¿De regreso a la monarquía? Esto se conoce sobre el posible retorno de Harry y Meghan al Reino Unido por un “periodo prolongado”

La familia de Harry y Meghan Markle estaría planeando regresar al Reino Unido años después de mudarse a Norteamérica, donde se estableció tras la decisión de los duques de apartarse de la familia real. Según versiones de medios internacionales, permanecerían en el país durante un “periodo prolongado”.

A principios del 2020, los duques de Sussex decidieron mudarse a Estados Unidos después de anunciar su salida de la realeza británica. Seis años después, Harry y Meghan Markle estarían preparando su regreso al Reino Unido.

Su posible retorno genera interrogantes sobre el vínculo que podrían tener con la Corona tanto los duques de Sussex como sus hijos, a quienes, según las versiones publicadas, matricularían en un colegio británico.

La revista ¡Hola! destacó que los duques se instalarían en el Reino Unido por un “periodo prolongado”. Según la publicación, su regreso no significaría volver a la primera línea de la realeza, pues se mantendrían al margen de la monarquía que encabeza el rey Carlos III.

La pareja se mudaría junto con sus hijos, Archie y Lilibet, quienes serían matriculados en un colegio británico, lo que hace suponer que la estadía sería prolongada. Pese a ello, ¡Hola! destaca que la familia no viviría en un palacio ni desempeñaría funciones reales.

Según las versiones publicadas, el rey Carlos III ya habría sido notificado por los duques de Sussex sobre su regreso. Los príncipes de Gales también estarían enterados de su posible retorno, previsto para finales de agosto.

La revista destaca que, para la familia real, el regreso de los duques de Sussex no modificaría su papel ni su estatus, pues ellos decidieron apartarse de la familia real.

Ante el posible regreso de los duques, el Daily Mail considera que este se percibiría como “la admisión más contundente hasta la fecha del fracaso de sus ambiciosos planes” que los llevaron a mudarse a Norteamérica.

Medios internacionales señalan que no vivirían en una residencia real y especulan que podrían establecerse en los Cotswolds, en el oeste de Inglaterra. Según estas versiones, ya tendrían una propiedad cuya ubicación han querido mantener en privado.

Otras versiones apuntan a que podrían mudarse a Northamptonshire, a una de las propiedades del hermano de Diana de Gales, ya que no podrían regresar a Frogmore Cottage, vivienda que la reina Isabel II les regaló y que tuvieron que devolver después de la publicación de las controvertidas memorias de Harry en el 2023, según Infobae.