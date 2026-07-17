Agenda de Filgua 2026: concierto, la Fiesta del Fútbol y el peluquero lector, entre las actividades del sábado 18 de julio del 2026

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Agenda de Filgua 2026: concierto, la Fiesta del Fútbol y el peluquero lector, entre las actividades del sábado 18 de julio del 2026

La literatura, los talleres, la música y el teatro se apoderarán del penúltimo día de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Conozca la agenda completa de actividades para toda la familia.

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Agenda de Filgua 2026: libros, talleres, conversatorios y concierto de El salto del tigre este sábado 11 de julio

Filgua continúa con actividades hasta el 19 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) está a horas de concluir, pero se despedirá con diversas actividades para toda la familia, entre talleres, conversatorios, presentaciones musicales y actividades para niños.

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la capital, será el punto de encuentro de lectores, autores y editoriales en un solo espacio que cada año celebra la lectura y promueve esta cultura en el país.

Este sábado 18 de julio será uno de los últimos días en que los visitantes podrán adquirir sus libros favoritos. Además, tendrán a su disposición 150 stands y una agenda completa de actividades, como Estudiar e investigar en Alemania, La Fiesta del Fútbol y un concierto de Los Bichos.

Para los niños, Filgua ofrece cuentacuentos, personajes y actividades especiales que buscan promover la lectura entre las nuevas generaciones. Por su parte, Alemania ofrece un pabellón donde los asistentes podrán descubrir su cultura, conocer oportunidades de estudio e informarse sobre su literatura.

Sábado 18 de julio

Ojos en la oscuridad

  • Hora: 09 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Wilson Sánchez, Dialma Fuentes y Jessica Pérez

Semillas de voz: desarrollo del vocabulario desde la primera infancia

  • Hora: 09 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Yara Tobar e Irene Piedrasanta

Llovía

  • Hora: 09 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Denise Phé-Funchal y Nicté Serra

Colección de libros de la Academia Unidos en el Arte

  • Hora: 10 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Lilia Mendoza, Araminta Gálvez y Enrique Godoy Durán

Bailo con el silbido del viento

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Lucrecia Culum y Hanna Orellana Beitze

Estudiar e investigar en Alemania

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponente: Malgorzata Liszt

Teatro: Arte para la armonía social y con la Tierra

  • Hora: 11 a 13 horas
  • Lugar: Marilena López
  • Exponente: Grupo Sotz'il Jay

Leer sin fronteras: cómo un club de lectura conecta culturas, transforma vidas y teje lazos de amistad

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponente: Sandra Milena Arrieta

Legado de cumbres

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Jaime Viñals y Hanna Orellana

El príncipe de la Sangre y El misterio de Barrio Bajo

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Javier Martínez y Mario Cardona

La divina patoja, Tú no sirves…, La vida enferma (tres novelas centenarias), de César Brañas

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Gloria Juárez, Juan Pablo González y José Luis Perdomo

Derechos hoy para un mañana de oportunidades. Por la prevención de embarazos de niñas y adolescentes

  • Hora: 14 a 16 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Mirna Montenegro, Danessa Luna, Gladis Pérez, Nancy Bac y Olivia Cáceres

Teatro Pluma y piedra

  • Hora: 14 a 14.30 horas
  • Lugar: Marilena López
  • Exponentes: Laboratorio de los Sueños, del Vicariato Apostólico de Petén/AGIAMONDO

Falacias al buen chapín

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Jaine Cabrera y Miguel Say

Micro abierto con la escritora mexicana Flor M. Salvador

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponente: Flor M. Salvador

Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento: Un manual para vencer el ciberacoso en el siglo XXI

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Marilena López
  • Exponentes: Gloria Álvarez, José Fernando Orellana, Marta Díaz, Jorge Jacobs y María Dolores Arias

Hábitos felinos y La Robamaridos

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: María de los Ángeles Linares y Zayda Noriega

La Fiesta del Fútbol

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Lugar: Stand de Alemania

Festival Cuadernos Hispanoamericanos. La escritura desde la periferia

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Andrés Barba, Ángela Segovia, Claudia Apablaza y Raxche' Rodríguez Guaján
  • Modera: Luis Méndez Salinas

Mi camino hacia Alemania

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponente: Denise Koller

Existir y resistir: identidad y derechos en Centroamérica

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Marilena López
  • Exponentes: Noé Vásquez Reyna, Fernando Us, Alex Rodrigo Castillo e Ingrid Hausinger

La orquídea de Quetzalí

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Claudia D. Hernández-Warwas, Yazmín Villagrán Miguel y Laura Ordóñez

Panel-foro: Los desafíos de la participación política de mujeres indígenas

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias

Panel-foro: Los desafíos de la participación política de mujeres indígenas

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Lcda. Marta López (MOLOJ); PMI; Lcda. Horalia Tomás (WINAQ) y Saqb'ichim Andrea Saquil Bin, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Cambio climático, discapacidad y pobreza en tiempos de incertidumbre: Hacia una protección social y gestión del riesgo verdaderamente inclusivas

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Dr. Shaun Grech, Zilpa Arriola, Iván Girón y Juliana Turqui

Perdón por el olvido

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Marilena López

La revolución en la palabra: Subjetividad e historia en la obra literaria de Luis Cardoza y Aragón

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: José Francisco Bonilla Navarro (autor) y Gustavo Camacho Guzmán (comentarista)

125 años del Colegio Alemán de Guatemala. El libro de nuestra historia

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Exponentes: Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt

Conferencia magistral: Resguardo del Premio Nobel de la Paz 1992 en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Dr. Eduardo Matos, arqueólogo mexicano; Arq. Laura Cotí, ex viceministra de Patrimonio Cultural; Anaisabel Prera, Fundación Esquipulas, y Aury Cux, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Resultado del segundo Tribunal de la Conciencia contra el Racismo

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Ofelia Carrillo, Shanis Martínez y Eva Tecún León

Entre leyendas y calles del misterio

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Marilena López
  • Exponentes: Mario Villar y Heidy de León

Novedades editoriales: Colección Voluta

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Javier Martínez, Gabriela Baños y Jorge García

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

  • Hora: 18 a 21 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Participante: Danny Beuerbach

Festival Cuadernos Hispanoamericanos. El canon imposible

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Mauro Libertella, Cynthia Rimsky, Eduardo Halfon y María Sonia Cristoff
  • Modera: Javier Serena

La luna que anda, La soledad del Páelo

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Claudia Gamarro, Rodolfo Arévalo y José Luis Perdomo

Hacia una epistemología desde el Raxalaj k'aslemalil. Pensamiento de la doctora Rigoberta Menchú Tum

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Marilena López
  • Exponentes: Mtro. Óscar Saquil y Lcda. Glenda Gasparico, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Editorial Cultura: un pilar para la literatura guatemalteca

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Exponentes: Enrique Noriega, Delia Quiñónez, Giovany Coxolcá, Gustavo Berganza y Hanna Orellana

Concierto de Los Bichos

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Plazoleta Musical

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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