Ryan Gosling será Ghost Rider: Marvel ya tiene fecha para el regreso del icónico motociclista

Marvel Studios anunció que se realizará un reboot de Ghost Rider, que será personificado por el actor Ryan Gosling y se incorporará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El proyecto fue anunciado en el evento para fanes D23, donde confirmaron a Gosling para este papel.

Se conoce que el proyecto ya estaría en marcha y se estrenaría en el 2028. La película presentará al público una nueva interpretación de este espíritu vengador que, a bordo de su motocicleta en llamas, imparte venganza.

La película estará dirigida por Shawn Levy y tendrá una historia escrita por Jonathan Tropper, conocido por Star Wars: Starfighter.

El Espíritu de la Venganza surge luego de un pacto fatídico con el señor demonio Mephisto, que hace que el especialista en acrobacias en motocicleta se convierta en este espíritu vengador, cuyo fin es impartir venganza sobre quienes intentan dañar al mundo.

Este personaje fue poseído por un demonio llamado Zarathos y, según destaca Marvel, se ve obligado a buscar a quienes hacen el mal e imparte justicia usando su “fuego infernal sobrenatural y su Mirada de Penitencia para quemar las almas de los malvados”.

Lo revelado en el D23 sitúa esta producción como la tercera película programada para el 2028. Su estreno en cines está previsto para el 28 de julio de 2028, junto con películas como Black Panther 3 y X-Men, según resalta Variety.

Ryan Gosling será el tercer actor en encarnar a este personaje, que alcanzó popularidad con Nicolas Cage, quien protagonizó junto con Sony dos entregas, mientras que Gabriel Luna lo encarnó en Agents of SHIELD, destaca The Hollywood Reporter.

Fue en la Comic-Con de San Diego donde Gosling destacó que interpretar este papel es un sueño cumplido, pues mantuvo la esperanza de encarnar al personaje. Asimismo, asume el proyecto en medio de las grabaciones de Star Wars: Starfighter.