Filgua 2026: Alemania presenta cine, actividades culturales y días temáticos como país invitado de honor

Desde el Pabellón de Alemania, el país invitado de honor de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), se ofrece una serie de actividades especiales que exponen la cultura alemana, así como jornadas temáticas en las que se exploran asuntos sociales.

Este país, que participa por primera vez en Filgua, ofrece una variada agenda de actividades, entre ellas transmisiones de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, experiencias de realidad virtual y espacios para conocer oportunidades de trabajo y estudio en Alemania, con el fin de acercar su cultura a los visitantes.

El estand también ofrece la presencia del Peluquero Lector, sesiones de DJ y la participación de Danny Beuerbach, Helene Bukowski y Mía Oberländer, quienes compartirán con el público su experiencia en la literatura, la ilustración y la promoción de la lectura.

Además de la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Embajada de Alemania ha llamado la atención por actividades como las Noches de Cine en Cinemark Majadas Once, donde presentará una selección de películas alemanas.

Asimismo, los temas cultura y lengua, democracia y Estado de derecho, así como cultura de la memoria, formarán parte de las jornadas temáticas dedicadas a explorar asuntos sociales, culturales y contemporáneos por medio del diálogo, el arte y el pensamiento, según un comunicado de la embajada.

Fecha

Eventos del 7 al 19 de julio de 2026

Hora

Filgua abre desde las 9 a 21 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala

Precio

Ingreso a Filgua: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.

También se venderán en la entrada de Filgua.

Cine alemán en Cinemark Majadas Once

Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores

Aventura documental para toda la familia. Tobi viaja por cuevas y la selva amazónica para resolver un misterio relacionado con el agua y mostrar la importancia de proteger los ecosistemas.

Fecha: domingo 12 de julio

domingo 12 de julio Hora: 16 horas (apta para toda la familia)

16 horas (apta para toda la familia) Duración: 93 minutos

Good Bye, Lenin!

Alex oculta a su madre, recién salida de un coma, la caída del Muro de Berlín. Es una sátira emotiva sobre el fin del socialismo y el amor filial en una Alemania en transformación.

Fecha: jueves 16 de julio

jueves 16 de julio Hora: 19 horas

19 horas Duración: 121 minutos

Das Wunder von Bern (El milagro de Berna)

Ambientada en 1954, la película entrelaza el regreso de un prisionero de guerra con el triunfo de Alemania en la Copa Mundial de Fútbol y narra la reconciliación de una familia y el renacer de la esperanza en la posguerra.

Fecha: domingo 19 de julio

domingo 19 de julio Hora: 11 horas

11 horas Duración: 117 minutos

Días temáticos

Cultura de la memoria: sábado 11 de julio

Cultura y lengua: domingo 12 de julio

Democracia y Estado de derecho: viernes 17 de julio

Participación social: sábado 18 de julio

Medio ambiente y desarrollo sostenible: domingo 19 de julio

Experiencias para el público

El Peluquero Lector, un espacio donde los asistentes podrán cortarse el cabello mientras otra persona les lee en voz alta.

Gafas de realidad virtual para recorrer lugares emblemáticos de Alemania y conocer su cultura mediante experiencias inmersivas de 360°.

Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sesión participativa con DJ y una noche musical.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento

Lea más: Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro