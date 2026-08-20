“Piratas del Caribe”: la cifra millonaria que podría recibir Johnny Depp por regresar a la sexta película de la saga

Piratas del Caribe buscaría regresar a los cines con una sexta entrega. Mientras se concreta el proyecto, se conoce que la producción estaría tratando de llegar a un acuerdo con el actor estadounidense Johnny Depp para que regrese a la franquicia.

Durante su participación en el D23, el productor Jerry Bruckheimer compartió que se trabaja en el guion de Piratas del Caribe 6 y que existen conversaciones con Depp para que retome su papel como el capitán Jack Sparrow.

Aunque años atrás se había considerado el regreso de Johnny Depp a la franquicia de Piratas del Caribe, los planes fueron descartados por Disney durante el mediático juicio que el actor sostuvo con su expareja Amber Heard. Días atrás se conoció que Disney estaría de nuevo interesado en continuar con la saga.

Bruckheimer destacó a Deadline: “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacar esto adelante”. La oferta salarial rondaría los US$22.5 millones.

Según versiones de medios internacionales, Johnny Depp no sería el protagonista de esta sexta entrega, sino que la historia estaría centrada en una nueva protagonista, interpretada por Margot Robbie.

El capitán Jack Sparrow hizo su primera aparición en el 2003, cuando comenzó la franquicia.

Años atrás, su agente, Jack Whigham, compartió que la oferta de Disney para que Depp volviera a Piratas del Caribe fue de US$22.5 millones antes de que la compañía desistiera de continuar con el actor. Por ello, Infobae destaca que la propuesta económica actual rondaría esa cifra.

La noticia de las conversaciones para que Depp regrese a Piratas del Caribe ha sorprendido al público, ya que durante el juicio del actor con Amber Heard este habría señalado que no volvería a la franquicia después de que Disney decidiera alejarse de él.

Durante el juicio le preguntaron sobre la posibilidad de retomar su papel como Jack Sparrow y aseguró que no lo haría aunque Disney le ofreciera “US$300 millones y un millón de alpacas”, recuerda Infobae.

Después de enfrentar diversos procesos judiciales, Depp se alejó de la industria de Hollywood y se centró en proyectos independientes. Ahora se prepara para regresar con producciones como Ebenezer, adaptación de la novela de Charles Dickens.

Otro de los proyectos con los que se espera el regreso de Depp es el thriller de acción Day Drinker, que se estrenará en el 2027. Disney espera concretar un acuerdo con Johnny Depp para que regrese a la franquicia.