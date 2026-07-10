Escenario
Filgua 2026: Alemania presenta cine, actividades culturales y días temáticos como país invitado de honor
En una serie de actividades que exponen la cultura de Alemania y exploran temas sociales, el país ofrece una programación especial. Estas son las películas y los días temáticos que presentará.
Stand de Alemania dentro de la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Desde el Pabellón de Alemania, el país invitado de honor de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), se ofrece una serie de actividades especiales que exponen la cultura alemana, así como jornadas temáticas en las que se exploran asuntos sociales.
Este país, que participa por primera vez en Filgua, ofrece una variada agenda de actividades, entre ellas transmisiones de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, experiencias de realidad virtual y espacios para conocer oportunidades de trabajo y estudio en Alemania, con el fin de acercar su cultura a los visitantes.
El estand también ofrece la presencia del Peluquero Lector, sesiones de DJ y la participación de Danny Beuerbach, Helene Bukowski y Mía Oberländer, quienes compartirán con el público su experiencia en la literatura, la ilustración y la promoción de la lectura.
Además de la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Embajada de Alemania ha llamado la atención por actividades como las Noches de Cine en Cinemark Majadas Once, donde presentará una selección de películas alemanas.
Asimismo, los temas cultura y lengua, democracia y Estado de derecho, así como cultura de la memoria, formarán parte de las jornadas temáticas dedicadas a explorar asuntos sociales, culturales y contemporáneos por medio del diálogo, el arte y el pensamiento, según un comunicado de la embajada.
Fecha
Eventos del 7 al 19 de julio de 2026
Hora
Filgua abre desde las 9 a 21 horas
Lugar
Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala
Precio
- Ingreso a Filgua: Q5 por persona.
- Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
- Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.
- También se venderán en la entrada de Filgua.
Cine alemán en Cinemark Majadas Once
Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores
Aventura documental para toda la familia. Tobi viaja por cuevas y la selva amazónica para resolver un misterio relacionado con el agua y mostrar la importancia de proteger los ecosistemas.
- Fecha: domingo 12 de julio
- Hora: 16 horas (apta para toda la familia)
- Duración: 93 minutos
Good Bye, Lenin!
Alex oculta a su madre, recién salida de un coma, la caída del Muro de Berlín. Es una sátira emotiva sobre el fin del socialismo y el amor filial en una Alemania en transformación.
- Fecha: jueves 16 de julio
- Hora: 19 horas
- Duración: 121 minutos
Das Wunder von Bern (El milagro de Berna)
Ambientada en 1954, la película entrelaza el regreso de un prisionero de guerra con el triunfo de Alemania en la Copa Mundial de Fútbol y narra la reconciliación de una familia y el renacer de la esperanza en la posguerra.
- Fecha: domingo 19 de julio
- Hora: 11 horas
- Duración: 117 minutos
Días temáticos
- Cultura de la memoria: sábado 11 de julio
- Cultura y lengua: domingo 12 de julio
- Democracia y Estado de derecho: viernes 17 de julio
- Participación social: sábado 18 de julio
- Medio ambiente y desarrollo sostenible: domingo 19 de julio
Experiencias para el público
- El Peluquero Lector, un espacio donde los asistentes podrán cortarse el cabello mientras otra persona les lee en voz alta.
- Gafas de realidad virtual para recorrer lugares emblemáticos de Alemania y conocer su cultura mediante experiencias inmersivas de 360°.
- Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Sesión participativa con DJ y una noche musical.
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