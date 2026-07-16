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Agenda de Filgua 2026: venta de medianoche, pijamadas y más actividades del viernes 17 de julio
Este viernes 17 de julio, Filgua 2026 cerrará a la medianoche. Conozca la agenda de actividades programadas para este día.
Este viernes 17 de julio del 2026 Filgua cerrará hasta la medianoche. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Comienza la cuenta regresiva para la clausura de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026. Sin embargo, las actividades continúan.
Este viernes es uno de los días más esperados de la agenda de la feria, pues reúne actividades especiales para niños, jóvenes y adultos, de 9 a 24 horas.
Durante la mañana y la tarde habrá conversatorios, conferencias, canciones de Alemania y presentaciones de libros. A partir de las 18 horas comenzarán las pijamadas, más presentaciones de libros, música electrónica alemana y la esperada venta de medianoche.
A continuación, las actividades programadas para el viernes 17 de julio del 2026 en Filgua, que estará abierta de 9 a 24 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Viernes 17 de julio del 2026 en Filgua
Conversatorio: Descubriendo el mundo de las historias desde dentro
- Hora: 9 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Participa: Digecade - Ministerio de Educación
Canciones de Alemania
- Hora: 10 a 10.30 horas
- Sala: Plazoleta musical
- Participa: Coro Colegio Alemán
Presentación del libro "125 años del Colegio Alemán, el libro de nuestra historia"
- Hora: 10.30 a 13 horas
- Sala: Marilena López
- Participa: Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt
Seguridad democrática entre el poder de narrativa, participación inclusiva y fortalecimiento comunitario
- Hora: 11 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Noah Bullock, María Alejandra Aguilar y Claudia Méndez Arriaza
Migración en Guatemala y Centroamérica: cambio de paradigma a partir de las políticas de la administración Trump
- Hora: 14 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Hugo Maul, Elena Toledo, Rosario Martínez y Elisabeth Maigler Kluesserath
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 14 horas
- Lugar: Plazoleta musical
- Participan: Marlyn Leticia Lemus García, Enma Leonor Argueta Valenzuela y María José Mancilla
Memorias escolares de las violencias cotidianas
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participan: Candi Ventura López y Rebeca González
Historias que no sabías que querías leer: cómo encontrar tu próximo libro favorito
- Hora: 15 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Participa: Club de Lectores Recalcitrantes
Conversando con Méndez Vides
- Hora: 15 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participa: Adolfo Méndez Vides
La misión Artemis 2 y el regreso de la humanidad a la Luna
- Hora: 15 horas
- Sala: Marilena López
- Participa: Edgar Castro Bathen
Foro: Paz y democracia
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participan: Carlos Sarti y Alejandro Valverth
Taller de biblioajedrez
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participan: Vicocuentos y Biblioteca Nacional de Guatemala
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 15 horas
- Lugar: Plazoleta musical
- Participan: Marlyn Leticia Lemus García, Enma Leonor Argueta Valenzuela y María José Mancilla
Democracia bajo presión: el periodismo como memoria y contrapeso
- Hora: 16 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Quimy de León, Juan Martínez, Óscar Martínez y Rina Montti
"Y qué imposible no llamarte ingle" y "Ancestras"
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participan: Alberto López Serrano y Chary Gumeta
Entrega del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón
- Hora: 17 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Organiza: Embajada de México en Guatemala, Editorial Cultura y Fondo de Cultura Económica en Guatemala
El informe "Guatemala, nunca más": verdad y justicia, 30 años después de los Acuerdos de Paz
- Hora: 17 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Carlos Beristain y Nery Rodenas
Conferencia: Narrar y proteger el territorio: voces de la Sierra Amay, Madre Naturaleza, caminos de preservación y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas
- Hora: 17 horas
- Sala: Marilena López
- Participan: Lcda. Karen Aguilar, Fundaeco, y Katherine Hernández, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Presentación del libro "Abejas urbanas de Guatemala: Importancia y manejo"
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participan: Denisse Escobar, Natalia Escobedo, Eunice Enríquez, Katherine Martínez y Carolina Rosales
Panel foro: Un libro testimonial para la defensa de los derechos humanos
- Hora: 18 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Participan: Dr. Dante Liano; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras, Coordinación de Humanidades-UNAM; Mtra. Gloria Marina Hernández, educadora; y Auri Cuxé, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Coloquio Internacional: Otto René Castillo, el gran inconforme
- Hora: 18 a 20 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Mónica Albizurez, Miguel Ángel Sandoval, Aída Niederheitman, Raúl Figueroa y Arturo Arias
Presentación del libro "La magia respira"
- Hora: 18 horas
- Sala: Marilena López
- Participa: Sayda Michell González de Carrillo
Venta de medianoche
- Hora: 18 a 24 horas
Presentación del libro "La esquinita rota en el cielo"
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participan: Pablo Lemus Valencia y Nicté Serra
Pijamada de cuentos
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participa: Delmy Felipe
Música electrónica alemana
- Hora: 18 a 22 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participa: BPM Academy
Conferencia magistral: Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz 1992) y sus aportes a la construcción de la paz binacional México-Guatemala
- Hora: 19 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Participan: Excma. Sra. Luz Elena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala; Dr. Eduardo Matos Moctezuma, INAH México; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras, Coordinación de Humanidades-UNAM, México; y Mtra. Eluvia Ordóñez Gómez
Presentación del libro "Guatemala, las líneas de su mano"
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participan: Irene Piedrasanta, Jerónimo Gorráez y Javier Payeras
Pijamada de cuentos
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participa: Édgar Molina, "El Pollo"
Presentación del libro "Boulevard Libro 3: Antes de ella"
- Hora: 20 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Participa: Flor M. Salvador
Presentación del libro "Yo tranquilo venía"
- Hora: 20 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Danilo Lara, Lucía Mercedes y Herbert Tejeda
Presentación del libro "Comalapita"
- Hora: 20 horas
- Sala: Marilena López
- Participa: Negma Coy
Presentación del libro "Posverdad, Democracia y Pensamiento crítico"
- Hora: 20 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participan: Belinda Ramos Muñoz, Amílcar Dávila y Alejandro Flores
Pijamada de cuentos
- Hora: 20 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participa: Alexis Cuentacuentos
Presentación del libro "Del exilio al legado. Una biografía del doctor Salvador Aguado Andreut"
- Hora: 21 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Participan: Magalí Villacorta de Castillo y Ronald Flores
Presentación del libro "Santa Clara Comunicación"
- Hora: 21 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Participan: Ligia García y García y José Antonio Pérez Robleda
Presentación del libro "Crónicas de la guerra en América Central"
- Hora: 21 horas
- Sala: Marilena López
- Participan: Haroldo Shetemul, Gustavo Berganza y Jesús Guevara Morín
Presentación del libro "Chiralaaj chee' re poom – Bajo el árbol de pom"
- Hora: 21 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participa: Miguel Tum Ajkot
El viaje del armadillo: The Suramerican Dream
- Hora: 21 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participa: Leidy Johana Minota Gómez
Música electrónica alemana
- Hora: 11 a 23.59 horas
- Lugar: Plazoleta musical
- Participa: BPM Academy
Fecha
Viernes 17 de julio del 2026.
Hora
9 a 24 horas.
Lugar
Fórum Majadas, 27 Avenida, Parque Comercial Majadas, Zona 11, Guatemala.
Entrada
- Q5.
- Los niños menores de 12 años ingresan gratis.
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