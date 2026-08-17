Festival de las Flores en Petén 2026: Isla de Flores celebrará por primera vez el evento con arte, música e instalaciones florales

La Isla de Flores se vestirá de primavera durante la primera edición del Festival de las Flores 2026, que transformará sus calles y espacios emblemáticos en una galería de arte viviente.

Las flores serán el centro de la celebración en Petén con la llegada del primer Festival de las Flores 2026 a la Isla de Flores. Este evento combinará la belleza natural de la isla, rodeada por el lago Petén Itzá, con la de las flores.

“Hay lugares donde las flores no solo se ven… se sienten”, dice parte del anuncio de la llegada del primer Festival de las Flores a la Isla de Flores, en el que se resalta que este lugar “abrirá sus puertas para celebrar los encuentros, la cultura, el arte y la belleza que florecen cuando una comunidad se une”.

Será el próximo octubre cuando esta celebración, que nació en Antigua Guatemala, se entrelace con la Isla de Flores para hacer que en Petén cada color, jardín y rincón florezca.

Según el comunicado, este evento, “más que un festival sobre flores es un festival de encuentros”, ya que conecta a sus habitantes y visitantes con las tradiciones del lugar y los territorios.

Asimismo, destaca que en Petén las flores “forman parte del paisaje cotidiano: están presentes en jardines, mercados, calles y caminos; y representan el vínculo entre la naturaleza, la comunidad y la identidad de la región”.

Durante este evento, residentes, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de las estructuras florales, actividades culturales, música y la belleza natural de la Isla de Flores.

Fecha:

3 y 4 de octubre

Lugar:

Isla de Flores, Petén

Precio:

Ingreso gratuito

Actividades:

Instalaciones florales

Intervenciones artísticas

Gastronomía

Actividades culturales

Espacios para emprendedores

Música en vivo

Concurso

Fachadas

Lanchas

Bicicletas

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