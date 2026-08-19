“Cien años de soledad”: cuándo se estrena el episodio final y cómo concluirá la historia de los Buendía

Durante dos temporadas, Netflix ha presentado en formato audiovisual la adaptación de Cien años de soledad, producción que lleva al público a profundizar en la familia Buendía y cuyo desenlace llegará con el estreno del episodio final.

Cien años de soledad, la obra que impactó la literatura latinoamericana, ha conquistado la plataforma de streaming al profundizar en los conflictos de Macondo y de la familia Buendía.

Laura Mora fue la encargada de dirigir el desenlace de esta historia. Un episodio especial definirá qué pasa con los Buendía luego de que diversas generaciones de ese linaje se enfrentaran a amores imposibles, guerras sangrientas y la maldición que los persigue.

En medio del acecho de una absurda y trágica maldición que los orilló a cien años de soledad, la familia deberá enfrentar su destino el 26 de agosto, cuando se estrene el episodio final en la plataforma de streaming Netflix.

El episodio que determinará el futuro de Macondo cerrará la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, que tuvo ocho episodios en su primera temporada y siete en la segunda, antes de su gran final con un episodio especial.

La historia retoma lo visto en la segunda temporada, estrenada el pasado 5 de agosto, en la que se abordan los últimos años de Macondo, marcados por las transformaciones sociales, los intereses económicos y los conflictos dentro de su sociedad.

Mientras los nuevos intereses vestidos de progreso avanzan en Macondo, la familia Buendía se acerca, de generación en generación, al cumplimiento de la profecía de no poder tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

Medios como Infobae destacan que, en esta última parte, se verá la lucha de Aureliano Babilonia para descifrar los manuscritos de Melquíades, mientras que José Arcadio regresa en busca de la herencia de la familia Buendía, lo que, sin saberlo, forma parte del desenlace.

Finalmente, la llegada del último integrante de la familia Buendía hará cumplir la profecía que los acecha, lo que marcará el final de un linaje y tendrá impacto en Macondo.

La directora señaló a Netflix que se ha buscado dar “un paso más en lo visual, lo narrativo y la música para lograr un final mucho más cinematográfico y emocional”, lo que lleva este último episodio a una dimensión cercana a la de un largometraje, destaca Infobae.

“Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que la conclusión de esta etapa tenía que estar a la altura: ser igual de ambicioso, extraordinario y cinematográfico”, dijo Mora a Netflix.

Sinopsis de la segunda temporada

Netflix compartió parte de la sinopsis de esta segunda entrega y destacó que, luego de la firma del armisticio, la paz no llegará a Macondo debido a que los conservadores traman un atentado. Esta jugada traerá a Fernanda del Carpio, quien, junto con Aureliano Segundo, dará sus primeros descendientes legítimos a Úrsula Iguarán.

Por su parte, el otro gemelo, José Arcadio Segundo, se centrará en hacer realidad el sueño del patriarca al buscar conectar Macondo con el mundo exterior, lo que llevará el tren y atraerá a la compañía bananera, que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, destacó Netflix.