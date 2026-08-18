Muerte de Hayden Panettiere: informe policial revela que su exnovio estuvo presente durante su deceso

La investigación por la muerte de la actriz y modelo estadounidense Hayden Panettiere continúa, luego de que un informe policial situara a su exnovio, Brian Hickerson, con ella durante sus últimos momentos.

La actriz, conocida por Scream y Triunfo robado, falleció el domingo 16 de agosto en una vivienda en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años. La investigación busca determinar la causa de la muerte en medio de especulaciones sobre una sobredosis.

El 17 de agosto, medios como TMZ revelaron la llamada de emergencia que alertaba sobre una persona en “paro cardíaco”, por lo que los paramédicos acudieron al lugar para practicarle reanimación cardiopulmonar, que, según el medio, se practica “a una persona que sufrió una sobredosis”.

Horas después, se compartieron datos del informe policial sobre el hecho en el que falleció la actriz. El documento señala que el exnovio, Brian Hickerson, y Zach Hickerson estaban en la misma vivienda donde habría ocurrido el deceso de Panettiere.

El informe señala que los hermanos se encontraban en el complejo de viviendas cuando el equipo de emergencia ingresó para practicar la reanimación.

NBC News reveló que Brian Hickerson estuvo presente durante el proceso de reanimación de la actriz. El reporte señala que su excuñado, Zach Hickerson, estaba “muy afectado” por el estado de salud de Hayden Panettiere.

Mientras Zach Hickerson se mantuvo afectado desde la reanimación, su hermano reaccionó hasta que se confirmó la muerte, según el informe citado por NBC News.

Asimismo, medios internacionales informaron que el reporte detalla los medicamentos que Hayden Panettiere tomaba ese día. Después de la llamada de emergencia y del reporte del fallecimiento de la actriz, el exnovio no se ha pronunciado.

Luego de esta revelación, se dio a conocer que la madre de la modelo, Lesley Vogel, habló sobre Brian Hickerson. Señaló que la familia intentó alejarla de él y cuestionó que estuviera presente en el momento del fallecimiento de Hayden Panettiere.

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzó de forma intermitente en el 2018. Incluso hubo denuncias de violencia doméstica que llevaron al arresto de Hickerson en el 2019 y el 2020.

En el 2021 retomaron su cercanía, que describieron como una amistad. Finalmente, un día antes de la muerte de la actriz, fueron captados juntos durante un viaje de Los Ángeles a Carolina del Sur.

Hasta el momento, la investigación continúa, luego de que la autopsia inicial no encontrara signos de trauma que provocaran su muerte