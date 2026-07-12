Agenda de Filgua 2026: horarios y actividades para este lunes 13 de julio

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Agenda de Filgua 2026: horarios y actividades para este lunes 13 de julio

Talleres, foros, presentaciones de libros y otras actividades forman parte de la agenda de Filgua 2026 para este lunes 13 de julio.

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Agenda de Filgua 2026: horarios y actividades para este lunes 13 de julio

Esta es la última semana de Filgua 2026, la cual concluye el próximo domingo 19 de julio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Filgua)

Las actividades continúan en esta última semana de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026. Para comenzar la semana, le presentamos la agenda de este lunes 13 de julio.

Como todos los días, la jornada empieza las 9 horas con el Concurso Interescolar de Lectura, en el que los alumnos demostrarán sus habilidades lectoras.

A lo largo del día habrá talleres, foros, conversatorios, presentaciones de libros, homenajes a autores y, para finalizar, una entrevista especial con el escritor Adolfo Méndez Vides.

A continuación, las actividades programadas para el lunes 13 de julio del 2026 en Filgua, que estará abierta de 9 a 21 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

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Lunes 13 de julio en Filgua

Concurso Interescolar de Lectura

  • Hora: 9 a 13 horas
  • Sala: Marilena López

Memoria viva y Juventud heredera y defensora de la Paz

  • Hora: 9 horas
  • Lugar: Plazoleta Musical
  • Ponentes: DESEFOPAZ, DEFOCAP, MEMORIA y Juventud Precursores de la Paz

Escribir un libro con tu mejor amigo: una exploración de "Comiendo en Hungría"

  • Hora: 10 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Hanna Orellana Beitze y Paola Méndez Moreno

Presentación del libro "Juan el gorrión y Aguas"

  • Hora: 10 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Ponentes: Digecade - Ministerio de Educación

Cine y sitios arqueológicos guatemaltecos

  • Hora: 11 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Edgar Barillas

Taller de glifos

  • Hora: 11 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Maya' Wuj

Teatro Prehispánico: El Rabinal Achi, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad

  • Hora: 14 horasSala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Sonny Galindo

Presentación del libro "Así fue como me enamoré de mí"

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Madeley Roblero

Recorridos arqueológicos en el lago de Atitlán

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Javier Estrada

Conversando con Max Sierra

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Max Sierra

Voces jóvenes, decisiones libres: el rol de la educación integral en la prevención de embarazos y violencia sexual

  • Hora: 14 a 16 horas
  • Sala: Stand de Alemania
  • Ponentes: Sebastián Cabrera, Ana Silvia Monzón y Olivia Cáceres

Taller: Cómo tomar biografías e historias de escritores y convertirlas en Grandes Infelices o en Tinta invisible

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Sala: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Javier Peña López

Presentación del libro "GeoIA, la batalla invisible por el poder en el siglo XXI"

  • Hora: 16 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Ángel Molina

Panel-foro: Las elecciones de segundo grado en Guatemala

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Plataforma de Mujeres Indígenas (PMI)

La genialidad del maestro Alfredo Gálvez Suárez develada en la estructura compositiva de la pintura mural en el Palacio Nacional de la Cultura

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Brenda Porras

Presentación del libro "¿Es posible la ética?"

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Rogelio Salazar de León y Guadalupe Salazar

Conversatorio: "La verdad en tiempos de mentira"

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Dr. Daniel Matul Morales, Mtra. Norma Chamalé Patzán, Editorial Parutz; Mtro. Pedro Us Soc, educador, y representantes de PMI

Homenaje a Arnoldo Ramírez Amaya

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Luis Díaz y Jaime Moreno

Conociendo de cerca a Cleopatra

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Guisela López

Áeon-Tir, la ciudad eterna, las grietas de la abundancia

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: JM Benítez, Jessica Pérez y Dialma Fuentes

El Futuro del Trabajo se escribe hoy: Estándares, Certificación y Empleo Digno en Guatemala

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Elizabeth Ugalde, viceministra del Mineco; Walda Arrecis, coordinadora del Programa de Empleo Digno; y los especialistas del proyecto Estuardo Toledo, Carlos Morales, Víctor Aplicano y Karla Sierra

Socavar el Estado desde adentro

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Rachel Schwarz y Enrique Naveda

El precio de la fuga

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Lutz Kliche y David Unger

Entrevista a Adolfo Méndez Vides

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Adolfo Méndez Vides y Jaime Moreno

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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