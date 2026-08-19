“Spider-Man: Brand New Day”: por qué descartaron al Camaleón y eligieron a Jean Grey como antagonista

En medio de una mutación genética que podría ponerlo en peligro y mientras intenta procesar que MJ sigue construyendo su vida luego de que él decidiera que todo el mundo olvidara que es el Hombre Araña, Peter Parker se enfrenta a un villano único en esta cuarta entrega, que surgió luego de descartar la primera opción de antagonista.

Spider-Man: Brand New Day reúne a diversos villanos que hacen breves apariciones, como Tombstone y Scorpion. Sin embargo, el papel de la antagonista que mantiene al Hombre Araña confundido, al hacerle pensar que se trata de un ser aparentemente invisible, es Jean Grey, personaje que surgió luego de renunciar a la idea de que el Camaleón fuera el villano de esta entrega.

La historia se sumerge en la vida de un Spider-Man mucho más maduro y se traslada cuatro años después de los hechos de Spider-Man: No Way Home, cuando Peter Parker decidió que todos olvidaran que él es el superhéroe. Ahora se refugia en su papel como héroe de Nueva York, ciudad que se ve acechada por el surgimiento de un nuevo villano.

Jean Grey, la mutante con habilidades de telepatía en el universo de X-Men, se integra a Spider-Man bajo la interpretación de Sadie Sink y moverá los hilos de la historia. La mutante llegó después de la idea inicial de usar al Camaleón como villano.

Los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers compartieron que la idea inicial para el villano de la película fue el personaje de Dmitri Smerdyakov, el Camaleón.

Procedente de los cómics, el Camaleón fue el personaje en el que se pensó inicialmente para Spider-Man: Brand New Day, dado que el punto de partida de la historia fue la metamorfosis y se consideró a un villano con control mental para enfrentar al Hombre Araña, según los guionistas en The Q&A with Jeff Goldsmith.

Al trazar el perfil cinematográfico, los guionistas buscaron un villano que pudiera incorporarse a este universo. Durante esa búsqueda surgió la idea del Camaleón. McKenna compartió que se plantearon la duda: “¿Cómo lo haces? Ya han hecho a los Skrulls; no van a usar máscaras. ¿Cómo lo hacemos?”.

Como parte de la idea, se pensó en dotar al personaje de nuevos poderes de control mental que le permitieran transformar a otras personas y hacerlo adecuado para la trama, pero los problemas de derechos y el fracaso de una aparición anterior del personaje para Sony Pictures hicieron que se replanteara la propuesta.

Fue entonces cuando se descartó al Camaleón de Spider-Man: Brand New Day y Jean Grey surgió como opción para convertirse en la villana de la historia.

McKenna destaca que la ruta del control mental los llevó hasta el personaje de la telépata mutante y, con ello, a incorporar a Jean Grey, de los X-Men, a esta historia.

Finalmente, la película se convirtió en un éxito. Con esta nueva narrativa, Spider-Man supera los US$2 mil millones en taquilla y está entre las ocho producciones que han rebasado esta barrera.