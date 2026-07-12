Agenda de Filgua 2026: horarios y actividades para este lunes 13 de julio

Las actividades continúan en esta última semana de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026. Para comenzar la semana, le presentamos la agenda de este lunes 13 de julio.

Como todos los días, la jornada empieza las 9 horas con el Concurso Interescolar de Lectura, en el que los alumnos demostrarán sus habilidades lectoras.

A lo largo del día habrá talleres, foros, conversatorios, presentaciones de libros, homenajes a autores y, para finalizar, una entrevista especial con el escritor Adolfo Méndez Vides.

A continuación, las actividades programadas para el lunes 13 de julio del 2026 en Filgua, que estará abierta de 9 a 21 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Lunes 13 de julio en Filgua

Concurso Interescolar de Lectura

Hora: 9 a 13 horas

Sala: Marilena López

Memoria viva y Juventud heredera y defensora de la Paz

Hora: 9 horas

Lugar: Plazoleta Musical

Ponentes: DESEFOPAZ, DEFOCAP, MEMORIA y Juventud Precursores de la Paz

Escribir un libro con tu mejor amigo: una exploración de "Comiendo en Hungría"

Hora: 10 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Hanna Orellana Beitze y Paola Méndez Moreno

Presentación del libro "Juan el gorrión y Aguas"

Hora: 10 horas

Lugar: Sala Niños

Ponentes: Digecade - Ministerio de Educación

Cine y sitios arqueológicos guatemaltecos

Hora: 11 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Edgar Barillas

Taller de glifos

Hora: 11 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Maya' Wuj

Teatro Prehispánico: El Rabinal Achi, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad

Hora: 14 horasSala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Sonny Galindo

Presentación del libro "Así fue como me enamoré de mí"

Hora: 14 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Madeley Roblero

Recorridos arqueológicos en el lago de Atitlán

Hora: 14 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Javier Estrada

Conversando con Max Sierra

Hora: 14 horas

Sala: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Max Sierra

Voces jóvenes, decisiones libres: el rol de la educación integral en la prevención de embarazos y violencia sexual

Hora: 14 a 16 horas

Sala: Stand de Alemania

Ponentes: Sebastián Cabrera, Ana Silvia Monzón y Olivia Cáceres

Taller: Cómo tomar biografías e historias de escritores y convertirlas en Grandes Infelices o en Tinta invisible

Hora: 15 a 17 horas

Sala: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Javier Peña López

Presentación del libro "GeoIA, la batalla invisible por el poder en el siglo XXI"

Hora: 16 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Ángel Molina

Panel-foro: Las elecciones de segundo grado en Guatemala

Hora: 17 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Plataforma de Mujeres Indígenas (PMI)

La genialidad del maestro Alfredo Gálvez Suárez develada en la estructura compositiva de la pintura mural en el Palacio Nacional de la Cultura

Hora: 17 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Brenda Porras

Presentación del libro "¿Es posible la ética?"

Hora: 17 horas

Sala: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Rogelio Salazar de León y Guadalupe Salazar

Conversatorio: "La verdad en tiempos de mentira"

Hora: 18 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Dr. Daniel Matul Morales, Mtra. Norma Chamalé Patzán, Editorial Parutz; Mtro. Pedro Us Soc, educador, y representantes de PMI

Homenaje a Arnoldo Ramírez Amaya

Hora: 18 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Luis Díaz y Jaime Moreno

Conociendo de cerca a Cleopatra

Hora: 18 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Guisela López

Áeon-Tir, la ciudad eterna, las grietas de la abundancia

Hora: 18 horas

Sala: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: JM Benítez, Jessica Pérez y Dialma Fuentes

El Futuro del Trabajo se escribe hoy: Estándares, Certificación y Empleo Digno en Guatemala

Hora: 19 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Elizabeth Ugalde, viceministra del Mineco; Walda Arrecis, coordinadora del Programa de Empleo Digno; y los especialistas del proyecto Estuardo Toledo, Carlos Morales, Víctor Aplicano y Karla Sierra

Socavar el Estado desde adentro

Hora: 19 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Rachel Schwarz y Enrique Naveda

El precio de la fuga

Hora: 19 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Lutz Kliche y David Unger

Entrevista a Adolfo Méndez Vides