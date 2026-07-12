Filgua 2026: estos son algunos de los más de 200 libros nuevos que se presentan en la feria

Además de promover actividades artísticas y culturales, así como acercar cientos de libros a los visitantes, la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) constituye un espacio importante para la presentación de nuevos ejemplares, especialmente de autores guatemaltecos.

“A veces es difícil encontrar una librería o un centro cultural donde hacer una presentación, ya sea por costos o porque, en medio de tantos títulos, un libro más no siempre resulta atractivo. Pero la feria les da esa oportunidad de visibilizar su obra”, explica César Medina, presidente de la Gremial de Editores de Guatemala, entidad organizadora de Filgua.

Este año recibieron alrededor de 240 solicitudes para presentaciones de libros, de las cuales lograron incluir más de 200 gracias a la sala especial para autores nacionales con que cuenta la feria.

Libros de cuentos, poesía, novelas, textos didácticos y de toda índole se presentan en Filgua 2026 desde el 7 de julio, cuando se inauguró la feria, hasta el 19 de julio, cuando concluirá, con temáticas de historia, amor, desamor, terror, comedia, ciencias, política y una amplia variedad de contenidos para todo público.

Algo Crece

De Julio Serrano Echeverría y 123 Andrés, este libro de poesía infantil reflexiona sobre el crecimiento, la transformación, la esperanza y el paso del tiempo. Fue presentado el 8 de julio y será entregado a 30 mil niños.

La resistencia kaqchikel ante la invasión tlaxcalteca y castellana

Explora la historia de la invasión tlaxcalteca y castellana al territorio kaqchikel y a otros pueblos de Guatemala. Narración de Demetrio Cojtí Cuxil desde la perspectiva del pueblo maya kaqchikel. Se presentó el 8 de julio.

Y por brújula, un reloj

En este libro, Vania Vargas busca comprender el tiempo y mostrarlo desde la poesía. Repasa el pasado, vive el presente y se pregunta por un futuro atravesado por las manecillas de un reloj que ya no existe. Se presentó el 9 de julio.

Cuentos para unir pueblos

Los pueblos de China y de Abya Yala comparten una visión ética de la vida: el tiempo como ciclo, el conocimiento como responsabilidad y la comunidad como base del buen vivir. Obra de Marco Antonio Sagastume, presentada el 9 de julio.

Delirium, un viaje a lo oscuro

Este libro de Josué Chanta explora los rincones más oscuros de la mente humana, donde la realidad se fractura y el terror nace de aquello que habita en su interior. Se presentará el 12 de julio.

La dulzura del higo

Obra de Delia Quiñónez y Carmen Matute, esta antología reúne poesía erótica que explora la sexualidad femenina y la autonomía del cuerpo de la mujer. Se presentará el 12 de julio.

20 estudios infantiles para piano

El pianista y compositor Jimmy Vásquez presenta 20 piezas breves para piano en forma de estudio, así como las partituras que creó para enseñar a sus hijos. El libro será presentado el 12 de julio.

Tikal Animal Adventures

Libro álbum infantil de Vera Bolaños, ilustrado por Desireé Iturbide, que promueve el respeto por los bosques y la diversidad de animales del Parque Nacional Tikal. Se presentará el 12 de julio.

Paraguas

En esta edición bilingüe de Paraguas (Parab'äl, en kaqchikel), Elena Arévalo Melville cuenta la historia de una niña que encuentra un paraguas con el que ocurren situaciones mágicas. Será presentado el 15 de julio.

Guatemala, las líneas de su mano

Esta nueva edición de la obra de Luis Cardoza y Aragón, ofrece un mural de Guatemala, desde sus raíces milenarias, anteriores al Popol Vuh, hasta las expresiones más recientes de la contemporaneidad. Se presentará el 17 de julio.

Hábitos felinos

María de los Ángeles Linares, ganadora del Concurso Nacional de Literatura del 2024, habla del misterio del ser gatuno y de su universo individualista. Se presentará el 18 de julio.

Archivos paranormales guatemaltecos

El libro de Jaime Moreno De León es una colección de cuentos de terror basada en testimonios reales de personas guatemaltecas que han experimentado sucesos que no pueden explicar. Llegará el 19 de julio.

Otras propuestas

Más de 200 libros están programados para las presentaciones de Filgua 2026, la mayoría de autores guatemaltecos. El listado continúa.