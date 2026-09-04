Caifanes en Guatemala ofreció un concierto con recuerdos, mensajes y el respaldo de la banda nacional Viernes Verde, que añadió toda la “garra chapina”

El Fórum Majadas, en la ciudad de Guatemala, fue el recinto que el jueves 3 de septiembre reunió a fanáticos del rock en español, quienes se congregaron para apreciar y cantar los temas del grupo mexicano Caifanes que han acompañado a varias generaciones.

La banda realiza una gira por Centroamérica que comenzó el pasado 2 de septiembre en Tegucigalpa, Honduras, y continuó en la ciudad de Guatemala el jueves 3. Además, antes del espectáculo en el país, sus músicos anticiparon una velada musical inolvidable y demostraron las razones por las que siguen vigentes en los escenarios.

Fundada en 1987 y con una pausa de 1995 al 2011, Caifanes ha sido catalogada por expertos de la crítica internacional como una de las bandas que no solo regresan a los escenarios, sino que vuelven con todo lo que alguna vez dejaron en sus canciones. Por ello, hablar de su trayectoria no se limita a los éxitos, porque Caifanes lleva implícito el tiempo.

Cada concierto que ofrece se convierte en una conversación entre distintas edades: quienes descubrieron a la banda cuando su disco homónimo todavía era una nueva propuesta; quienes llegaron con El diablito, El silencio y El nervio del volcán; quienes hicieron de Afuera, Viento, No dejes que o La célula que explota parte de la banda sonora de su juventud, así como quienes en la actualidad han adoptado esos himnos del rock en español y los heredaron como recuerdos que llevan historias de familiares y amigos, pero con los que buscan construir las propias.

Los músicos de Caifanes llegaron a Guatemala convencidos de reencontrarse con su público y de ofrecer una experiencia musical irrepetible. Además, contaron con el respaldo de Viernes Verde, agrupación local que abrió la velada con una dosis de rock nacional.

Viernes Verde y la fidelidad de la “garra chapina”

Con más de 33 años de trayectoria ininterrumpida, el grupo guatemalteco Viernes Verde subió al escenario y comenzó su participación con Panthera Onca. De inmediato, el público se entregó a la energía roquera.

Viernes Verde durante el concierto de Caifanes en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Su música ha contado con la aceptación de numerosos admiradores que los han acompañado durante varios años en su festival Garra Chapina, el cual se convirtió en un movimiento. En la actualidad, esa comunidad se identifica como El Club de los Desquiciados y sigue al grupo en sus presentaciones.

Omar Méndez, de Viernes Verde, durante su show en Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Omar Méndez —voz—, Carlos Méndez “Chingui” —bajo—, David Lemus “Mono” —guitarra y segunda voz—, Roger Marroquín —batería—, Mario Villanueva —guitarra— y Pablo León “Mae” —teclados— continuaron su repertorio con éxitos como Si este es el final..., Vas a volver y Abrazar la niebla.

Viernes Verde demuestra la energía de sus canciones y el respaldo de sus admiradores. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Qué especial es para Viernes Verde, poder compartir con ustedes hoy, a la par de Caifanes. La vida se pone cada vez más y más buena Guate…”, dijo Omar Méndez al ver la reacción del público, que coreó con fuerza todos los temas.

Viernes Verde al terminar su presentación durante el concierto de Caifanes en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Invisible y La última botella del capitán fueron los temas que la banda nacional incluyó en su repertorio y con los que intentó despedirse del escenario. Sin embargo, los asistentes, llenos de energía, demostraron que su opinión siempre es tomada en cuenta por la banda local y, tras pedir otra canción, Viernes Verde interpretó Siento que no siento, éxito con el que concluyó su participación, la cual evidenció el respaldo al rock en español y su conexión y respeto por el legado de Caifanes.

Viernes Verde y Caifanes en el Fórum Majadas de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Viernes Verde)

Caifanes y el reencuentro con los guatemaltecos

Luego de la participación del grupo nacional, la reorganización de instrumentos en el escenario y una breve pausa, se apagaron las luces en el Fórum Majadas y las pantallas mostraron el logotipo de Caifanes.

Segundos después, Saúl Hernández, Alfonso André, Rodrigo Baills y Marco Rentería demostraron durante dos horas que existen canciones que duran una temporada, otras que sobreviven a una o varias décadas y otras que son consideradas himnos y logran acompañar a personas que crecen, cambian y evolucionan, mientras las historias trascienden a su lado.

Caifanes en Guatemala durante concierto en Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Debajo de tu piel, Fin y Para que no digas que no pienso en ti fueron los temas con los que Caifanes comenzó su repertorio y con los que sus admiradores, en su mayoría guatemaltecos, conectaron por sus mensajes, estilo y melodías. También se escucharon canciones como Miedo y El milagro.

“Gracias por estar aquí esta noche… Para nosotros es un honor, un privilegio y una bendición estar enfrente de ti, en el bellísimo país Guatemala. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Muchas, muchas, muchas gracias…”, dijo Saúl Hernández.

Saúl Hernández agradece a los guatemaltecos por el apoyo constante para Caifanes. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El vocalista de la banda mexicana aprovechó la velada y dedicó una canción con un mensaje especial.

“Esta canción la queremos dedicar a ti mujer porque nos has enseñado un camino de justicia, un camino de igualdad de género. Nos has mostrado un camino de lucha entre los femicidios…”, dijo Saúl.

Caifanes proyecta visuales con mensajes durante concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“También te la dedicamos porque nos enseñaste que necesitamos más hombres y menos machos. Para ti mujer nos estás enseñando un camino de luz, de esperanza, de amor, de igualdad y de libertad. Gracias a ti niña, madre, abuela, prima, esposa, hermana… todas ustedes”, agregó, y la banda interpretó Viaje astral, un tema que se apoyó con visuales.

Caifanes rinde homenaje a varias mujeres durante concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En la pantalla se proyectaron fotografías de mujeres vinculadas con la cultura y la literatura latinoamericanas, como Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Poniatowska, Elena Garro, Rosario Castellanos, Isabel Allende, Gabriela Mistral y Vivir Quintana, entre otras.

Alfonso André y Saúl Hernández, derrochan energía en el escenario. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Espectadores de Centroamérica y México también se hicieron presentes y corearon éxitos como Inés, Ayer me dijo un ave, Los dioses ocultos, Y caíste, Aviéntame, Cuéntame tu vida, Mátenme porque me muero, Nubes, Viento, No dejes que... y Afuera.

La banda mexicana Caifanes durante un concierto en el Fórum Majadas en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los músicos se retiraron del escenario durante una ovación constante. Sin embargo, volvieron y cerraron la velada con Aquí no es así, Te lo pido por favor, La célula que explota y La Negra Tomasa, con lo que demostraron que su repertorio ha sido construido durante décadas de trayectoria y ha marcado generaciones con la potencia del rock en español.

La banda mexicana Caifanes cumple en Guatemala durante un concierto inolvidable. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Caifanes continuará su gira el sábado 5 de septiembre en San Salvador, El Salvador; el domingo 6 llegará a Heredia, Costa Rica, y el martes 8 tocará en Panamá.