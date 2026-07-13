Escenario
¿Cuándo se celebrará la Noche de Hogwarts en Filgua 2026? Una noche de concierto, taller y disfraces
La Feria Internacional del Libro en Guatemala ofrecerá una noche temática inspirada en la aclamada saga literaria Harry Potter, que reunirá a niños, adolescentes y adultos con actividades especiales.
Filgua celebrará una noche temática dedicada a la literatura de J. K. Rowling, que llevará a los lectores a Hogwarts. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Lo que comenzó con Harry Potter y la piedra filosofal cautivó a miles de lectores y convirtió la saga en un fenómeno que trascendió generaciones. La historia de un niño que ingresa a Hogwarts y emprende su camino para convertirse en mago dio origen a una de las comunidades de seguidores más grandes del mundo y a un fenómeno cultural.
El impacto de la obra escrita por J. K. Rowling llevó la historia al cine, inspiró parques temáticos y amplió el universo narrativo de la franquicia. Como parte de ese legado, la Feria Internacional del Libro en Guatemala volverá a celebrar la Noche de Hogwarts.
Durante la actividad, los visitantes podrán adquirir libros de la saga y participar en distintas actividades temáticas, talleres e incluso un concierto dedicado a esta literatura.
Uno de los principales atractivos de la noche es que los asistentes llegan caracterizados como sus personajes favoritos y recorren los pasillos de Fórum Majadas con las capas distintivas de las casas de Hogwarts para celebrar la literatura.
Más allá de los libros, Harry Potter se ha convertido en un fenómeno cultural. La saga ha sido traducida a 80 idiomas, dio origen a una exitosa serie de películas y continúa expandiendo su universo con nuevas producciones audiovisuales.
Fecha
Jueves 16 de julio del 2026
Hora
A partir de las 18 horas
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala
Precio
- Ingreso a Filgua: Q5 por persona.
- Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
- Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.
- También estarán disponibles en la entrada de Filgua.
Actividades
- Invitación a asistir con disfraces inspirados en Hogwarts.
- 18 horas: Taller de elaboración de varitas mágicas de Harry Potter.
- 19 horas: Concierto de Harry Potter, a cargo de Lienzos al Viento.
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