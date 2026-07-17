Agenda de Filgua 2026: concierto, la Fiesta del Fútbol y el peluquero lector, entre las actividades del sábado 18 de julio del 2026

La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) está a horas de concluir, pero se despedirá con diversas actividades para toda la familia, entre talleres, conversatorios, presentaciones musicales y actividades para niños.

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la capital, será el punto de encuentro de lectores, autores y editoriales en un solo espacio que cada año celebra la lectura y promueve esta cultura en el país.

Este sábado 18 de julio será uno de los últimos días en que los visitantes podrán adquirir sus libros favoritos. Además, tendrán a su disposición 150 stands y una agenda completa de actividades, como Estudiar e investigar en Alemania, La Fiesta del Fútbol y un concierto de Los Bichos.

Para los niños, Filgua ofrece cuentacuentos, personajes y actividades especiales que buscan promover la lectura entre las nuevas generaciones. Por su parte, Alemania ofrece un pabellón donde los asistentes podrán descubrir su cultura, conocer oportunidades de estudio e informarse sobre su literatura.

Sábado 18 de julio

Ojos en la oscuridad

Hora: 09 horas

09 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Wilson Sánchez, Dialma Fuentes y Jessica Pérez

Semillas de voz: desarrollo del vocabulario desde la primera infancia

Hora: 09 horas

09 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Yara Tobar e Irene Piedrasanta

Llovía

Hora: 09 horas

09 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Denise Phé-Funchal y Nicté Serra

Colección de libros de la Academia Unidos en el Arte

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Lilia Mendoza, Araminta Gálvez y Enrique Godoy Durán

Bailo con el silbido del viento

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lucrecia Culum y Hanna Orellana Beitze

Estudiar e investigar en Alemania

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Malgorzata Liszt

Teatro: Arte para la armonía social y con la Tierra

Hora: 11 a 13 horas

11 a 13 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Exponente: Grupo Sotz'il Jay

Leer sin fronteras: cómo un club de lectura conecta culturas, transforma vidas y teje lazos de amistad

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: Sandra Milena Arrieta

Legado de cumbres

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Jaime Viñals y Hanna Orellana

El príncipe de la Sangre y El misterio de Barrio Bajo

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Javier Martínez y Mario Cardona

La divina patoja, Tú no sirves…, La vida enferma (tres novelas centenarias), de César Brañas

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Gloria Juárez, Juan Pablo González y José Luis Perdomo

Derechos hoy para un mañana de oportunidades. Por la prevención de embarazos de niñas y adolescentes

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Mirna Montenegro, Danessa Luna, Gladis Pérez, Nancy Bac y Olivia Cáceres

Teatro Pluma y piedra

Hora: 14 a 14.30 horas

14 a 14.30 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Exponentes: Laboratorio de los Sueños, del Vicariato Apostólico de Petén/AGIAMONDO

Falacias al buen chapín

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Jaine Cabrera y Miguel Say

Micro abierto con la escritora mexicana Flor M. Salvador

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponente: Flor M. Salvador

Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento: Un manual para vencer el ciberacoso en el siglo XXI

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Exponentes: Gloria Álvarez, José Fernando Orellana, Marta Díaz, Jorge Jacobs y María Dolores Arias

Hábitos felinos y La Robamaridos

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: María de los Ángeles Linares y Zayda Noriega

La Fiesta del Fútbol

Hora: 15 a 17 horas

15 a 17 horas Lugar: Stand de Alemania

Festival Cuadernos Hispanoamericanos. La escritura desde la periferia

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Andrés Barba, Ángela Segovia, Claudia Apablaza y Raxche' Rodríguez Guaján

Andrés Barba, Ángela Segovia, Claudia Apablaza y Raxche' Rodríguez Guaján Modera: Luis Méndez Salinas

Mi camino hacia Alemania

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Denise Koller

Existir y resistir: identidad y derechos en Centroamérica

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Exponentes: Noé Vásquez Reyna, Fernando Us, Alex Rodrigo Castillo e Ingrid Hausinger

La orquídea de Quetzalí

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Claudia D. Hernández-Warwas, Yazmín Villagrán Miguel y Laura Ordóñez

Panel-foro: Los desafíos de la participación política de mujeres indígenas

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Panel-foro: Los desafíos de la participación política de mujeres indígenas

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lcda. Marta López (MOLOJ); PMI; Lcda. Horalia Tomás (WINAQ) y Saqb'ichim Andrea Saquil Bin, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Cambio climático, discapacidad y pobreza en tiempos de incertidumbre: Hacia una protección social y gestión del riesgo verdaderamente inclusivas

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Dr. Shaun Grech, Zilpa Arriola, Iván Girón y Juliana Turqui

Perdón por el olvido

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Marilena López

La revolución en la palabra: Subjetividad e historia en la obra literaria de Luis Cardoza y Aragón

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: José Francisco Bonilla Navarro (autor) y Gustavo Camacho Guzmán (comentarista)

125 años del Colegio Alemán de Guatemala. El libro de nuestra historia

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt

Conferencia magistral: Resguardo del Premio Nobel de la Paz 1992 en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Dr. Eduardo Matos, arqueólogo mexicano; Arq. Laura Cotí, ex viceministra de Patrimonio Cultural; Anaisabel Prera, Fundación Esquipulas, y Aury Cux, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Resultado del segundo Tribunal de la Conciencia contra el Racismo

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Ofelia Carrillo, Shanis Martínez y Eva Tecún León

Entre leyendas y calles del misterio

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Exponentes: Mario Villar y Heidy de León

Novedades editoriales: Colección Voluta

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Javier Martínez, Gabriela Baños y Jorge García

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Hora: 18 a 21 horas

18 a 21 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbach

Festival Cuadernos Hispanoamericanos. El canon imposible

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Mauro Libertella, Cynthia Rimsky, Eduardo Halfon y María Sonia Cristoff

Mauro Libertella, Cynthia Rimsky, Eduardo Halfon y María Sonia Cristoff Modera: Javier Serena

La luna que anda, La soledad del Páelo

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Claudia Gamarro, Rodolfo Arévalo y José Luis Perdomo

Hacia una epistemología desde el Raxalaj k'aslemalil. Pensamiento de la doctora Rigoberta Menchú Tum

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Exponentes: Mtro. Óscar Saquil y Lcda. Glenda Gasparico, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Editorial Cultura: un pilar para la literatura guatemalteca

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Enrique Noriega, Delia Quiñónez, Giovany Coxolcá, Gustavo Berganza y Hanna Orellana

Concierto de Los Bichos