Agenda Fest 2025: Festival de arte en vivo, música, mercadito y poesía en La Poporopera

Este domingo 31 de agosto se celebrará el Agenda Fest 2025. Según la información oficial del evento, habrá mercadito, música, poesía y otras sorpresas.

El festival contará con dos escenarios: uno interior con la participación de Covers Only Project, Lega, Los Tamales, Da Bom Garoto, Moonday, Taffeite, Jonathan Carrión, Paty Saquic, Dylan Arreola, Mynor Arévalo y Brisaricia.

También habrá otro exterior con presentaciones de Tatel, Alesso, Epígrafe, Dani Williams, Emasian, DJ Dalocks, DJ Combo, Mutzus y El Vampiro Sabanero.

Además, se ofrecerán mercadito, arte en vivo, poesía, comida y bebidas para quienes deseen adquirir productos, disfrutar un refrigerio o deleitarse con versos estremecedores.

Fecha

31 de agosto de 2025

Hora

11:00 a 18:00 horas

Lugar

La Poporopera (9 calle 7-43 zona 1, Ciudad de Guatemala)

Precio

Preventa Q60

Reservaciones

Las entradas están disponibles en Vívelo Online

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.