¿Cuándo se celebrará la Noche de Hogwarts en Filgua 2026? Una noche de concierto, taller y disfraces

Lo que comenzó con Harry Potter y la piedra filosofal cautivó a miles de lectores y convirtió la saga en un fenómeno que trascendió generaciones. La historia de un niño que ingresa a Hogwarts y emprende su camino para convertirse en mago dio origen a una de las comunidades de seguidores más grandes del mundo y a un fenómeno cultural.

El impacto de la obra escrita por J. K. Rowling llevó la historia al cine, inspiró parques temáticos y amplió el universo narrativo de la franquicia. Como parte de ese legado, la Feria Internacional del Libro en Guatemala volverá a celebrar la Noche de Hogwarts.

Durante la actividad, los visitantes podrán adquirir libros de la saga y participar en distintas actividades temáticas, talleres e incluso un concierto dedicado a esta literatura.

Uno de los principales atractivos de la noche es que los asistentes llegan caracterizados como sus personajes favoritos y recorren los pasillos de Fórum Majadas con las capas distintivas de las casas de Hogwarts para celebrar la literatura.

Más allá de los libros, Harry Potter se ha convertido en un fenómeno cultural. La saga ha sido traducida a 80 idiomas, dio origen a una exitosa serie de películas y continúa expandiendo su universo con nuevas producciones audiovisuales.

Fecha

Jueves 16 de julio del 2026

Hora

A partir de las 18 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Ingreso a Filgua: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.

También estarán disponibles en la entrada de Filgua.

Actividades

Invitación a asistir con disfraces inspirados en Hogwarts .

. 18 horas: Taller de elaboración de varitas mágicas de Harry Potter.

Taller de elaboración de varitas mágicas de Harry Potter. 19 horas: Concierto de Harry Potter, a cargo de Lienzos al Viento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento

Lea más: Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro