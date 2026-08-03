“AGA Kids: Space Scouts”: el programa que invita a los niños a descubrir el universo mediante actividades prácticas

Con un taller dirigido a niños que busca despertar la curiosidad por el universo, esta experiencia está diseñada para participantes de 5 a 15 años y busca que la imaginación y el conocimiento se conviertan en el combustible para explorar el universo.

El taller Space Scouts busca acercar a niños y jóvenes al conocimiento del universo mediante actividades educativas y prácticas. Está diseñado por el Museo Miraflores, junto con la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

En agosto avanza el segundo módulo de esta academia, donde las actividades científicas y de exploración llevarán a los participantes a conocer temas como el Sol, las estrellas, los planetas y otros fenómenos que ocurren en el universo, de una forma dinámica y creativa.

Este club astronómico avanza en su segundo módulo de tres, que abarca de junio a septiembre, con actividades cada 15 días en las instalaciones del Museo Miraflores.

Según el museo, en cada sesión se abordan temas relacionados con la astronomía, como los planetas, las estrellas, los astros y otros fenómenos del universo, a través de una metodología dinámica y participativa.

Fechas

Sábado 22 de agosto del 2026

Hora

De 15 a 17 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Precio

Módulo completo: Q450 (de junio a agosto)

Clase individual: Q80

Inscripción

Teléfono: 2208 0550 o a través de la taquilla del Museo Miraflores el día del evento.

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