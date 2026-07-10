Agenda de Filgua 2026: libros, marimba y conciertos para este domingo 12 de julio

Un fin de semana entre libros, música y actividades para niños y adultos. La agenda de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) continúa el domingo 12 de julio del 2026.

Desde las 9 horas, las actividades comienzan con la presentación de un libro infantil sobre aventuras de animales en Tikal, así como otras obras de cuentos, novelas, poesía, política e historia de Guatemala.

Además de conversatorios y talleres, habrá un concierto de marimba al mediodía, mientras que la jornada concluirá con un concierto de Ch'umilkaj Curruchiche.

A continuación, las actividades programadas para el domingo 12 de julio del 2026 en Filgua, de 9 a 21 horas, en Fórum Majadas.

Domingo 12 de julio en Filgua

Presentación del libro "Tikal Animal Adventures"

Hora: 9 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: la autora Vera Bolaños y la ilustradora Desireé Iturbide

Proyecto Cuéntame tu cuento

Hora: 9 a 12 horas

Sala: Marilena López

Presentación del libro "Hasta que me encuentre

Hora: 10 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Diana Sánchez, María Ordóñez Garza y Patricia Chávez

Presentación del libro "Nada que reparar"

Hora: 10 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponente: Andrea Cabrera Lara

Erasmus: oportunidades para estudiantes guatemaltecos

Hora: 10 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Celia Ordóñez y alumnos del programa

Pueblos indígenas, lengua y memoria viva

Hora: 10 horas

Lugar: Stand de Alemania

Ponentes: Bryan Castro, Ketzali Awalb'iitz y Maya Juracán

Presentación del libro "La constitución de Guatemala, lo que pudo ser y lo que es"

Hora: 11 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponente: Edgar Ortiz

Las leyendas mayas y los mitos germánicos (Sprachinstitut)

Hora: 11 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Suyapa Velásquez y Karin Sibora

Presentación del libro "Colección Ana Lucía Sesam"

Hora: 11 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Ana Lucía Sesam Pellecer, María Ordóñez Garza y Patty Chávez

Cómo despertar al lector que hay en cada niño

Hora: 11 horas

Lugar: Sala Niños

Ponente: Andrés González Garavito

Canciones de Alemania

Hora: 11 horas

Lugar: Plazoleta musical

Ponente: Coro del Colegio Alemán de Guatemala

Presentación del libro "Semillas de lucha"

Hora: 12 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Brisna Caray-Rowe, Noé Vásquez y Roberto Paz Gularte

Presentación del libro "De mi vientre al cielo"

Hora: 12 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Claudia Carranza y Lesbia Álvarez

Presentación del libro "Así es mi vulva. Un viaje al conocimiento de la zona genital femenina"

Hora: 12 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Jennifer del Valle y María Olga Rosales

Jóvenes autores del Colegio Alemán

Hora: 12 horas

Lugar: Stand de Alemania

Ponentes: Juan Pablo Alonzo, Dasha González, Antonella Montúfar, Manuel Navas, Pablo Navas, Inés Navas, Mauro Rosenberg y Mariana Villegas

Concierto de marimba

Hora: 12 horas

Lugar: Plazoleta musical

Presentación del libro "Mujeres líderes: Autenticidad, fortaleza y visión"

Hora: 14 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Thelma Solares, Janine Sikaff, Gabriela Tobar, Mayra Medrano, Carmen Portillo, Gabriela Sánchez, Mafer Chavarría, Irene Tobías, Eloisa Diéguez, Patricia Juárez, Marjorie Ferrey, Dayana Aceituno y Tatiana Serrano

Presentación del libro "U ki'ichkelem t'aan tsikbal: La estética narrativa del tsikbal"

Hora: 14 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: James Assir Sarao Cauich y Kristell Pech Oxte

Presentación del libro "Novedades editoriales: colección Transparente"

Hora: 14 horas

Sala: Marilena López

Ponente: Javier Martínez

Conversatorio: Mundos que laten: voces que construyen universos

Hora: 15 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Karine Bernal y Gilraen Eärfalas

Taller: Persecución

Hora: 15 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponente: Mia Oberländer

Presentación del libro "La dulzura del higo"

Hora: 15 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Delia Quiñónez y Carmen Matute

Presentación del libro "Pollito Dinamita"

Hora: 15 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Javier Vides (autor), Cris Vides (ilustradora) y Diana López (editora)

Intercambio de estampitas con Alexis Cuentacuentos

Hora: 15 horas

Lugar: Plazoleta musical

Presentación del libro "Antigua & Co."

Hora: 16 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Dante Méndez Vides y Rafael Paiz

Presentación del libro "Las doce cartas del obispo Valdivieso"

Hora: 16 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Juan José Guerrero, fray Mario Torres y Julie Abbott

Conversatorio: Voces, sonidos y colores del arte indígena en Guatemala

Hora: 16 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Evelyn Moran Cojoc, Enrique Cay, Silvia Etec y Katerin Hernández

La obsesión como combustible

Hora: 16 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Javier Peña López y Denise Phé-Funchal. Modera: Jaime Moreno

Intercambio de estampitas con Alexis Cuentacuentos

Hora: 16 horas

Lugar: Plazoleta musical

Película: "Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores" (2023)

Hora: 16 horas

Lugar: Cinemark Majadas Once

Presentación del libro "Una vida, mil caídas y una decisión: seguir"

Hora: 17 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponente: María Micheo

Historias de Cassandra: Hablar sobre crisis existenciales en la literatura

Hora: 17 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Helene Bukowski, Pia Flores e Ingrid Hausinger

Patrimonio arquitectónico de Flores, Petén

Hora: 17 horas

Sala: Marilena López

Ponente: Aníbal Chajón

Europa y el proceso de paz en Guatemala

Hora: 17 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponente: Roberto Bonini

Presentación del libro "Se fueron de aquí un día y no volvieron"

Hora: 18 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponente: Francisco Pérez de Antón

De la idea a la publicación: la creación y la difusión del conocimiento científico

Hora: 18 a 20 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Stefan Peters, Gabriela Montenegro, Natalie Fahsen Paetau, Ingo Wehrtmann y Goska Liszt

Presentación del libro "El capitán viajaba en tren"

Hora: 18 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Miguel Ángel Sandoval y Arturo Taracena

30 años de mi vida o cómo escribir mis memorias

Hora: 18 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponente: Enán Moreno

Presentación del libro "Consuelo Porras: La Fiscal de la Impunidad"

Hora: 19 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Marvin Del Cid y Sonny Figueroa

Presentación del libro "Dar una mano a la paz: Crónica de la facilitación de la Comunidad de San Egidio en el proceso de paz en Guatemala (1995-1996)"

Hora: 19 horas

Sala: Marilena López

Ponente: Roberto Bonini

Presentación del libro "11:11 Crea un deseo"

Hora: 19 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Jessica Pérez y Dialma Fuentes

Concierto de Ch'umilkaj Curruchiche