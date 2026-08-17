“Spider-Man: Brand New Day” supera los US$2 mil millones y entra entre las películas más taquilleras de la historia

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“Spider-Man: Brand New Day” supera los US$2 mil millones y entra entre las películas más taquilleras de la historia

La más reciente película de Spider-Man continúa cosechando éxitos en el cine, tras consolidarse como una de las más taquilleras de la historia y posicionarse junto a otros grandes éxitos de la pantalla grande.

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Spider-Man: Un nuevo día: la evolución de Peter Parker en la nueva entrega de Marvel

Tom Holland interpreta el héroe arácnido que enfrenta un caos, no solo en la ciudad, sino en su interior. (Foto Prensa Libre: EFE)

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, se ha convertido en un éxito para Marvel, luego de alcanzar los US$2 mil millones de recaudación en la taquilla mundial y posicionarse junto a otras películas que han marcado el cine.

Luego de adentrarse en el multiverso, que reunió a las versiones anteriores de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, Spider-Man: Brand New Day presenta un nuevo problema para el superhéroe interpretado por Tom Holland.

Esta historia marcó el rumbo de Spider-Man luego de que todos se olvidaran de él, incluso su novia, MJ, y su mejor amigo, Ned. Ahora, el personaje se enfrenta a una mutación genética que pondrá en peligro su vida, así como a un villano que parece ser invisible.

Esta nueva narrativa y la búsqueda de un nuevo rumbo para la historia de Spider-Man han llevado al éxito a esta película, que supera los US$2 mil millones en taquilla y está entre las ocho producciones que han rebasado esta barrera.

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Con 17 días en exhibición, según Infobae, Spider-Man: Brand New Day ha superado a sus antecesoras y se encuentra solo por debajo de otra de las favoritas de Marvel, Avengers: Endgame, que superó la barrera en 11 días.

Según los cálculos, solo en Estados Unidos y Canadá, la cuarta película protagonizada por Holland ha alcanzado los US$785.8 millones, mientras que en el resto del mundo acumula US$1,236 millones.

Spider-Man: Brand New Day mantiene una recaudación de US$2,022 millones. Tan solo en su primera semana, esta película superó a Toy Story 5, Michael y The Super Mario Galaxy Movie, que se han consolidado entre los mejores estrenos mundiales, con recaudaciones de hasta US$1,155 millones en todo el mundo.

Con la actual recaudación, Spider-Man: Brand New Day se posiciona como la octava película que supera los US$2 mil millones, por debajo de las siguientes producciones:

  1. Avatar: US$2,924 millones
  2. Avengers: Endgame: US$2,799 millones
  3. Avatar: El camino del agua: US$2,330 millones
  4. Ne Zha II: US$2,270 millones
  5. Titanic: US$2,265 millones
  6. Star Wars: El despertar de la Fuerza: US$2,071 millones
  7. Avengers: Infinity War: US$2,052 millones

Mientras siga en taquilla, Spider-Man: Brand New Day podría escalar posiciones. Su antecesora, Spider-Man: No Way Home, quedó cerca de alcanzar esta barrera, con US$1,900 millones.

*Con Información de Infobae y Rotten Tomatoes

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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