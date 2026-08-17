“Spider-Man: Brand New Day” supera los US$2 mil millones y entra entre las películas más taquilleras de la historia

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, se ha convertido en un éxito para Marvel, luego de alcanzar los US$2 mil millones de recaudación en la taquilla mundial y posicionarse junto a otras películas que han marcado el cine.

Luego de adentrarse en el multiverso, que reunió a las versiones anteriores de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, Spider-Man: Brand New Day presenta un nuevo problema para el superhéroe interpretado por Tom Holland.

Esta historia marcó el rumbo de Spider-Man luego de que todos se olvidaran de él, incluso su novia, MJ, y su mejor amigo, Ned. Ahora, el personaje se enfrenta a una mutación genética que pondrá en peligro su vida, así como a un villano que parece ser invisible.

Esta nueva narrativa y la búsqueda de un nuevo rumbo para la historia de Spider-Man han llevado al éxito a esta película, que supera los US$2 mil millones en taquilla y está entre las ocho producciones que han rebasado esta barrera.

Con 17 días en exhibición, según Infobae, Spider-Man: Brand New Day ha superado a sus antecesoras y se encuentra solo por debajo de otra de las favoritas de Marvel, Avengers: Endgame, que superó la barrera en 11 días.

Según los cálculos, solo en Estados Unidos y Canadá, la cuarta película protagonizada por Holland ha alcanzado los US$785.8 millones, mientras que en el resto del mundo acumula US$1,236 millones.

Spider-Man: Brand New Day mantiene una recaudación de US$2,022 millones. Tan solo en su primera semana, esta película superó a Toy Story 5, Michael y The Super Mario Galaxy Movie, que se han consolidado entre los mejores estrenos mundiales, con recaudaciones de hasta US$1,155 millones en todo el mundo.

Con la actual recaudación, Spider-Man: Brand New Day se posiciona como la octava película que supera los US$2 mil millones, por debajo de las siguientes producciones:

Avatar: US$2,924 millones Avengers: Endgame: US$2,799 millones Avatar: El camino del agua: US$2,330 millones Ne Zha II: US$2,270 millones Titanic: US$2,265 millones Star Wars: El despertar de la Fuerza: US$2,071 millones Avengers: Infinity War: US$2,052 millones

Mientras siga en taquilla, Spider-Man: Brand New Day podría escalar posiciones. Su antecesora, Spider-Man: No Way Home, quedó cerca de alcanzar esta barrera, con US$1,900 millones.

*Con Información de Infobae y Rotten Tomatoes