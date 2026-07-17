Escenario
Agenda de Filgua 2026: concierto, la Fiesta del Fútbol y el peluquero lector, entre las actividades del sábado 18 de julio del 2026
La literatura, los talleres, la música y el teatro se apoderarán del penúltimo día de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Conozca la agenda completa de actividades para toda la familia.
Filgua continúa con actividades hasta el 19 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)
La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) está a horas de concluir, pero se despedirá con diversas actividades para toda la familia, entre talleres, conversatorios, presentaciones musicales y actividades para niños.
El Fórum Majadas, en la zona 11 de la capital, será el punto de encuentro de lectores, autores y editoriales en un solo espacio que cada año celebra la lectura y promueve esta cultura en el país.
Este sábado 18 de julio será uno de los últimos días en que los visitantes podrán adquirir sus libros favoritos. Además, tendrán a su disposición 150 stands y una agenda completa de actividades, como Estudiar e investigar en Alemania, La Fiesta del Fútbol y un concierto de Los Bichos.
Para los niños, Filgua ofrece cuentacuentos, personajes y actividades especiales que buscan promover la lectura entre las nuevas generaciones. Por su parte, Alemania ofrece un pabellón donde los asistentes podrán descubrir su cultura, conocer oportunidades de estudio e informarse sobre su literatura.
Sábado 18 de julio
Ojos en la oscuridad
- Hora: 09 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Wilson Sánchez, Dialma Fuentes y Jessica Pérez
Semillas de voz: desarrollo del vocabulario desde la primera infancia
- Hora: 09 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Yara Tobar e Irene Piedrasanta
Llovía
- Hora: 09 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Denise Phé-Funchal y Nicté Serra
Colección de libros de la Academia Unidos en el Arte
- Hora: 10 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Lilia Mendoza, Araminta Gálvez y Enrique Godoy Durán
Bailo con el silbido del viento
- Hora: 11 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lucrecia Culum y Hanna Orellana Beitze
Estudiar e investigar en Alemania
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Malgorzata Liszt
Teatro: Arte para la armonía social y con la Tierra
- Hora: 11 a 13 horas
- Lugar: Marilena López
- Exponente: Grupo Sotz'il Jay
Leer sin fronteras: cómo un club de lectura conecta culturas, transforma vidas y teje lazos de amistad
- Hora: 11 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: Sandra Milena Arrieta
Legado de cumbres
- Hora: 12 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Jaime Viñals y Hanna Orellana
El príncipe de la Sangre y El misterio de Barrio Bajo
- Hora: 12 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Javier Martínez y Mario Cardona
La divina patoja, Tú no sirves…, La vida enferma (tres novelas centenarias), de César Brañas
- Hora: 14 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Gloria Juárez, Juan Pablo González y José Luis Perdomo
Derechos hoy para un mañana de oportunidades. Por la prevención de embarazos de niñas y adolescentes
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Mirna Montenegro, Danessa Luna, Gladis Pérez, Nancy Bac y Olivia Cáceres
Teatro Pluma y piedra
- Hora: 14 a 14.30 horas
- Lugar: Marilena López
- Exponentes: Laboratorio de los Sueños, del Vicariato Apostólico de Petén/AGIAMONDO
Falacias al buen chapín
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Jaine Cabrera y Miguel Say
Micro abierto con la escritora mexicana Flor M. Salvador
- Hora: 15 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Flor M. Salvador
Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento: Un manual para vencer el ciberacoso en el siglo XXI
- Hora: 15 horas
- Lugar: Marilena López
- Exponentes: Gloria Álvarez, José Fernando Orellana, Marta Díaz, Jorge Jacobs y María Dolores Arias
Hábitos felinos y La Robamaridos
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: María de los Ángeles Linares y Zayda Noriega
La Fiesta del Fútbol
- Hora: 15 a 17 horas
- Lugar: Stand de Alemania
Festival Cuadernos Hispanoamericanos. La escritura desde la periferia
- Hora: 16 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Andrés Barba, Ángela Segovia, Claudia Apablaza y Raxche' Rodríguez Guaján
- Modera: Luis Méndez Salinas
Mi camino hacia Alemania
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Denise Koller
Existir y resistir: identidad y derechos en Centroamérica
- Hora: 16 horas
- Lugar: Marilena López
- Exponentes: Noé Vásquez Reyna, Fernando Us, Alex Rodrigo Castillo e Ingrid Hausinger
La orquídea de Quetzalí
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Claudia D. Hernández-Warwas, Yazmín Villagrán Miguel y Laura Ordóñez
Panel-foro: Los desafíos de la participación política de mujeres indígenas
- Hora: 17 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
Panel-foro: Los desafíos de la participación política de mujeres indígenas
- Hora: 17 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lcda. Marta López (MOLOJ); PMI; Lcda. Horalia Tomás (WINAQ) y Saqb'ichim Andrea Saquil Bin, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Cambio climático, discapacidad y pobreza en tiempos de incertidumbre: Hacia una protección social y gestión del riesgo verdaderamente inclusivas
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Dr. Shaun Grech, Zilpa Arriola, Iván Girón y Juliana Turqui
Perdón por el olvido
- Hora: 17 horas
- Lugar: Marilena López
La revolución en la palabra: Subjetividad e historia en la obra literaria de Luis Cardoza y Aragón
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: José Francisco Bonilla Navarro (autor) y Gustavo Camacho Guzmán (comentarista)
125 años del Colegio Alemán de Guatemala. El libro de nuestra historia
- Hora: 17 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt
Conferencia magistral: Resguardo del Premio Nobel de la Paz 1992 en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México
- Hora: 18 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Dr. Eduardo Matos, arqueólogo mexicano; Arq. Laura Cotí, ex viceministra de Patrimonio Cultural; Anaisabel Prera, Fundación Esquipulas, y Aury Cux, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Resultado del segundo Tribunal de la Conciencia contra el Racismo
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Ofelia Carrillo, Shanis Martínez y Eva Tecún León
Entre leyendas y calles del misterio
- Hora: 18 horas
- Lugar: Marilena López
- Exponentes: Mario Villar y Heidy de León
Novedades editoriales: Colección Voluta
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Javier Martínez, Gabriela Baños y Jorge García
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Hora: 18 a 21 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbach
Festival Cuadernos Hispanoamericanos. El canon imposible
- Hora: 19 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Mauro Libertella, Cynthia Rimsky, Eduardo Halfon y María Sonia Cristoff
- Modera: Javier Serena
La luna que anda, La soledad del Páelo
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Claudia Gamarro, Rodolfo Arévalo y José Luis Perdomo
Hacia una epistemología desde el Raxalaj k'aslemalil. Pensamiento de la doctora Rigoberta Menchú Tum
- Hora: 19 horas
- Lugar: Marilena López
- Exponentes: Mtro. Óscar Saquil y Lcda. Glenda Gasparico, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Editorial Cultura: un pilar para la literatura guatemalteca
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Enrique Noriega, Delia Quiñónez, Giovany Coxolcá, Gustavo Berganza y Hanna Orellana
Concierto de Los Bichos
- Hora: 20 horas
- Lugar: Plazoleta Musical