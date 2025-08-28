escenario
Agenda Fest 2025: Festival de arte en vivo, música, mercadito y poesía en La Poporopera
Los amantes del arte podrán vivir una experiencia llena de sorpresas y diversos exponentes de la música y la poesía en La Poporopera, zona 1 capitalina.
Agenda Fest 2025 celebra el arte, la poesía y la música. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Este domingo 31 de agosto se celebrará el Agenda Fest 2025. Según la información oficial del evento, habrá mercadito, música, poesía y otras sorpresas.
El festival contará con dos escenarios: uno interior con la participación de Covers Only Project, Lega, Los Tamales, Da Bom Garoto, Moonday, Taffeite, Jonathan Carrión, Paty Saquic, Dylan Arreola, Mynor Arévalo y Brisaricia.
También habrá otro exterior con presentaciones de Tatel, Alesso, Epígrafe, Dani Williams, Emasian, DJ Dalocks, DJ Combo, Mutzus y El Vampiro Sabanero.
Además, se ofrecerán mercadito, arte en vivo, poesía, comida y bebidas para quienes deseen adquirir productos, disfrutar un refrigerio o deleitarse con versos estremecedores.
Fecha
31 de agosto de 2025
Hora
11:00 a 18:00 horas
Lugar
La Poporopera (9 calle 7-43 zona 1, Ciudad de Guatemala)
Precio
Preventa Q60
Reservaciones
Las entradas están disponibles en Vívelo Online
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.