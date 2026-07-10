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Agenda de Filgua 2026: libros, talleres, conversatorios y concierto de El salto del tigre este sábado 11 de julio
Este sábado 11 de julio, Filgua 2026 ofrece una agenda con presentaciones de libros, talleres, conversatorios y un concierto para toda la familia.
Filgua continúa con actividades hasta el 19 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)
Las actividades de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) continúan este sábado 11 de julio del 2026, el primer fin de semana de la feria, con una agenda para toda la familia.
Presentaciones de libros, conversatorios, un concierto y la fiesta del futbol forman parte de la programación.
La jornada comenzará a las 9 horas con la presentación del libro "Halmoni: La revolución de las abuelas coreanas" y concluirá a las 20 horas con el concierto del grupo El salto del tigre.
A continuación, las actividades programadas para el sábado 11 de julio del 2026 en Fórum Majadas.
Sábado 11 de julio en Filgua
Presentación del libro "Halmoni: La revolución de las abuelas coreanas"
- Hora: 9 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Ana Patricia Sisay, con comentarios de Jang Sieun y video con presentación de la autora
Presentación del libro "Antologías poéticas de Enrique Juárez Toledo, Otto Raúl González y Luis Alfredo Arango"
- Hora: 9 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Enrique Noriega y Hanna Orellana
Proyecto Cuéntame tu cuento
- Hora: 9 a 12 horas
- Sala: Marilena López
Presentación del libro "Dioses del Mundo Maya"
- Hora: 10 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Álvaro Paredes (autor), Andrés Herrera (ilustrador) y Diana López (editora)
Presentación del libro "Historias de trigo y maíz"
- Hora: 10 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: María Eugenia Bianchi, Ernesto Boesche Rizo, Alma Euler Izaguirre y Sabine Eismann
Presentación del libro "Ecos Migrantes"
- Hora: 10 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponente: Soudi Jiménez
Guatemala cumplió 40 años de democracia (1985-2025)
- Hora: 11 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Dinorah Azpuru, Álvaro Pop y Gabriela Carrera
Encuentro con clubes de lectura y generadores de contenido
- Hora: 11 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Javier Peña López y Gaby Barillas
Premiación del Concurso de Alemania Ilustrada
- Hora: 12 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
¿Vivir o sobrevivir? La vida civil 30 años después de los Acuerdos de Paz en Guatemala
- Hora: 12 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Beltrán Jiménez Castillo, José María Coculista y Patricia Zapata. Organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo.
Presentación de "Octubre maya: estudios etnográficos sobre el Paro Nacional Indefinido 2023 en Guatemala"
- Hora: 12 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Santiago Bastos y Sergio Palencia
Taller "Tejiendo resistencia"
- Hora: 12 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Ana María Navichoc Ujpan y Ana Catarina Cholotío Hernández, de Casa Flor Ixcaco
Floreceremos: Memoria virtual de las víctimas de genocidio de Guatemala
- Hora: 12 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Ponentes: Nery Rodenas, Susanne Breuer, José Silvio Tay, Herbert Reyes, Raúl Nájera y Luisa Fernanda Nicolau
Presentación del libro "Rey 3: El corazón del rey"
- Hora: 14 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponente: Karine Bernal Lobo
Presentación del libro "Historias de éxito empresarial, Emprender es Trascender"
- Hora: 14 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Cindy Caravantes, Dalila Orozco, Melina Romero, María Ester España, Sori Vásquez, Miriam de Orozco, Nancy Aguilar, Elmer Miculax, Lesbia Álvarez y Emir Guerra
Presentación del libro "La casa del olvido"
- Hora: 14 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Jessica Pérez y Ange Ricart
Presentación del libro "María Isabel"
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: María Odette Canivell Arzú y Alí Calderón
Presentación del libro "Retorno / Posibilidades de la intertextualidad"
- Hora: 15 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Javier Payeras, Irene Piedrasanta y Telma Castillo
Presentación del libro "Justicia Poética: Museo de la Memoria en el Parque Intercultural de Quetzaltenango"
- Hora: 15 a 17 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Guisela López, Brenda Solís-Fong, María Isabel Grijalva, Ruth del Valle, Lilian Hayde Vega, María Antonieta García, Mirna Ramírez Pérez, Amalia Jiménez y Neulina Morales
La fiesta del futbol
- Hora: 15 a 17 horas
- Lugar: Stand de Alemania
Presentación del libro "Entre la vida y la muerte"
- Hora: 16 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Alejandro José Gutiérrez Dávila, Evelyn Johana Mayén Solares, Ángel Salvador Flores Hernández y Nelson Rabí Luc Gómez
Teatro: Arte, memoria y sanación transgeneracional desde Chalatenango
- Hora: 16 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: AGIAMONDO y Eduardo Maciel
Presentación del libro "Mérida Eterno"
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: María Cristina Navas Mérida (coautora), Óscar Méndez y Pepo Toledo
Presentación del libro "Tinta invisible"
- Hora: 17 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Javier Peña López y Enrique Naveda
Entre la memoria y el olvido: Controversias en torno al pasado en América Latina en perspectiva global
- Hora: 17 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Stefan Peters, Otilia Lux y Sabine Eismann
Asedio infinito a los límites
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponente: María Elena Schlesinger
Presentación de "Un cuaderno anaranjado"
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponente: María Elena Schlesinger
Diccionario ilustrado de lengua de señas de Guatemala
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Niños
- Ponente: Abdi Ventura
Presentación de "Antología de novela negra"
- Hora: 18 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Paco Ignacio Taibo II y Dante Liano
Conversatorio entre autores jóvenes de Alemania y Guatemala
- Hora: 18 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Helene Bukowski y Arnoldo Gálvez
El lector y libros impresos bajo demanda
- Hora: 18 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Salvador Guay, Hamilton Costa, Katherine Navarro y Héctor Montenegro
La letra alemana
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponente: Rodolfo Naró
Slam en Filgua
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Niños
- Ponentes: Walter González, Fátima Hidalgo y Nery González
Promoviendo la cohesión social, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la paz en Guatemala
- Hora: 18 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Ponentes: Jorge Mario Oroxon e Ingrid Lorenzo
Presentación del libro "Las aventuras y desventuras de Diego Cosenza"
- Hora: 19 horas
- Sala: Miguel Ángel Asturias
- Ponentes: Dante Liano y Philippe Hunziker
Memoria como resistencia
- Hora: 19 horas
- Sala: Humberto Ak'abal
- Ponentes: Carolin Emcke, Mario Polanco y Sabine Eismann
Presentación del libro "Poemas de la que no se fue"
- Hora: 19 horas
- Sala: Marilena López
- Ponentes: Patricia Castillo y Brenda Solís-Fong
Presentación del libro "Etnicidad y Acción Política"
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Ponentes: Santiago Bastos Amigo, Domingo Hernández Ixcoy y Alejandro Flores
- Moderadores: Gabriela Escobar y Raxche' Rodríguez Guaján
La fiesta del futbol
- Hora: 19 a 21 horas
- Lugar: Stand de Alemania
Concierto de El salto del tigre
- Hora: 20 horas
- Lugar: Plazoleta musical