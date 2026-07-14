¿Cuándo es la Noche de los Libros y la Pijamada de Cuentos de Filgua 2026?

Las puertas de Filgua no cerrarán como de costumbre, ya que volverá una nueva edición de la Noche de los Libros, en la que el público podrá disfrutar de una amplia agenda de actividades hasta la medianoche.

Los autores y los aficionados a la literatura tendrán un espacio especial durante esta jornada. Los asistentes encontrarán ofertas únicas en libros, lo que les permitirá adquirir sus títulos favoritos a precios especiales.

La cita será este viernes. Las pijamas también tendrán un espacio especial, pues los asistentes podrán recorrer Fórum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con su vestimenta para dormir favorita y participar en actividades como la Pijamada de Cuentos.

La jornada también ofrecerá espacios para el pensamiento crítico, la creación literaria, el diálogo cultural y la imaginación, con actividades como la conferencia magistral dedicada a Rigoberta Menchú Tum, personaje de Filgua 2026.

Además, habrá presentaciones de libros, como Boulevard. Libro 3: Antes de ella; talleres, entre ellos Música electrónica alemana; y un cierre musical a cargo del país invitado.

Durante Filgua, los asistentes podrán recorrer los 150 estands dedicados a la literatura y descubrir nuevos títulos. Estos son los detalles del evento.

Fecha

Viernes 17 de julio del 2026.

Hora

De 18 a 0 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso a Filgua: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.

También estarán disponibles en el ingreso a Filgua.

Actividades

Asistir con pijama.

Venta de libros con precios especiales.

Música electrónica en el pabellón de Alemania.

Agenda de 18 a 0 horas

Actividades especiales

Hora: A partir de las 18 horas.

A partir de las 18 horas. Lugar: Sala Filgua Niños.

La esquinita rota en el cielo

Hora: 18 horas.

18 horas. Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México.

Carpa Cultural, Embajada de México. Exponentes: Pablo Lemus Valencia y Nicté Serra.

Pijamada de Cuentos

Hora: 18 horas.

18 horas. Lugar: Sala Niños.

Sala Niños. Exponente: Delmy Felipe.

Taller: Música electrónica alemana

Hora: De 18 a 22 horas.

De 18 a 22 horas. Lugar: Stand de Alemania.

Stand de Alemania. Exponente: BPM Academy.

Conferencia magistral

Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz 1992) y sus aportes a la construcción de la paz binacional México–Guatemala

Hora: 19 horas.

19 horas. Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias.

Sala Miguel Ángel Asturias. Exponentes: Excma. Sra. Luz Elena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala; Dr. Eduardo Matos Moctezuma, INAH México; Dr. Alberto Carrera Portugal, responsable de Cátedras de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, México; y Mtra. Eluvia Ordóñez Gómez.

Guatemala, las líneas de su mano

Hora: 19 horas.

19 horas. Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México.

Carpa Cultural, Embajada de México. Exponentes: Irene Piedrasanta, Jerónimo Goráez y Javier Payeras.

Pijamada de Cuentos

Hora: 19 horas.

19 horas. Lugar: Sala Niños.

Sala Niños. Exponente: Édgar Molina, "El Pollo".

Boulevard. Libro 3: Antes de ella

Hora: 20 horas.

20 horas. Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias.

Sala Miguel Ángel Asturias. Exponente: Flor M. Salvador.

Yo tranquilo venía

Hora: 20 horas.

20 horas. Lugar: Sala Humberto Ak'abal.

Sala Humberto Ak'abal. Exponentes: Danilo Lara, Lucía Mercedes y Herbert Tejeda.

Comalapita

Hora: 20 horas.

20 horas. Lugar: Sala Marilena López.

Sala Marilena López. Exponente: Negma Coy.

Posverdad, democracia y pensamiento crítico

Hora: 20 horas.

20 horas. Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México.

Carpa Cultural, Embajada de México. Exponentes: Belinda Ramos Muñoz, Amílcar Dávila y Alejandro Flores.

Pijamada de Cuentos

Hora: 20 horas.

20 horas. Lugar: Sala Niños.

Sala Niños. Exponente: Alexis Cuentacuentos.

Del exilio al legado: Una biografía del doctor Salvador Aguado-Andreu

Hora: 21 horas.

21 horas. Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias.

Sala Miguel Ángel Asturias. Exponentes: Magalí Villacorta de Castillo y Ronald Flores.

Santa Clara Comunicación

Hora: 21 horas.

21 horas. Lugar: Sala Humberto Ak'abal.

Sala Humberto Ak'abal. Exponentes: Ligia García y García y José Antonio Pérez-Robleda.

Crónicas de la guerra en América Central

Hora: 21 horas.

21 horas. Lugar: Sala Marilena López.

Sala Marilena López. Exponentes: Haroldo Shetemul, Gustavo Berganza y Jesús Guevara Morín.

Chiralaaj chee' re poom – Bajo el árbol de pom

Hora: 21 horas.

21 horas. Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México.

Carpa Cultural, Embajada de México. Exponente: Miguel Tum Ajkot.

El viaje del armadillo: The Suramerican Dream

Hora: 21 horas.

21 horas. Lugar: Sala Niños.

Sala Niños. Exponente: Leidy Johana Minota Gómez.

Música electrónica alemana

Hora: De 22 a 23.59 horas.

De 22 a 23.59 horas. Lugar: Plazoleta Musical.

Plazoleta Musical. Exponente: BPM Academy.

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento

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