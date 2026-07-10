Escenario
Agenda de Filgua 2026: libros, marimba y conciertos para este domingo 12 de julio
Filgua 2026 continúa este domingo 12 de julio con presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades para niños y conciertos.
Las actividades de Filgua 2026 están de 9 a 21 horas en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)
Un fin de semana entre libros, música y actividades para niños y adultos. La agenda de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) continúa el domingo 12 de julio del 2026.
Desde las 9 horas, las actividades comienzan con la presentación de un libro infantil sobre aventuras de animales en Tikal, así como otras obras de cuentos, novelas, poesía, política e historia de Guatemala.
Además de conversatorios y talleres, habrá un concierto de marimba al mediodía, mientras que la jornada concluirá con un concierto de Ch'umilkaj Curruchiche.
A continuación, las actividades programadas para el domingo 12 de julio del 2026 en Filgua, de 9 a 21 horas, en Fórum Majadas.
Domingo 12 de julio en Filgua
Presentación del libro "Tikal Animal Adventures"
- Hora: 9 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: la autora Vera Bolaños y la ilustradora Desireé Iturbide
Proyecto Cuéntame tu cuento
- Hora: 9 a 12 horas
- Sala: Marilena López
Presentación del libro "Hasta que me encuentre
- Hora: 10 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Diana Sánchez, María Ordóñez Garza y Patricia Chávez
Presentación del libro "Nada que reparar"
- Hora: 10 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponente: Andrea Cabrera Lara
Erasmus: oportunidades para estudiantes guatemaltecos
- Hora: 10 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Celia Ordóñez y alumnos del programa
Pueblos indígenas, lengua y memoria viva
- Hora: 10 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Ponentes: Bryan Castro, Ketzali Awalb'iitz y Maya Juracán
Presentación del libro "La constitución de Guatemala, lo que pudo ser y lo que es"
- Hora: 11 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponente: Edgar Ortiz
Las leyendas mayas y los mitos germánicos (Sprachinstitut)
- Hora: 11 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Suyapa Velásquez y Karin Sibora
Presentación del libro "Colección Ana Lucía Sesam"
- Hora: 11 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Ana Lucía Sesam Pellecer, María Ordóñez Garza y Patty Chávez
Cómo despertar al lector que hay en cada niño
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Niños
- Ponente: Andrés González Garavito
Canciones de Alemania
- Hora: 11 horas
- Lugar: Plazoleta musical
- Ponente: Coro del Colegio Alemán de Guatemala
Presentación del libro "Semillas de lucha"
- Hora: 12 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Brisna Caray-Rowe, Noé Vásquez y Roberto Paz Gularte
Presentación del libro "De mi vientre al cielo"
- Hora: 12 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Claudia Carranza y Lesbia Álvarez
Presentación del libro "Así es mi vulva. Un viaje al conocimiento de la zona genital femenina"
- Hora: 12 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Jennifer del Valle y María Olga Rosales
Jóvenes autores del Colegio Alemán
- Hora: 12 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Ponentes: Juan Pablo Alonzo, Dasha González, Antonella Montúfar, Manuel Navas, Pablo Navas, Inés Navas, Mauro Rosenberg y Mariana Villegas
Concierto de marimba
- Hora: 12 horas
- Lugar: Plazoleta musical
Presentación del libro "Mujeres líderes: Autenticidad, fortaleza y visión"
- Hora: 14 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Thelma Solares, Janine Sikaff, Gabriela Tobar, Mayra Medrano, Carmen Portillo, Gabriela Sánchez, Mafer Chavarría, Irene Tobías, Eloisa Diéguez, Patricia Juárez, Marjorie Ferrey, Dayana Aceituno y Tatiana Serrano
Presentación del libro "U ki'ichkelem t'aan tsikbal: La estética narrativa del tsikbal"
- Hora: 14 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: James Assir Sarao Cauich y Kristell Pech Oxte
Presentación del libro "Novedades editoriales: colección Transparente"
- Hora: 14 horas
- Sala: Marilena López
- Ponente: Javier Martínez
Conversatorio: Mundos que laten: voces que construyen universos
- Hora: 15 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Karine Bernal y Gilraen Eärfalas
Taller: Persecución
- Hora: 15 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponente: Mia Oberländer
Presentación del libro "La dulzura del higo"
- Hora: 15 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Delia Quiñónez y Carmen Matute
Presentación del libro "Pollito Dinamita"
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Javier Vides (autor), Cris Vides (ilustradora) y Diana López (editora)
Intercambio de estampitas con Alexis Cuentacuentos
Hora: 15 horas
Lugar: Plazoleta musical
Presentación del libro "Antigua & Co."
- Hora: 16 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Dante Méndez Vides y Rafael Paiz
Presentación del libro "Las doce cartas del obispo Valdivieso"
- Hora: 16 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Juan José Guerrero, fray Mario Torres y Julie Abbott
Conversatorio: Voces, sonidos y colores del arte indígena en Guatemala
- Hora: 16 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Evelyn Moran Cojoc, Enrique Cay, Silvia Etec y Katerin Hernández
La obsesión como combustible
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Javier Peña López y Denise Phé-Funchal. Modera: Jaime Moreno
Intercambio de estampitas con Alexis Cuentacuentos
- Hora: 16 horas
- Lugar: Plazoleta musical
Película: "Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores" (2023)
- Hora: 16 horas
- Lugar: Cinemark Majadas Once
Presentación del libro "Una vida, mil caídas y una decisión: seguir"
- Hora: 17 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponente: María Micheo
Historias de Cassandra: Hablar sobre crisis existenciales en la literatura
- Hora: 17 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Helene Bukowski, Pia Flores e Ingrid Hausinger
Patrimonio arquitectónico de Flores, Petén
- Hora: 17 horas
- Sala: Marilena López
- Ponente: Aníbal Chajón
Europa y el proceso de paz en Guatemala
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponente: Roberto Bonini
Presentación del libro "Se fueron de aquí un día y no volvieron"
- Hora: 18 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponente: Francisco Pérez de Antón
De la idea a la publicación: la creación y la difusión del conocimiento científico
- Hora: 18 a 20 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Stefan Peters, Gabriela Montenegro, Natalie Fahsen Paetau, Ingo Wehrtmann y Goska Liszt
Presentación del libro "El capitán viajaba en tren"
- Hora: 18 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Miguel Ángel Sandoval y Arturo Taracena
30 años de mi vida o cómo escribir mis memorias
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponente: Enán Moreno
Presentación del libro "Consuelo Porras: La Fiscal de la Impunidad"
- Hora: 19 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Marvin Del Cid y Sonny Figueroa
Presentación del libro "Dar una mano a la paz: Crónica de la facilitación de la Comunidad de San Egidio en el proceso de paz en Guatemala (1995-1996)"
- Hora: 19 horas
- Sala: Marilena López
- Ponente: Roberto Bonini
Presentación del libro "11:11 Crea un deseo"
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Jessica Pérez y Dialma Fuentes
Concierto de Ch'umilkaj Curruchiche
- Hora: 20 horas
- Lugar: Plazoleta musical