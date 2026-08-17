“Sin fundamento”: equipo legal de Selena Gomez responde a demanda de Wondermind y anuncia acciones legales

La estrella de Los hechiceros de Waverly Place, Selena Gomez, está en el ojo público luego de ser demandada, junto con su mamá, Mandy Teefey, y su exsocia Daniella Pierson, por un supuesto fraude relacionado con la empresa Wondermind.

Fue la start-up de salud mental Wondermind, de la que Gomez forma parte, la que originó la demanda de otros socios, quienes señalan que la actriz de Emilia Pérez no cumplió con lo prometido, dado que aprovecharía su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar el negocio.

Ante la demanda, el equipo legal de la cantante de Lose You to Love Me emitió un comunicado y respondió a las acusaciones al destacar que carecen de fundamento. Además, reveló que emprenderá acciones legales.

Según lo dicho por Mathew S. Rosengart, del equipo legal de Gomez, a People: “Las acusaciones de que Selena Gomez participó de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otra irregularidad carecen por completo de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho”.

La demanda señala que Wondermind no cumplió con lo prometido a sus inversionistas respecto del uso de la popularidad de Gomez para hacer crecer la empresa. Ante ello, el equipo legal buscará desestimar las acusaciones.

En su pronunciamiento, Mathew S. Rosengart calificó la acusación contra la actriz como “infundada” y resaltó que defenderán enérgicamente a Gomez ante las “falsas acusaciones”.

La respuesta llega horas después de que se diera a conocer la demanda presentada por cinco inversionistas de Wondermind ante una corte federal de Delaware. Estos señalan que fueron engañados, ya que en el 2022 invirtieron US$1.2 millones en la start-up bajo la promesa de que la popularidad de Gomez haría crecer el negocio.

En la demanda, resaltan que las involucradas prometieron una aplicación para Wondermind que traería acuerdos publicitarios y contaría con reportajes de famosos. Alegan que esto no sucedió ese año y que, mientras la empresa se desmoronaba, ellas no notificaron a los inversionistas.

La demanda también está dirigida contra Mandy Teefey y su exsocia comercial Daniella Pierson, y las señala por fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos, según comparte El País.

Esta start-up, centrada en prácticas y herramientas para el bienestar mental, es el centro de la demanda contra Selena Gomez, que su equipo legal buscará desestimar.