Agenda de Filgua 2026: venta de medianoche, pijamadas y más actividades del viernes 17 de julio

Comienza la cuenta regresiva para la clausura de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026. Sin embargo, las actividades continúan.

Este viernes es uno de los días más esperados de la agenda de la feria, pues reúne actividades especiales para niños, jóvenes y adultos, de 9 a 24 horas.

Durante la mañana y la tarde habrá conversatorios, conferencias, canciones de Alemania y presentaciones de libros. A partir de las 18 horas comenzarán las pijamadas, más presentaciones de libros, música electrónica alemana y la esperada venta de medianoche.

A continuación, las actividades programadas para el viernes 17 de julio del 2026 en Filgua, que estará abierta de 9 a 24 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Viernes 17 de julio del 2026 en Filgua

Conversatorio: Descubriendo el mundo de las historias desde dentro

Hora: 9 horas

9 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participa: Digecade - Ministerio de Educación

Canciones de Alemania

Hora: 10 a 10.30 horas

10 a 10.30 horas Sala: Plazoleta musical

Plazoleta musical Participa: Coro Colegio Alemán

Presentación del libro "125 años del Colegio Alemán, el libro de nuestra historia"

Hora: 10.30 a 13 horas

10.30 a 13 horas Sala: Marilena López

Marilena López Participa: Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt

Seguridad democrática entre el poder de narrativa, participación inclusiva y fortalecimiento comunitario

Hora: 11 horas

11 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Noah Bullock, María Alejandra Aguilar y Claudia Méndez Arriaza

Migración en Guatemala y Centroamérica: cambio de paradigma a partir de las políticas de la administración Trump

Hora: 14 horas

14 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Hugo Maul, Elena Toledo, Rosario Martínez y Elisabeth Maigler Kluesserath

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Plazoleta musical

Plazoleta musical Participan: Marlyn Leticia Lemus García, Enma Leonor Argueta Valenzuela y María José Mancilla

Memorias escolares de las violencias cotidianas

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participan: Candi Ventura López y Rebeca González

Historias que no sabías que querías leer: cómo encontrar tu próximo libro favorito

Hora: 15 horas

15 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participa: Club de Lectores Recalcitrantes

Conversando con Méndez Vides

Hora: 15 horas

15 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participa: Adolfo Méndez Vides

La misión Artemis 2 y el regreso de la humanidad a la Luna

Hora: 15 horas

15 horas Sala: Marilena López

Marilena López Participa: Edgar Castro Bathen

Foro: Paz y democracia

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participan: Carlos Sarti y Alejandro Valverth

Taller de biblioajedrez

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participan: Vicocuentos y Biblioteca Nacional de Guatemala

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Plazoleta musical

Plazoleta musical Participan: Marlyn Leticia Lemus García, Enma Leonor Argueta Valenzuela y María José Mancilla

Democracia bajo presión: el periodismo como memoria y contrapeso

Hora: 16 horas

16 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Quimy de León, Juan Martínez, Óscar Martínez y Rina Montti

"Y qué imposible no llamarte ingle" y "Ancestras"

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participan: Alberto López Serrano y Chary Gumeta

Entrega del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón

Hora: 17 horas

17 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Organiza: Embajada de México en Guatemala, Editorial Cultura y Fondo de Cultura Económica en Guatemala

El informe "Guatemala, nunca más": verdad y justicia, 30 años después de los Acuerdos de Paz

Hora: 17 horas

17 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Carlos Beristain y Nery Rodenas

Conferencia: Narrar y proteger el territorio: voces de la Sierra Amay, Madre Naturaleza, caminos de preservación y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Hora: 17 horas

17 horas Sala: Marilena López

Marilena López Participan: Lcda. Karen Aguilar, Fundaeco, y Katherine Hernández, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Presentación del libro "Abejas urbanas de Guatemala: Importancia y manejo"

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participan: Denisse Escobar, Natalia Escobedo, Eunice Enríquez, Katherine Martínez y Carolina Rosales

Panel foro: Un libro testimonial para la defensa de los derechos humanos

Hora: 18 horas

18 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participan: Dr. Dante Liano; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras, Coordinación de Humanidades-UNAM; Mtra. Gloria Marina Hernández, educadora; y Auri Cuxé, Fundación Rigoberta Menchú Tum

Coloquio Internacional: Otto René Castillo, el gran inconforme

Hora: 18 a 20 horas

18 a 20 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Mónica Albizurez, Miguel Ángel Sandoval, Aída Niederheitman, Raúl Figueroa y Arturo Arias

Presentación del libro "La magia respira"

Hora: 18 horas

18 horas Sala: Marilena López

Marilena López Participa: Sayda Michell González de Carrillo

Venta de medianoche

Hora: 18 a 24 horas

Presentación del libro "La esquinita rota en el cielo"

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participan: Pablo Lemus Valencia y Nicté Serra

Pijamada de cuentos

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participa: Delmy Felipe

Música electrónica alemana

Hora: 18 a 22 horas

18 a 22 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participa: BPM Academy

Conferencia magistral: Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz 1992) y sus aportes a la construcción de la paz binacional México-Guatemala

Hora: 19 horas

19 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participan: Excma. Sra. Luz Elena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala; Dr. Eduardo Matos Moctezuma, INAH México; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras, Coordinación de Humanidades-UNAM, México; y Mtra. Eluvia Ordóñez Gómez

Presentación del libro "Guatemala, las líneas de su mano"

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participan: Irene Piedrasanta, Jerónimo Gorráez y Javier Payeras

Pijamada de cuentos

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participa: Édgar Molina, "El Pollo"

Presentación del libro "Boulevard Libro 3: Antes de ella"

Hora: 20 horas

20 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participa: Flor M. Salvador

Presentación del libro "Yo tranquilo venía"

Hora: 20 horas

20 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Danilo Lara, Lucía Mercedes y Herbert Tejeda

Presentación del libro "Comalapita"

Hora: 20 horas

20 horas Sala: Marilena López

Marilena López Participa: Negma Coy

Presentación del libro "Posverdad, Democracia y Pensamiento crítico"

Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participan: Belinda Ramos Muñoz, Amílcar Dávila y Alejandro Flores

Pijamada de cuentos

Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participa: Alexis Cuentacuentos

Presentación del libro "Del exilio al legado. Una biografía del doctor Salvador Aguado Andreut"

Hora: 21 horas

21 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participan: Magalí Villacorta de Castillo y Ronald Flores

Presentación del libro "Santa Clara Comunicación"

Hora: 21 horas

21 horas Sala: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participan: Ligia García y García y José Antonio Pérez Robleda

Presentación del libro "Crónicas de la guerra en América Central"

Hora: 21 horas

21 horas Sala: Marilena López

Marilena López Participan: Haroldo Shetemul, Gustavo Berganza y Jesús Guevara Morín

Presentación del libro "Chiralaaj chee' re poom – Bajo el árbol de pom"

Hora: 21 horas

21 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participa: Miguel Tum Ajkot

El viaje del armadillo: The Suramerican Dream

Hora: 21 horas

21 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participa: Leidy Johana Minota Gómez

Música electrónica alemana

Hora: 11 a 23.59 horas

11 a 23.59 horas Lugar: Plazoleta musical

Plazoleta musical Participa: BPM Academy

Fecha

Viernes 17 de julio del 2026.

Hora

9 a 24 horas.

Lugar

Fórum Majadas, 27 Avenida, Parque Comercial Majadas, Zona 11, Guatemala.

Entrada

Q5.

Los niños menores de 12 años ingresan gratis.

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