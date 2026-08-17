Hayden Panettiere: qué revelan la llamada al 911, el medicamento localizado y la autopsia sobre su muerte

Conocida por su participación en Scream o Triunfo robado, la actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años el domingo 16 de agosto. Panettiere, localizada en una vivienda en Greenville, Carolina del Sur, no presentaba indicios de haber sido víctima de un acto delictivo ni había circunstancias sospechosas.

La noticia, confirmada por su representante, generó diversas especulaciones sobre la causa de la muerte, principalmente luego de que se revelara que habían encontrado un medicamento.

Su padre, Skip Panettiere, destacó en un comunicado que Hayden Panettiere “era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

Horas después del anuncio de su muerte se reveló la llamada de emergencia. El medio TMZ informó que Panettiere fue hallada muerta por una amiga, quien llamó a los servicios de emergencia. Estos respondieron a un aviso sobre una persona en “paro cardíaco” y una “mujer inconsciente”.

Según lo revelado a TMZ, la llamada llegó a las 13.51 horas (11.51 horas de Guatemala) e indicaba que la actriz no respondía y estaba en paro cardíaco. El medio obtuvo la grabación de la llamada, en la que se señala que “los paramédicos acudieron al lugar para practicarle reanimación cardiopulmonar a una persona que sufrió una sobredosis”.

Pese a que los paramédicos intentaron reanimar a Hayden Panettiere mediante soporte vital cardíaco avanzado y le practicaron compresiones torácicas, no obtuvieron respuesta y declararon su fallecimiento. En el reporte señalaron que no se habían registrado indicios de delito y que las circunstancias no parecían sospechosas.

En la vivienda donde fue localizado el cuerpo de la actriz se encontró Narcan, un medicamento que, según ese medio, “se administra por vía nasal para revertir los efectos de una sobredosis de opioides”. El dispositivo para administrarlo fue localizado en la cama de la actriz.

Este medicamento bloquea los efectos de opioides como la heroína, la oxicodona, la morfina y el fentanilo, entre otros, y, según Infobae, si se administra a tiempo, puede revertir los efectos de una sobredosis.

Otro de los elementos localizados en la escena fue la epinefrina, utilizada para la reanimación de pacientes en paro cardíaco. Según la información divulgada, la emergencia habría involucrado a dos personas, pero ninguna de las dos ambulancias que llegaron trasladó a alguien.

Ante las especulaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó que no se encontraron signos de trauma que provocaran su muerte, por lo que la investigación continúa.