éxito de la anterior, que se consolidó como una de las mejores series del 2025.

Los creadores de “IT: Bienvenidos a Derry” destacaron desde diciembre del 2025 que trabajaban en la continuación de la historia. Finalmente, HBO confirmó que la segunda temporada continuará explorando el pasado del pueblo creado por Stephen King, destaca Milenio.

Según medios internacionales, la historia de Derry continuará, pero esta vez retrocederá en el tiempo para situarse en 1935, cuando Estados Unidos atravesaba la Gran Depresión.

La segunda temporada retrocederá 27 años respecto de lo revelado en la primera y mostrará más de la historia de Derry. Además, profundizará en la presencia de Pennywise y en la serie de asesinatos cometidos desde su aparición.

Medios como GQ Latinoamérica destacan que la temporada 2 de “IT: Bienvenidos a Derry” traerá no solo una historia de terror, sino que, como ocurre en las historias de Stephen King, abordará asuntos como el trauma, el duelo, los asesinatos y el racismo.

Esta nueva temporada mantendrá a Andy y Barbara Muschietti en la producción de la serie, que sigue explorando la novela It, de Stephen King. Hasta el momento, no se ha revelado cuándo podría llegar a la plataforma de streaming; sin embargo, medios internacionales señalan que se estrenaría un episodio por semana, como ocurrió con la temporada anterior.

El año de 1935 es importante para la historia de Pennywise, pues la trama se entrelazará con la masacre de la Bradley Gang, un grupo de ladrones de bancos que llegará a Derry y se enfrentará a un terror inimaginable.

Cada 27 años, cuando Pennywise regresa, no solo desaparecen niños de Derry o son asesinados, sino que el resto de los habitantes también se ve afectado, ya que su oscuridad los vuelve violentos y peligrosos, destaca GQ.

Uno de los elementos que conecta la primera temporada con la historia de la segunda es un automóvil con agujeros de bala que aparece en una de las escenas de búsqueda de los niños. Este pertenecería a la Bradley Gang, la banda de ladrones que llegará a Derry.