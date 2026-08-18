Vin Diesel habla sobre el rodaje de “Fast Forever” y lo que viene para la saga “Rápidos y Furiosos”

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Vin Diesel habla sobre el rodaje de “Fast Forever” y lo que viene para la saga “Rápidos y Furiosos”

Durante la celebración del 25 aniversario de “Rápidos y Furiosos”, el actor Vin Diesel habló sobre lo que puede venir para la saga y cuándo podrían comenzar a grabar “Fast Forever”.

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LOS ANGELES (United States), 18/08/2026.- Vin Diesel arrives for the 25th Anniversary Celebration Screening of The Fast and the Furious, at Directors Village in Los Angeles, California, USA, 17 August 2026. (Cine) EFE/EPA/NINA PROMMER

Vin Diesel llega a la proyección de celebración del 25 aniversario de Fast & Furious en Directors Village, Los Ángeles, California- (Foto Prensa Libre: EFE)

La franquicia “Rápidos y Furiosos” podría seguir expandiéndose con una última película que reuniría a Vin Diesel y otros actores para despedirse de la historia que ha permanecido por más de dos décadas y media.

Durante el 25 aniversario de “Rápidos y Furiosos”, el actor y productor compartió la proyección que tiene para la undécima película, que podría concluir la historia de la franquicia.

Vin Diesel compartió con el medio Variety que ya se tiene fecha para comenzar el rodaje de “Fast Forever”, proyectado para diciembre próximo, si logran cumplir con la “petición del estudio”.

En la entrevista destacó que tuvo que trabajar con cuatro equipos de guionistas para desarrollar el guion que podría concluir la historia de esta franquicia. Asimismo, señaló que les llevó cuatro años llegar a lo que considera que podría ser la historia que dé un digno final a “Rápidos y Furiosos”.

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Vin Diesel compartió que, luego de leer el guion, llegó a llorar de la emoción y destacó que incluso las personas más duras pueden llorar. Agregó que el trabajo realizado buscó ser perfecto para los seguidores de esta franquicia.

Según lo revelado, se proyecta que “Fast Forever” llegaría a los cines el 17 de marzo del 2028 y sería la undécima y última película de “Fast & Furious”, franquicia que comenzó en el 2001.

The Hollywood Reporter cita a Jordana Brewster, quien compartió que espera que en “Fast Forever” el equipo regrese a Los Ángeles.

Michelle Rodriguez destacó que espera que esta última entrega le devuelva algo a la comunidad que ha mantenido a esta franquicia durante 25 años, al llevar al equipo a las calles con sus carros y no al estilo de 007, con sus vehículos en el espacio.

Asimismo, declaró a The Hollywood Reporter que tal vez esta historia sea la última para ellos, pero el puente hacia una nueva generación, aunque señaló que para Vin Diesel tal vez no termine esta saga.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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