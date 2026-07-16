Agenda de Filgua 2026: venta de medianoche, pijamadas y más actividades del viernes 17 de julio

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Agenda de Filgua 2026: venta de medianoche, pijamadas y más actividades del viernes 17 de julio

Este viernes 17 de julio, Filgua 2026 cerrará a la medianoche. Conozca la agenda de actividades programadas para este día.

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Agenda de Filgua 2026: venta de medianoche, pijamadas y más actividades del viernes 17 de julio

Este viernes 17 de julio del 2026 Filgua cerrará hasta la medianoche. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Comienza la cuenta regresiva para la clausura de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026. Sin embargo, las actividades continúan.

Este viernes es uno de los días más esperados de la agenda de la feria, pues reúne actividades especiales para niños, jóvenes y adultos, de 9 a 24 horas.

Durante la mañana y la tarde habrá conversatorios, conferencias, canciones de Alemania y presentaciones de libros. A partir de las 18 horas comenzarán las pijamadas, más presentaciones de libros, música electrónica alemana y la esperada venta de medianoche.

A continuación, las actividades programadas para el viernes 17 de julio del 2026 en Filgua, que estará abierta de 9 a 24 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

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Viernes 17 de julio del 2026 en Filgua

Conversatorio: Descubriendo el mundo de las historias desde dentro

  • Hora: 9 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Participa: Digecade - Ministerio de Educación

Canciones de Alemania

  • Hora: 10 a 10.30 horas
  • Sala: Plazoleta musical
  • Participa: Coro Colegio Alemán

Presentación del libro "125 años del Colegio Alemán, el libro de nuestra historia"

  • Hora: 10.30 a 13 horas
  • Sala: Marilena López
  • Participa: Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt

Seguridad democrática entre el poder de narrativa, participación inclusiva y fortalecimiento comunitario

  • Hora: 11 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Noah Bullock, María Alejandra Aguilar y Claudia Méndez Arriaza

Migración en Guatemala y Centroamérica: cambio de paradigma a partir de las políticas de la administración Trump

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Hugo Maul, Elena Toledo, Rosario Martínez y Elisabeth Maigler Kluesserath

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Plazoleta musical
  • Participan: Marlyn Leticia Lemus García, Enma Leonor Argueta Valenzuela y María José Mancilla

Memorias escolares de las violencias cotidianas

  • Hora: 14 a 16 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Participan: Candi Ventura López y Rebeca González

Historias que no sabías que querías leer: cómo encontrar tu próximo libro favorito

  • Hora: 15 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Participa: Club de Lectores Recalcitrantes

Conversando con Méndez Vides

  • Hora: 15 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participa: Adolfo Méndez Vides

La misión Artemis 2 y el regreso de la humanidad a la Luna

  • Hora: 15 horas
  • Sala: Marilena López
  • Participa: Edgar Castro Bathen

Foro: Paz y democracia

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participan: Carlos Sarti y Alejandro Valverth

Taller de biblioajedrez

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participan: Vicocuentos y Biblioteca Nacional de Guatemala

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Plazoleta musical
  • Participan: Marlyn Leticia Lemus García, Enma Leonor Argueta Valenzuela y María José Mancilla

Democracia bajo presión: el periodismo como memoria y contrapeso

  • Hora: 16 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Quimy de León, Juan Martínez, Óscar Martínez y Rina Montti

"Y qué imposible no llamarte ingle" y "Ancestras"

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participan: Alberto López Serrano y Chary Gumeta

Entrega del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Organiza: Embajada de México en Guatemala, Editorial Cultura y Fondo de Cultura Económica en Guatemala

El informe "Guatemala, nunca más": verdad y justicia, 30 años después de los Acuerdos de Paz

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Carlos Beristain y Nery Rodenas

Conferencia: Narrar y proteger el territorio: voces de la Sierra Amay, Madre Naturaleza, caminos de preservación y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Marilena López
  • Participan: Lcda. Karen Aguilar, Fundaeco, y Katherine Hernández, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Presentación del libro "Abejas urbanas de Guatemala: Importancia y manejo"

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participan: Denisse Escobar, Natalia Escobedo, Eunice Enríquez, Katherine Martínez y Carolina Rosales

Panel foro: Un libro testimonial para la defensa de los derechos humanos

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Participan: Dr. Dante Liano; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras, Coordinación de Humanidades-UNAM; Mtra. Gloria Marina Hernández, educadora; y Auri Cuxé, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Coloquio Internacional: Otto René Castillo, el gran inconforme

  • Hora: 18 a 20 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Mónica Albizurez, Miguel Ángel Sandoval, Aída Niederheitman, Raúl Figueroa y Arturo Arias

Presentación del libro "La magia respira"

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Marilena López
  • Participa: Sayda Michell González de Carrillo

Venta de medianoche

  • Hora: 18 a 24 horas

Presentación del libro "La esquinita rota en el cielo"

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participan: Pablo Lemus Valencia y Nicté Serra

Pijamada de cuentos

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participa: Delmy Felipe

Música electrónica alemana

  • Hora: 18 a 22 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Participa: BPM Academy

Conferencia magistral: Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz 1992) y sus aportes a la construcción de la paz binacional México-Guatemala

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Participan: Excma. Sra. Luz Elena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala; Dr. Eduardo Matos Moctezuma, INAH México; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras, Coordinación de Humanidades-UNAM, México; y Mtra. Eluvia Ordóñez Gómez

Presentación del libro "Guatemala, las líneas de su mano"

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participan: Irene Piedrasanta, Jerónimo Gorráez y Javier Payeras

Pijamada de cuentos

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participa: Édgar Molina, "El Pollo"

Presentación del libro "Boulevard Libro 3: Antes de ella"

  • Hora: 20 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Participa: Flor M. Salvador

Presentación del libro "Yo tranquilo venía"

  • Hora: 20 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Danilo Lara, Lucía Mercedes y Herbert Tejeda

Presentación del libro "Comalapita"

  • Hora: 20 horas
  • Sala: Marilena López
  • Participa: Negma Coy

Presentación del libro "Posverdad, Democracia y Pensamiento crítico"

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participan: Belinda Ramos Muñoz, Amílcar Dávila y Alejandro Flores

Pijamada de cuentos

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participa: Alexis Cuentacuentos

Presentación del libro "Del exilio al legado. Una biografía del doctor Salvador Aguado Andreut"

  • Hora: 21 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Participan: Magalí Villacorta de Castillo y Ronald Flores

Presentación del libro "Santa Clara Comunicación"

  • Hora: 21 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Participan: Ligia García y García y José Antonio Pérez Robleda

Presentación del libro "Crónicas de la guerra en América Central"

  • Hora: 21 horas
  • Sala: Marilena López
  • Participan: Haroldo Shetemul, Gustavo Berganza y Jesús Guevara Morín

Presentación del libro "Chiralaaj chee' re poom – Bajo el árbol de pom"

  • Hora: 21 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participa: Miguel Tum Ajkot

El viaje del armadillo: The Suramerican Dream

  • Hora: 21 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participa: Leidy Johana Minota Gómez

Música electrónica alemana

  • Hora: 11 a 23.59 horas
  • Lugar: Plazoleta musical
  • Participa: BPM Academy

Fecha

Viernes 17 de julio del 2026.

Hora

9 a 24 horas.

Lugar

Fórum Majadas, 27 Avenida, Parque Comercial Majadas, Zona 11, Guatemala.

Entrada

  • Q5.
  • Los niños menores de 12 años ingresan gratis.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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