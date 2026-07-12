Filgua 2026 registra 20% más visitantes que en el 2025, según organizadores

El primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 ha sido, hasta el momento, el período de mayor afluencia del evento que reúne a lectores y escritores de todo el país.

"En contraste con el año pasado, tenemos más o menos un 20% más de personas, según los datos preliminares. Hasta anoche (11 de julio) teníamos 36 mil visitantes entre el martes y el sábado, lo que representa un 20% más que en el 2025", explicó José Castillo, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, organizadora de Filgua.

Los organizadores afirman que desde el viernes se ha registrado un incremento significativo de asistentes y que, aunque aún no han contabilizado las visitas de este domingo 12 de julio, consideran que ha sido el día más concurrido de la feria hasta el momento, por lo que la cifra continuará en aumento.

Según César Medina, presidente de la Asociación, la afluencia se ha mantenido alta incluso durante los días en que se han disputado partidos del Mundial de Futbol 2026.

"La feria va muy bien. Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido del público. Desde el día de la inauguración notamos que la afluencia había sido bastante alta y, por ejemplo, en los días en que ha habido futbol, las visitas han continuado", comentó.

Con más de 800 actividades programadas durante los 13 días que dura la feria, destacan más de 200 presentaciones de libros de autores, principalmente guatemaltecos, que encuentran en Filgua un espacio para dar a conocer sus obras.

Cientos de libros de diversos géneros literarios están a disposición de los visitantes. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Francisco Pérez de Antón, Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias" 2011, presentó este domingo su libro número 28, Se fueron de aquí un día y no volvieron.

"Es un libro con 10 historias. No son propiamente cuentos, sino una narrativa más amplia. El título obedece a una historia sobre Guatemala. Ofrece variedad de temas, personajes y situaciones. Todos son temas muy serios, pero están tratados bajo el género de la comedia, la tragicomedia, el humor blanco o el humor negro. Quiere ser realmente un libro divertido y entretenido, pero que deje pensando al lector. Cada historia tiene un mensaje tratado con ironía y humor, pero con mucha seriedad", contó el escritor.

Los nuevos escritores también han encontrado en Filgua un espacio idóneo para dar a conocer sus obras, como la escritora y poeta guatemalteca Diana Sánchez, quien presentó su primer libro, Hasta que me encuentre.

Obras guatemaltecas destacan en las más de 200 presentaciones de libros programados en esta edición de Filgua. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

"Es un libro de poesía. Representa un autodescubrimiento para mí, un camino muy largo que escribí desde el fondo de mi corazón. Trata sobre todas las emociones del ser humano, desde la tristeza hasta la felicidad, el enojo y el amor. Busco que las personas que lean mi libro se sientan comprendidas, abrazadas y sepan que no están solas, cualquiera que sea la emoción que estén viviendo", contó la autora.

Asimismo, más de 300 niños y adolescentes autores que participaron en el proyecto educativo "Cuéntame un cuento" recibieron este fin de semana sus obras, publicadas por Editorial Piedrasanta, las cuales también permanecen expuestas en Filgua a disposición de los visitantes.

"Al principio yo estaba dibujando cómics, pero con un personaje que ya existía. Entonces mi papá me dio la idea de crear uno nuevo y, con la ayuda de mi papá y mi mamá, pude crear este libro", contó el niño Luis David Cuellar, autor de Axel y Richard.

Las entregas de libros a los pequeños autores se realizaron en grupos, durante el sábado 11 y domingo 12 de julio en Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Filgua)

Este domingo también hubo talleres de lectura y escritura para niños y adultos, intercambio de estampas con Alexis Cuentacuentos, charlas, foros, conversatorios y la proyección de la película Checker Tobi y el viaje a los ríos volando (2023).

Además, en la plazoleta musical se presentaron el Coro del Colegio Alemán de Guatemala, un recital de marimba y el concierto de Ch'umilkaj Curruchiche, cantautora kaqchikel originaria de Comalapa, Chimaltenango.

"En el stand de Alemania hay un peluquero que se llama Danny Beuerbach. Les corta el pelo a las personas a cambio de que le cuenten una historia. Creo que es una de las actividades más bonitas y especiales que tiene Filgua este año", agregó.

El coro de niños del Colegio Alemán se presentó este domingo 12 de julio en la plazoleta musical. (Foto Prensa Libre: Cortesía Filgua)

Entre los libros más buscados figuran los dirigidos al público adolescente. Según Castillo, esto se debe a la visita de las autoras internacionales Karine Bernal y Gilraen Eärfalas, cuyos libros No me llames loca y El perfume del rey son los más vendidos de la feria.

Las autoras también protagonizaron una de las actividades más concurridas, ya que hubo visitantes que hicieron fila durante seis horas para obtener su firma.

"La firma de libros y la presentación de las autoras mexicanas Gilraen Eärfalas y Karine Bernal han sido de las actividades con mayor éxito. Hubo filas desde las 11 de la mañana y ellas comenzaron a firmar hasta las 5 de la tarde", relató Medina.

La agenda de Filgua 2026 incluye actividades y talleres de lectura y escritura para niños y adultos. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Sin embargo, otros temas también han despertado el interés de los lectores. Elisa Monterroso, de la ciudad de Guatemala, llegó a Filgua en busca de libros sobre la historia de Guatemala y de otros países, especialmente relacionados con la antropología y la cultura.

"He estado viendo libros de historia, tanto de Guatemala como de otros países, relacionados con la antropología y las culturas del pasado. Lo que me motiva es aprender de todo por donde pueda encontrarlo, y la lectura es un medio muy accesible para hacerlo. Aquí hay libros muy accesibles, en muy buen estado y con temas superinteresantes", aseguró.

A una semana de que concluya la feria, aún queda una amplia agenda de actividades programadas hasta el 19 de julio. Según Castillo, entre las más esperadas por el público figuran la Noche de Harry Potter y la Noche de Libros, una venta de medianoche en la que los libreros reducen sus precios.

Alemania es el país invitado de este año en la Feria Internacional del Libro en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

"Anímense a venir porque todavía queda mucha feria y muchos invitados. Hay actividades para niños, adolescentes y adultos. Vengan a Filgua, dense una vuelta y se la van a pasar bien", concluyó.

La XXIII edición de Filgua 2026 se celebra del 7 al 19 de julio, de 9 a 21 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad. Las entradas podrán adquirirse por medio de Eticket a un costo de Q5 por persona. Los niños menores de 12 años ingresan gratis.